Губернатор Токио отменила экскурсии по объектам Олимпиады

Губернатор Токио Юрико Койке в субботу заявила, что все публичные посещения объектов летних Олимпийских игр будут отменены из-за пандемии COVID-19. После встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой Коике сообщила журналистам, что места, где были запланированы просмотры, вместо этого будут использоваться в качестве мест вакцинации. Об этом информирует японская англоязычная газета The Japan Times.



Японское правительство в последнее время стало объектом острой общественной критики за проведение Игр. Властям Японии пока не удаётся полностью взять под контроль случаи инфицирования коронавирусом.

В публикации, в частности, приводится мнение японских экспертов в области вирусологии, заявивших, что самым надёжным способом предотвращения заражения стало бы проведение соревнований без зрителей.

В предстоящий понедельник губернатор Коике и премьер-министр Суга должны встретиться с Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом, чтобы обсудить допустимую численность болельщиков на соревнованиях.