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Хакеры атаковали сайты правительства и МИДа Украины
В ночь на пятницу, 14 января, хакеры атаковали сайты правительства Украины и некоторых министерств, среди которых МИД. С нападением также столкнулся портал госуслуг.
Злоумышленники опубликовали на украинском, русском и польском языках сообщения, в которых говорится, что все данные жителей украинцев загружены в общую сеть. "Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в тексте.
Какая из хакерских групп стоит за атакой, пока не сообщается. Расследование ведут Служба безопасности и киберполиция Украины.
*ОУН – Организация украинских националистов, запрещена в России. УПА – Украинская повстанческая армия, запрещена в России.
Другие новости дня
В 2021 году Россию покинули 1,5 тысячи активистов и журналистов
Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году из-за политического и уголовного преследования. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на менеджера проектов организации Free Russia Foundation (признана в России нежелательной) Антона Михальчука. При этом организация учитывает только "политических" эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет, отметил Михальчук.
Главными направлениями эмиграции, по его словам, стали Грузия, Литва и Украина. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы, а также Франция и США.
Согласно Free Russia Foundation, волна политической эмиграции началась весной 2021 года, когда полиция начали приходить к участникам зимних митингов в поддержку Алексея Навального.
Тогда, согласно статистике "ОВД-Инфо" (проект признан "иностранным агентом"), к административной ответственности было привлечено более 200 человек, которых распознали по камерам видеонаблюдения. Кроме того, некоторые активисты стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.
По подсчётам "Коммерсанта", опубликованным в ноябре, около половины из 38 бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать.
В октябре 2021 года исследование издания "Такие дела" и экспертов показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек. После 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет около 300 тысяч. Авторы исследования также провели опрос уехавших из России людей. Почти две трети из них (64 %) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага. Главная традиция праздника – вывешивание государственных флагов. Также в разных городах страны проходят автомобильные шествия с флагами, пишет агентство «Новости-Грузия».
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
На конфискованной недавно у «черных археологов» уникальной медной монете грузинского царя Давида IV Строителя (Давид Агмашенебели) также виден флаг с пятью крестами.
В Португалии проверяют законность выдачи паспорта Абрамовичу
Власти Португалии проводят проверку законности выдачи португальского гражданства российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.
В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.
В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщила агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".
Ранее решение о выдаче португальского паспорта Роману Абрамовичу раскритиковали российский оппозиционер Алексей Навальный и местное отделение Transparency International - международной организации по борьбе с коррупцией. Навальный обвинил власти Португалии в коррупции, написав в твиттере, что они дали гражданство "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина. В Transparency International считают, что "за принятым с хорошими намерениями законом появилась паспортная мафия".
По словам источника РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. В то же время, как отмечает Reuters, фамилия Абрамович широко распространена среди евреев-ашкенази, живущих в Центральной Европе.
Родословные кандидатов проверяются экспертами в одном из еврейских центров Португалии. За процесс подтверждения сефардского происхождения Абрамовича отвечало отделение в Порту. На сайте еврейской общины Порту говорится, что процесс подтверждения происхождения Абрамовича был одобрен некоторыми "самыми уважаемыми международными еврейскими организациями".
Роман Абрамович активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности. В последние годы Роман Абрамович сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.
Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии. Он также занимает 145 место в рейтинге богатейших людей планеты. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив.
Четвертый день подряд в Грузии выявляют более 5 тысяч случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 36 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 395.
За сутки в стране выявили 5567 новых случаев коронавируса. В стране уже четвертый день подряд выявляют более 5 тысяч случаев заражения.
- 11 января – 5486 случаев
- 12 января – 5596 случаев
- 13 января – 5326 случаев
- 14 января – 5567 случаев
Накануне провели 60 753 теста: PCR-тестов – 26 661, экспресс–тестов на антиген – 34 092.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,16%, за последние 14 дней составляет 9,14%, за неделю – 9,84%.
Выздоровел еще 1661 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 984 802, выздоровевших – 924 072.
В настоящее время в Грузии 46 309 активных случаев инфицирования, 4379 пациентов лечатся в клиниках, 1003 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6864 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 596 549.
- К февралю в Грузии количество заражений за сутки может возрасти до 60 тысяч. Такой прогноз делают в Национальном центре по контролю заболеваний. Правда, отмечают, что в официальную статистику могут попасть лишь 20%-30% из них.
Сенаторы-демократы отвергли санкции против «Северного потока-2»
В четверг сторонникам санкций против компании-оператора газопровода "Северный поток-2" и других фирм, имеющих отношение к эксплуатации и сертификации газопровода не хватило 5 голосов для ее одобрения Сенатом США. Законопроект, предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом был отклонен в результате голосования. За законопроект проголосовало 55 сенаторов, против - 44.
Среди проголосовавших против сенаторы-демократы, которые назвали законопроект попыткой оппонентов президента США Джо Байдена нанести политический удар по президенту, который решил не вводить санкций против компании-оператора "Северного потока-2" в целях улучшения отношений с Германией, прежнее правительство которой было сторонником этого проекта. "Путин чувствует слабость. Блокирование этого газопровода должно быть целью обеих партий", - заявил сенатор-республиканец Джон Баррозо. "Этот закон не поможет Украине, - говорит сенатор-демократ Крис Мерфи, - его цель нанести удар по Байдену". За законопроект, который бы принудил администрацию Джо Байдена ввести санкции вопреки желанию президента, проголосовали также несколько сенаторов-демократов.
Демократы внесли в Сенат свой собственный законопроект, предусматривающий санкции против Владимира Путина, его ближайшего окружения, ведущих российский финансовых институций в случае нападения России на Украину. Как пишет агентство Associated Press, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Конгресс, что Германия заблокирует газопровод в случае российской атаки на Украину, однако новое правительство Германии не делало на этот счет никаких публичных заверений.
Несмотря на разногласия относительно санкций против оператора "Северного потока-2" подавляющее большинство американских сенаторов выступили против этого проекта, считая, что он даст Кремлю новый инструмент давления на европейские страны.
В Германии экс-офицер спецслужб Асада получил пожизненный срок
Немецкий суд 13 января приговорил к пожизненному заключению без права на прошение о помиловании бывшего полковника спецслужб Сирии 58-летнего Анвара Раслана.
По версии прокуратуры, в 2011 году, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, он был полковником сирийской разведки и руководил пытками заключенных в дамасской тюрьме Аль-Хатиб, известной в народе под названием "Ад на Земле".
Раслана обвиняют в причастности к 4000 случаям пыток, 30 убийствам и трём эпизодам сексуального насилия. Адвокаты призывали оправдать подзащитного, заявляя, что тот находился под огромным давлением и не был свободен в своих решениях.
Истцами в деле Анвара Раслана выступили 24 человека. Еще 50 сирийцев свидетельствовали против него в суде.
Экс-полковник свою вину не признал. Немецкая прокуратура настаивает, что вклад обвиняемого в преступления обусловлен его положением в иерархии тюрьмы.
На скамье подсудимых также был бывший подчиненный Раслана, 43-летний Ияд А. Вердикт по его делу будет вынесен позднее.
В прошлом году в рамках этого же процесса немецкий суд приговорил к 4,5 годам заключения Эяда-аль-Гариба, обвиненного в причастности к арестам оппозиционеров.
Все они приехали в Германию после начала протестов в Сирии в качестве беженцев и попросили политическое убежище. В 2018 - 2019 годах они были арестованы.
Как отмечают юристы, своим вердиктом уголовный суд Германии признал режим Башара Асада виновным в совершении преступлений против собственных граждан.
- Согласно законам Германии, дела о военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде попадают под универсальную юрисдикцию и могут рассматриваться немецким судом, даже если совершены за пределами страны.
Сын Елизаветы II лишился титула «Королевского Высочества» из-за секс-скандала
Средний сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю сложил с себя воинские титулы и королевские обязанности по патронажу. Он перестанет использовать титул Его Королевского Высочества на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Би-би-си.
Заявление Букингемского дворца об изменении члена королевской семьи сделано на фоне гражданского процесса с участием Эндрю в США. Американка Вирджиния Джуффре обвиняет его в сексуальном насилии — утверждается, что она занималась с ним сексом когда была несовершеннолетней, по принуждению американского бизнесмена Джеффри Эпштейна.
61-летний Эндрю отрицает обвинения. Его адвокаты пытались остановить гражданский процесс в суде Нью-Йорка, однако накануне стало известно, что он всё-таки состоится. В 2019 году принц уже отказался от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за этого дела.
В Великобритании расследование дела против принца закрыто. Газета Times сообщала, что Эндрю может быть скрыт от публики внутри страны — за границу ему не выехать из-за риска экстрадиции в США.
Верховный суд отменил указ Джо Байдена об обязательной вакцинации
Верховный суд США 13 января заблокировал действие мандата, выданного ранее президентом Джо Байденом, на обязательную вакцинацию или тестирование на COVID-19 сотрудников средних и крупных компаний (со штатом 100 и более сотрудников). Такие требования коснутся лишь медицинских учреждений, финансируемых из федерального бюджета.
В ноябре 2021 года с просьбой заблокировать распоряжение OSHA (федерального Управления по технике безопасности и гигиене труда) в Верховный суд обратилась группа истцов во главе со штатом Огайо и Национальной федерацией независимого бизнеса – после того, как суд низшей инстанции отменил судебный запрет, ранее вынесенный федеральным судом в Миссури.
В прошлую пятницу, 7 января, судьи выслушали аргументы сторон, участвующих в судебном иске, сообщал "Голос Америки". Их мнения разделились. Блокировку мандата поддержали шестеро судей, считающихся консерваторами, "против" проголосовали трое судей либерального толка.
"Ничего подобного федеральное правительство никогда раньше не делало", – заявил верховный судья Джон Робертс. В то же время судья Елена Каган отметила приведенные адвокатами Белого дома доводы, что никакая другая политика не предотвратит случаи заражения и заболевания коронавирусом так эффективно, как вакцинация.
В силе осталось требование об обязательной вакцинации сотрудников медицинских учреждений, включая больницы и дома престарелых, получающие средства от программ государственного медицинского страхования Medicare и Medicaid – это примерно 10,3 миллиона работников.
- В ноябре федеральное Управление по технике безопасности и гигиене труда (OSHA) издало распоряжение, касающееся предприятий, в которых работает не менее 100 сотрудников. Оно предусматривало либо их вакцинацию, либо еженедельное тестирование на COVID-19. Распоряжение затронуло бы более чем 80 миллионов сотрудников крупных американских компаний.
Рауль Хаджимба: «Очевидны действия, направленные на подавление инакомыслия»
Экс-президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал «Нужной газете» политическую ситуацию, связанную с задержанием участников митинга оппозиции.
«Ситуация, конечно, непростая. Проблем политического, правового, социально-экономического, эпидемиологического, энергетического и иного характера, к сожалению, накопилось много. Эти вопросы были достаточно остры, злободневны и актуальны и вчера. Не исключено, что они не будут сняты с повестки дня в одночасье, потому что степень их остроты и масштабы принимаемых антикризисных мер далеко не соизмеримы. Не хочу никого учить морали, но не легко найти в кратчайшие сроки универсальный ключ к преодолению сложностей, которые были созданы в силу разных причин и обстоятельств. Взаимные голословные обвинения – это не путь ослабления конфликта. Думаю, в разговор должны быть вовлечены все слои общества: законодатели, исполнительная власть, общественные организации, ветераны, интеллигенция, старейшины, все, кому небезразлична судьба народа и государства», – говорит Хаджимба.
Экс-президент говорит о бесперспективности попыток властей решить проблему политической стабильности репрессивными методами.
«(Такие попытки) способствуют еще большему нагнетанию напряженности. По крайней мере, мне так кажется. Здесь не должно быть двойных стандартов: наказать одних, закрыть глаза на противоправные действия других, заведомо разделив их на своих и чужих. Достаточно очевидны действия, направленные на подавление инакомыслия. Сегодня можно предъявить участникам митинга или другой акции протеста все что угодно и бросить их за решетку. Но, рано или поздно, тем, от кого исходит подобный политический заказ и их исполнителям придется доказывать наличие состава преступления в заведомо инкриминируемом обвинении. Мы неоднократно сталкивались с такими проблемами, были дела похлеще, и неоднократные штурмы, и погромы, и перекрытия автомагистралей, но от репрессивных мер всегда сдерживали многие моменты: опасениями не усугубить ситуацию, не доводить ее до межнациональной и межфамильной вражды, не скатиться до полицейского режима. Думая, при этом, что еще не исчерпаны все шансы и возможности для разрешения проблем путем цивилизованного диалога, исключающего силовые методы», – добавил он.
- Рауль Хаджимба подал в отставку в январе 2020 года под давлением тогдашней оппозиции, штурмовавшей здание администрации президента.
- 21 декабря 2021 года абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания (при Рауле Хаджимба – один из лидеров оппозиции) не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
Абхазская оппозиция довольна итогами встречи с вице-президентом
Представители абхазской оппозиции встретились с вице-президентом самопровозглашенной республики Абхазия Бадрой Гунба. Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что диалог был позитивным.
«Вице-президент и представители правоохранительных органов нас услышали, мы достигли взаимопонимания по ряду вопросов», – сказал Ардзинба.
По его словам, речь идет о заключении общественного договора о том, чтобы политическая борьба продолжалась в рамках закона. Работа над документом начнется с понедельника. При этом Ардзинба говорит о необходимости освободить оппозиционных активистов, ранее заключенных под стражу.
Накануне вечером лидеры оппозиции в знак протеста против заключения под стражу пятерых активистов попросили задержать их за организацию митинга 21 декабря.
Сухумская прокуратура отказалась их задерживать в связи с отсутствием признаков преступления.
«Допросы, которые представлены мне на обозрение, не содержат признаков состава преступления. В связи с этим у органа предварительного расследования нет основания для задержания данных лиц», – сказал агентству ТАСС прокурор Алхас Агумава.
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Российский рынок обрушился после интервью замглавы МИД о переговорах с НАТО
Российские фондовые индексы в ходе основных торгов 13 января потеряли от 4 до 6 процентов, свидетельствуют данные Московской биржи. Резкое падение стоимости акций началось после интервью заместителя главы МИД Сергея Рябкова о неудачных для Кремля переговорах Москвы и НАТО.
В интервью каналу RTVI Рябков заявил, что США и Североатлантический союз отказываются соглашаться на требования России о том, что Москва называет гарантиями безопасности. Он предположил, что переговоры могут быть прекращены, но у него, скорее, нет уверенности, что позиция Кремля будет принята.
В течение часа после этого интервью индекс РТС потерял больше 3 процентов, а индекс Московской биржи - более 2 процентов, - отмечает »Коммерсантъ».
После выхода на рынок американских инвесторов, избавляющихся от российских акций, начался второй за день обвал, и падение стало максимальным с апреля 2020 года. Одни из худших результатов показали государственные банки, которые могут попасть под готовящиеся санкции США в случае обострения ситуация вокруг Украины.
Российский рубль значительно ослаб к евро и доллару, они подорожали на 2,5 и 2,3 процента соответственно. До этого национальная валюта несколько дней укреплялась: аналитики объясняли это снижением геополитических рисков и подорожанием нефти, - писала газета «Ведомости».
Российский рубль значительно ослаб к евро и доллару, они подорожали на 2,5 и 2,3 процента соответственно. До этого национальная валюта несколько дней укреплялась: аналитики объясняли это снижением геополитических рисков и подорожанием нефти, - писала газета «Ведомости».
- Москва требует от НАТО отказа от расширения на восток, отказ от размещения военной деятельности в Восточной Европе, Центральной Азии и Закавказье. В Североатлантическом союзе заявляют, что вопрос принятия других стран не может обсуждаться с Кремлем.
В компании «Магтиком» отказались повышать зарплаты бастующим сотрудникам
Компания «Магтиком», часть сотрудников которой проводит акции протеста с требованием повышения зарплаты, предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле, сказано в распространенном сегодня заявлении компании.
Около 300 сотрудников «Магтиком», в том числе инженеры-технологи, устроили сегодня акцию протеста у главного офиса компании на улице Политковской, пишет агентство «Новости-Грузия». Сотрудники отказываются работать и требуют увеличения заработной платы, которая, по их словам, за период пандемии и высокой инфляции серьезно обесценилась.
«Определенная группа сотрудников «Магтиком» требует пересмотра условий труда. Мы пытаемся максимально облегчить ситуацию в разумных пределах. Когда началась ковид-пандемия, заработная плата в компании была увеличена как минимум на 10%, а заработная плата региональных инженеров - на 23%», - пояснили в компании.
Также отмечается, что компания использует бонусную систему для определенных групп сотрудников.
«Бонусы были выданы тем сотрудникам, которые сегодня просят о пересмотре условий труда.Во время пандемии бонус, выданный «Магтиком» специально для групп инженеров-технологов, составил почти 3 миллиона лари», - отмечено в заявлении.
В компании также подчеркнули, что никогда не опаздывают с выплатой сотрудникам зарплат.
- ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи, приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC. Дочерняя компания Magticom: DeltaComm LTD. Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, у компании MagtiCom на декабрь 2020 года 1,976,667 абонентов.
Суд оштрафовал издание «Кавказский узел» за неправильную маркировку «иноагентства»
Суд в Москве оштрафовал интернет-издание «Кавказский узел» на 500 тысяч рублей из-за статьи и твита, в которых не было указано, что редакция признана в России так называемым СМИ-иностранным агентом. На решение обратил внимание канал ЧТД.
Штраф назначен за публикацию о современном трудовом рабстве на Северном Кавказе и за твит от 12 декабря. В статье маркировка с указанием статуса редакции появилась, твит был удален.
«Кавказский узел» работает с 2001 года и рассказывает о событиях в российских республиках Северного Кавказа и в странах Закавказья. Редакция была запущена Международным обществом «Мемориал». Учредитель издания был включен в реестр СМИ-иностранных агентов в октябре. «Мемориал» в списке НКО-иностранных агентов с 2016 года.
- По аналогичной статье суды на несколько миллионов евро оштрафовали юридическое лицо корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в России. Редакция обжаловала применение российского законодательства о так называемых иностранных агентах в ЕСПЧ.
В Чечне проходят рейды полиции в поисках символики Ичкерии
Жители Чечни сообщают о рейдах силовиков, которые ищут на одежде и личных вещах символику волка. Силуэт животного был гербом и изображался на флаге непризнанной Чеченской республики Ичкерии. О рейдах сообщает редакция Кавказ.Реалии.
По данным оппозиционного движения 1ADAT, рейды проходят на всей территории республики. Источник Кавказ.Реалии сообщает, что символику с волком ищут также у школьников. Учителей просят предупредить родителей и детей о недопустимости такой одежды и пугают привлечением к ответственности.
Изображение волка не входит в список экстремистских материалов Минюста, нет в нем и официальной символики чеченских сепаратистов.
Датская разведка обвинила Россию в активизации шпионажа в Арктике
Россия, Китай и Иран активизировали шпионскую деятельность против Дании, в том числе в Арктике, сообщил Reuters со ссылкой на доклад датской службы разведки и безопасности.
Ряд разведслужб пытаются установить контакт с компаниями, учеными и студентами в Дании для получения информации о технологиях и исследованиях, говорится в докладе.
Также сообщается, что в 2019 году американский сенатор получил поддельное письмо, в котором министр иностранных дел Гренландии сообщал о подготовке референдума о независимости острова от Дании.
«Очень вероятно, что письмо было сфабриковано и распространено в интернете российскими агентами влияния, которые хотели посеять замешательство и возможный конфликт между Данией, Гренландией и США», - приводят Reuters выдержки из доклада датской разведки.
Посол России в Дании Владимир Барбин отверг обвинения, заявив, что они должны «рассматриваться исключительно как операция по сокрытию скандала, в рамках которого датские власти предоставили Агентству национальной безопасности США доступ к коммуникационным кабелям, проходящим через датскую территорию».
Китайское и иранское посольства не ответили на запросы Reuters о комментариях.
- Арктика приобретает все большее геополитическое значение, поскольку Россия, Китай и Соединенные Штаты соперничают за доступ к природным ресурсам, морским путям, исследовательским и военно-стратегическим районам.
Бывший глава спецслужбы Казахстана заподозрен в попытке захвата власти
Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства.
6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещен с должности главы спецслужбы. Спустя два дня КНБ объявил, что 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.
Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны. В чем именно он подозревается - не сообщалось.
В пресс-релизе в четверг, 13 января, говорится, что расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дело дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, - заявила пресс-служба КНБ.
По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы - начальник элитного спецназа Ануар Садыкулов, уволенный в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Ергожин.
Последний на сайте казахского правительства все еще числится заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 4 дня назад, 9 января 2022 года.
Адгур Ардзинба прибыл в прокуратуру с требованием задержать его как организатора митинга 21 декабря
Лидер оппозиции самопровозглашенной республики Абхазия Адгур Ардзинба прибыл в сухумскую прокуратуру с требованием задержать его как организатора акции протеста 21 декабря 2021 года и выпустить задержанных соратников.
С таким же требованием туда прибыли Ахра Бжания и Гарри Кокая, сообщает Telegram-канал RESPUBLICA.
Сообщается также, что в прокуратуру приходят оппозиционные активисты и пишут заявления вслед за лидерами оппозиции. Таким образом они поддерживают активистов, заключенных под стражу решением суда.
Постпред России при ОБСЕ: «Мир любой ценой нам не нужен»
Третий раунд консультаций по снятию напряжённости, возникшей в связи с информацией о российском военном усилении вблизи Украины, состоялся 13 января в Вене в рамках заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Судя по сообщениям агентств, Россия и страны Запада на заседании вновь не пришли к согласию по большинству вопросов, в том числе о так называемых гарантиях безопасности, которых потребовала Россия.
Агентства в частности распространили комментарий постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, который заявил, что "если Москва не услышит конструктивного ответа на внесённые предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится", то Россия будет вынуждена сделать соответствующие выводы и принять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности".
Лукашевич отметил, что Россия - миролюбивая страна, "но мир любой
ценой нам не нужен". "Необходимость получения указанных юридически
оформленных гарантий безопасности для нас носит безусловный характер", -
сказал российский дипломат. Какие именно меры может принять Россия, он не уточнил. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI не исключил, что одна из возможных мер - размещение военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле.
Постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер в свою очередь назвал действия России "шантажом" и отметил, что США и их союзники не поддадутся угрозам. В то же время, он отметил готовность к продолжению переговоров. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау, заявил, что угроза широкомасштабной войны в Европе сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет.
Москва и Вашингтон уже подчеркнули фундаментальную разницу в своих подходах к обеспечению европейской безопасности во время переговоров, прошедших ранее на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер ранее предположил, что на переговорах в четверг прорыва не будет.
"Я не думаю, что на этой неделе будут достигнуты конкретные результаты. Наша основная цель – это в принципе наладить диалог. Да, наши позиции полярны, но это не означает отсутствия направлений, по которым мы не могли бы договориться", - заявил Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-иноагентом).
Карпентер добавил, что задача заключается сейчас в том, чтобы определить форматы, в рамках которых можно развивать диалог с Россией в предстоящие несколько месяцев или год.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в свою очередь заявил в четверг, что в "ближайшее время" для новых переговоров нет оснований - в Москве ждут письменного ответа США на высказанные ранее требования.
На международных переговорах при участии представителей России на этой неделе обсуждаются российские требования к США и НАТО. Москва настаивает на юридически обязывающих "гарантиях безопасности" от Запада, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического Союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.
В четверг в Кремле назвали неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности. Но, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это всё же определённый диалог.
В среду тема гарантий обсуждалась в Брюсселе на первом с 2019 года заседании Совета Россия -НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил после этих переговоров, что состоялся "серьёзный и прямой диалог", но между союзниками по НАТО и Россией остаются "значительные разногласия". Столтенберг, среди прочего, подтвердил позицию НАТО, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на приём в Североатлантический Союз новых членов.
Ранее США и другие страны НАТО, а также Украина заявляли о концентрации вблизи украинских границ до ста тысяч российских военных. Москва отвергает предположения о готовящемся вторжении на украинскую территорию. 9 декабря глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует такой операции.
В среду на фоне переговоров в рамках Совета Россия – НАТО появились сообщения о новых военных передвижениях России. Эксперты проекта Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что Россия за последнюю неделю перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны. В CIT сослались на анализ многочисленных видео, опубликованных в социальных сетях.
При этом 11 января в пресс-службе Западного военного округа России сообщили, что около 3 тысяч служащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
Зурабишвили не наложила вето на закон о ликвидации Службы госинспектора
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала скандальный закон об упразднении Службы государственного инспектора. При этом глава государства заявила, что считает неприемлемым принятие такого важного законопроекта в ускоренном порядке, без консультаций и дискуссии, пишет СОВА.
Свое решение подписать документ, несмотря на критику со стороны оппозиции и гражданского сектора, президент объяснила тем, что упразднение Службы госинспектора и создание на его базе двух новых структур само по себе не дает оснований для мотивированных правовых замечаний с её стороны.
«Вследствие принятых законодательных изменений сформировалась несправедливая ситуация, и я разделяю это мнение, выражая свое негативное отношение к этому. Надеюсь, будет найден выход, позволяющий государственному инспектору в одной из вновь созданных служб продолжить свою деятельность со всеми гарантиями независимости», – заявила Саломе Зурабишвили.
Отметим, что правящая партия «Грузинская мечта» в экстренном порядке подготовила и проголосовала в парламенте за законопроект, предусматривающий ликвидацию Службы государственного инспектора – неподотчетную правительству структуру, нередко делающую критические заявления. Ее функции предполагается передать двум новым ведомствам – Специальной службе расследований и Службе защиты персональных данных.
Инициатива правящей партии вызвала критику Народного защитника, оппозиции, неправительственного сектора и западных партнеров Грузии. На этом фоне президента Саломе Зурабишвили призывали воспользоваться правом вето и заблокировать принятие закона.
В Абхазии оппозиционный активист проглотил гвозди в здании суда
В Сухумском городском суде сегодня прошло судебное заседание об избрании меры пресечения в отношении оппозиционного активиста Анри Инапшба.
Прокуратура требовала меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Судья частично удовлетворил ходатайство и заключил под стражу Инапшба на один месяц.
Как пишет «Нужная газета», после оглашения решения суда Инапшба проглотил гвозди. Он госпитализирован в медучреждение.
Инапшба - участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он был задержан в рамках уголовного дела по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти.
Еще одного оппозиционного активиста, Баграта Сурмава суд сегодня заключил под стражу сроком на 20 дней.
Сурмава – племянник спикера парламента самопровозглашенной республики Абхазия Валерия Кварчия и двоюродный брат одного из лидеров оппозиции Кана Кварчия.
11 января Сухумский городской суд заключил под стражу активиста Батала Цвижба на 1.5 месяца (до 22 февраля), Аслана Тания – на 15 суток (до 23 января). Для Рамаза Джопуа суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 марта.
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- Задержание участников митинга оппозиции 21 декабря вызвало широкий резонанс в абхазском обществе. Решительный протест против ареста выразил политсовет партии «Форум народного единства Абхазии». Ряд активистов национально-освободительного движения и ветераны войны также негативно оценили этот факт и призвали власть к диалогу с оппозицией.
Саакашвили считает, что в здании Тбилисского городского суда можно открыть клуб
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что в здании Тбилисского городского суда можно открыть ночной клуб. Об этом он заявил на процессе по делу о незаконном пересечении границы.
«У нас есть невероятная молодежь, которую я скромно называю «поколением Миши», и те, кто аполитичны, носят разноцветную одежду. Я вам хочу сказать, что я тоже пришел сюда в цветной одежде. Я с удовольствием был бы таким же цветным и разнообразным, как вы. Еще я люблю ходить в клубы, признаюсь. Кстати, хочу сказать, что на территории этого суда получился бы замечательный клуб, такой же, какой мы откроем в (здании) Службы государственной безопасности», – заявил Михаил Саакашвили.
Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Йенс Столтенберг обозначил позицию альянса по Грузии
На встрече в формате Россия-НАТО было заявлено, что Брюссель поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Как пишет СОВА, он отметил, что на встрече, прошедшей 12 января, союзники представили широкий спектр вопросов европейской безопасности, в том числе вопрос Грузии.
«Из-за очень напряженной ситуации главным вопросом была Украина, но дискуссии касались и Грузии. Союзники еще раз подтвердили свою твердую поддержку, отметив, что вопрос о членстве в НАТО должны решать стран-кандидаты, и союзники и никто не имеет права накладывать вето или вмешиваться», – сказал он.
Столтенберг отметил, что на встрече было четко заявлено: призывы России к НАТО заключить юридически обязывающее соглашение об отказе принимать в свои ряды Грузию, Украину и, возможно, в будущем Финляндию или Швецию, неприемлемы.
«Это нарушение самой идеи о том, что каждая страна имеет право определять свое будущее. Эти принципы, конечно, в полной мере относятся и к Грузии. Мы готовы к диалогу с Россией, но мы не пойдем на компромисс по таким ключевым принципам как политика открытых дверей и право НАТО на защиту всех союзников», – подчеркнул Столтенберг.
Скончался экс-президент Олимпийского комитета Грузии Джано Багратиони
В возрасте 83 лет в Тбилиси скончался спортсмен, педагог, почетный президент Национального Олимпийского комитета Грузии Джано Багратиони, пишет агентство «Новости-Грузия».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и Министерство культуры, спорта и молодежи уже выразили свои соболезнование его семье и близким.
Джансуг (Джано) Багратиони окончил Грузинский политехнический институт, а также Грузинский государственный институт физической культуры.
Багратиони был гандболистом, играл в тбилисском «Буревестнике». Занимался тренерской работой. В 1973-1984 годах работал заведующим кафедрой физического воспитания Грузинского политехнического института.
В разные годы Багратиони также был заместителем министра спорта и туризма Грузии, депутатом парламента Грузии пятого созыва, первым заместителем председателя Государственного департамента спорта Грузии.
Почетный президент Национального Олимпийского комитета Грузии с 2004 года.
Джано Багратиони был почетным гражданином Тбилиси, награжден орденом Международного Олимпийского комитета, был кавалером «Ордена Чести», заслуженным тренером Грузии, кавалером ордена Олимпийского комитета Грузии.
Саакашвили считает, что его судят за обещание НАТО по членству Грузии
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что его судят из-за того, что в 2008 году он «не сдал Грузию».
«Меня судят за то, что я смог добиться от Бухарестского саммита НАТО обещания, что Грузия и Украина обязательно вступят в альянс», – сказал Саакашвили на процессе в Тбилисском городском суде по делу о незаконном пересечении границы.
Он добавил, что прибыл в страну, чтобы помочь ей выйти из тяжелейшего кризиса. В случае смены власти и его освобождения из тюремного заключения Саакашвили обещает привлечь в страну крупные инвестиции.
«Я могу привлечь в Грузию инвестиции на десять миллиардов долларов, что решит проблему безработицы», – добавил Саакашвили.
Первое заседание для рассмотрения дела о незаконном пересечении границы по существу состоялось 22 декабря 2021 года. Тогда Саакашвили на нем не присутствовал, сославшись на плохое состояние здоровья – экс-президент проходил курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
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