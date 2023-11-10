ГУР Украины: в Крыму поражены два российских десантных катера

В аннексированном Крыму в ночь на пятницу поражены российские скоростные десантные катера. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Оно опубликовало видео предположительно поражения одного из катеров морским беспилотником.

По данным ряда украинских СМИ, которые ссылаются на источники в ГУР, в результате атаки были поражены два катера проекта 11770 ("Серна"). Утверждается, что на борту был экипаж и бронетехника. Атаку на российские катера недалеко от посёлка Черноморск на западе Крыма подтверждает и российский телеграм-канал «Рыбарь».

Проукраинский телеграм-канал «Крымский ветер» также публикует видео, утверждая, что на нём запечатлено попадание ракеты в российскую казарму в Черноморске. Подтверждения этого сообщения из независимых источников нет.

«Рыбарь» утверждает, что ракетный удар был, но ракета не попала в казарму. По данным этого канала, одновременно в бухту проникли четыре украинских безэкипажных катера и атаковали российские катера. Телеграм-канал акцентирует внимание на том, что «потерь среди личного состава нет», и в то же время ругает российских военных за халатность. Это может свидетельствовать о том, что российские катера действительно пострадали при налёте.

Минобороны России официально заявило, что над Крымом ночью были сбиты два беспилотника. По данным телеграм-канала «База», они атаковали нефтебазу в Феодосии. Один из них упал на территории базы, но значительного ущерба, как утверждается, не причинил. Официальных комментариев украинских военных о событиях ночью в Крыму пока нет.

По данным командования Воздушных сил Украины, российские войска в ночь на 10 ноября выпустили по территориям Украины шесть дронов-камикадзе "Шахед» и две ракеты, сбиты пять беспилотников и одна ракета. В Черкасской области есть разрушения. Люди не пострадали.