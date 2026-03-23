Гунба вновь поедет в Москву на парад 9 мая

Президент самопровозглашённой республики Абхазия Бадра Гунба 9 мая посетит Москву по приглашению президента России Владимира Путина и примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщила пресс-служба абхазского лидера.

«День Победы — это священная дата, объединяющая наши народы общей историей, подвигом и памятью. Участие в торжествах в Москве — это дань уважения героям и подтверждение нашей общей ответственности за сохранение правды о Великой Победе», — цитирует Бадру Гунба пресс-служба.

Гунба в 2025 году присутствовал на параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией — спустя два месяца после победы на президентских выборах и месяц после инаугурации.

Среди лидеров, прилетевших в Москву в прошлом году, были глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев.

В Кремле об иностранных гостях, планирующих посетить парад в этом году, пока не сообщали.