«Гаарец»: Израиль согласился тайно участвовать в поставках оружия Украине

Израиль на миллионы долларов профинансировал стратегические материалы для Украины и разрешил поставлять ей вооружение со своими компонентами. При этом израильские власти просили не раскрывать сделку, "чтобы не рассердить Путина". Об этом сообщает израильская газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников, говоривших на условиях анонимности.

По сведениям журналистов, к сделке израильское правительство, которое вскоре сменится по результатам выборов, склонили США. Американцы хотели, чтобы Израиль поставил Украине зенитные батареи. Однако после двусторонних переговоров было решено финансировать "стратегические материалы". О чём именно идёт речь издание не уточняет, заявив, что источники попросили не публиковать эту информацию.

В рамках договорённости Израиль перевёл несколько миллионов долларов государству-члену НАТО, которое поставляет оружие Украине. Это неназванное государство закупило материалы и отправило их в Украину. По словам источников, решение об оплате материалов было разовым – вопрос о продлении соглашения будет решать новое правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, по данным "Гаарец", израильское министерство обороны разрешило членам НАТО поставлять Украине вооружение, содержащее израильские компоненты, такие как электрооптические системы и системы управления огнём.

По словам источников, страна попросила все стороны сделки не раскрывать её публично, чтобы "не сердить" президента России Владимира Путина. Комментировать возможную сделку для "Гаарец" офис премьер-министра и министерство обороны не стали.

Ранее Израиль последовательно отказывался от поставок оружия Украине. Как пишет газета, израильские власти опасаются, что любые военные поставки Украине разозлят Путина – и он в ответ ограничит свободу действий Израиля по атакам иранских позиций в Сирии.

При этом Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь. Представитель израильского МИД отметил, что Израиль среди прочего развернул полевой госпиталь для украинских беженцев, обеспечивает местных жителей энергией с помощью гигантских генераторов, установил более полутора миллионов контейнеров с водой и системы очистки воды, предоставил сотни тысяч продуктовых наборов.

Биньямин Нетаньяху, который сформирует новое правительство Израиля, во время своей предвыборной кампании делал противоречивые заявления о войне в Украине, отмечает "Гаарец". В одном интервью он сказал, что рассмотрит возможность поставить Украине зенитные батареи. Однако в другом похвалил нынешнее правительство Израиля за то, что оно воздержалось от подобных поставок.