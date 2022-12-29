Губернатор: в Энгельсе вновь сработала ПВО. Сбит «неопознанный объект»

На территории Энгельсского района Саратовской области в четверг сработала система ПВО. «Уничтожен неопознанный объект», – написал в телеграме глава региона Роман Бусаргин. Угрозы для безопасности населения нет, добавил он. Ранее местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

В городе Энгельс в Саратовской области находится военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики. С него, в частности, взлетают российские самолёты, атакующие цели в Украине. Аэродром, от которого до ближайшей территории, подконтрольной Украине, порядка 700 километров, уже дважды подвергался атаке беспилотников. Всего в результате этих ударов погибли шестеро российских военнослужащих. В Минобороны России утверждали, что беспилотники были сбиты ПВО, а военные погибли в результате падения обломков. Украина официально не подтверждала и не отрицала, что именно она нанесла эти удары.

Ранее в четверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом срабатывала система ПВО. По его данным, пострадавших нет.

Губернатор другого приграничного с Украиной региона – Брянской области - Александр Богомаз также заявил, что на территории Клинцовского района сработала система ПВО и, что сбиты беспилотные летательные аппараты. Их количество он не уточнил.

29 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Советники Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Алексей Арестович в своих социальных сетях написали, что Россия этим утром выпустила по Украине 100–120 ракет. По данным ВСУ, 54 из 69 запущенных российских ракет были сбиты.

В Херсоне и Одессе ракеты попали в объекты критической инфраструктуры. В Киеве обломками ракет повреждены два частных дома, пострадали три человека. В Одесской, а также Днепропетровской областях превентивно отключено электричество из-за угрозы аварийных остановок. Во Львове остановлены трамваи и троллейбусы. Электроэнергии нет практически во всем городе.