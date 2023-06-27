Хакеры из России атаковали Социал-демократическую партию Германии

Правление Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подверглось кибератаке из России. Об этом заявила официальная представительница партии.

Хакерское нападение началось в январе и некоторое время оставалась незамеченным. Лишь в апреле о нем стало известно благодаря специалистам из Microsoft. Они устранили последствия и установили происхождение.

По словам представительницы СДПГ, во время кибератаки были затронуты несколько аккаунтов электронной почты членов правления партии. Не исключено, что это привело к утечке секретных данных. Из соображений безопасности СДПГ не стало предоставлять более подробную информацию о размере нанесенного ущерба.

После начала полномасштабной войны России против Украины значительно повысилась опасность шпионской деятельности со стороны Москвы. Об этом говорится в докладе за 2022 год, представленном сегодня Ведомством по охране конституции земли Берлин. Глава ведомства Михаэль Фишер заявил, что изменились и формы угроз. К ним, в частности, относятся интернет-нападения и кампании по распространению фейковых новостей.

По словам главы ведомства, речь идет о сборе секретной информации и причинении ущерба вплоть до полной остановки серверов. Берлин остается главной целью подобных нападений в Германии.

Кроме того, немецкие правые экстремисты применяют российскую пропаганду при распространении собственных антиконституционных тезисов, подчеркнул Фишер.