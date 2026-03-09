Гуляйполе «почти оккупировано». Бои за город и к северу от него

Российские войска продвинулись в Гуляйполе – городе на востоке Запорожской области Украины, за который последние месяцы шли тяжелые бои, сообщает украинский проект DeepState, отслеживающий ситуацию на фронте.

«В районе Гуляйполя, к сожалению, ситуация не успешна, противник практически оккупировал город, затягивает туда большое количество пехоты, перебрасывает дополнительные силы и активно действует в глубине, в частности, в районе Железнодорожного, Староукраинки и Святопетровки». (Это населенные пункты к западу от Гуляйполя. — прим.)

Донбасс.Реалии (проект Украинский службы РС) замечают, что западная часть города все еще остается «серой» зоной инфильтрации — то есть не находящейся полностью под контролем одной из сторон. Донбасс.Реалии также приводят слова командира первого отдельного штурмового полка Дмитрия «Перуна» Филатова, который заявил, что Гуляйполе «почти оккупировано», но «это часть общего замысла». «В ближайшее время, думаю, все поймут, почему именно так развивается ситуация», — сказал он в интервью Донбасс.Реалиям.

Полк Филатова находится «в районе контратакующих действий ВСУ на южном участке фронта», где украинские силы возвращают под свой контроль территории на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей к северу от Гуляйполя.

DeepState также пишет об этих операциях, «от Тернового до Сладкого»: «продолжаются активные бои за село Березово», и обращает внимание на большое количество российских пехоты, которая «пытается просачиваться в глубину украинской территории».

Гуляйполе и часть фронта на стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей в последние месяцы — один из районов наиболее активных боевых действий. Россия значительно продвинулась в Гуляйполе, одновременно украинские силы освободили значительную территорию к северу от него.