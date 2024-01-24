ГУР Украины: РФ не уведомляла о доставке пленных самолетом

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) выпустило заявление по поводу крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.

Разведка заявила, что на данный момент нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Согласно заявлению ГУР, безопасность украинских военнопленных должна была обеспечить российская сторона. В сообщении говорится, что «украинская сторона не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени, как неоднократно делалось в прошлом». ГУР утверждает, что украинская сторона также не была уведомлена о количестве транспортных средств, маршрутах и формах доставки пленных.

«Это может свидетельствовать об умышленных действиях России, направленных на создание угрозы жизни и безопасности пленных. Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами, ведь в противном случае это подвергает опасности весь процесс обмена. Исходя из этого, речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях России с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства», – говорится в заявлении.

В ГУР утверждают, что Украина, со своей стороны, выполнила все договоренности для подготовки обмена.

О том, что Ил-76 разбился в Белгородской области, утром в среду сообщило Минобороны России. На его борту, как утверждается в сообщении, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным властей, погибли. ГУР Украины впоследствии подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен пленными.

«Украинская правда» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщили, что Ил-76 сбили ВСУ. Самолет, по данным изданий, перевозил ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300 для обстрелов Харьковской области. Позже оба издания отредактировали новость, убрав упоминание о причастности ВСУ к падению самолета.