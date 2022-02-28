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Хакеры разместили на сайтах многих СМИ РФ антивоенное сообщение
Сайты российских СМИ подверглись массовой хакерской атаке группы Anonymous. В частности, были атакованы сайты ТАСС, "Коммерсанта", "Известий", "Таких дел", "Фонтанки", Forbes, РБК и других медиа.
«Путин заставляет нас врать и подвергает опасности. Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!», — говорится в опубликованном сообщении хакеров.
"Это сообщение удалят, а некоторых из нас уволят или даже посадят. Но мы не можем больше это терпеть" - говорится в сообщении, подписанном "Неравнодушные журналисты России". Там также названа цифра 5300 погибших российских солдат - это неверифицированные данные Генштаба Украины.
Группировка Anonymous в первый день российского вторжения в Украину 24 февраля объявила о том, что будет совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны и других госучреждений.
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Другие новости дня
Абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность
Вооруженные силы самопровозглашенной республики Абхазия приведены в боевую готовность – в связи с проведением плановых военных учений. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс» со ссылкой на Минобороны.
Как сообщил глава абхазского военного ведомства Владимир Ануа, «проводятся плановые мероприятия».
«Вооруженные Силы Республики Абхазия готовы к выполнению задач по предназначению», – говорится в сообщении.
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР». Бжания также дал поручение привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД «во избежание провокаций со стороны Грузии».
Зеленский призвал ЕС принять Украину в союз по «неотложной процедуре»
Президент Украины Владимир Зеленский утром в понедельник – в пятый день российского вторжения в страну – выступил с новым видеообращением, в котором призвал Евросоюз "по новой неотложной процедуре" принять Украину в его состав. "Мы заслужили это", – сказал Зеленский, выступив с утверждением, что украинская армия воюет не только за свою землю, но и за мир в Европе.
Зеленский поблагодарил ЕС за "беспрецедентную поддержку", в частности за закрытие неба для российских самолётов и за поставки Украине вооружения.
Он также обратился к российским военным, призвав их не слушать приказов своих командиров, "бросать технику и уходить". По словам президента Украины, 4500 российских военнослужащих убиты в ходе боевых действий (это данные украинской стороны; Россия признаёт наличие потерь, но не называет точных цифр, заявляя, что потери ниже, чем у украинских военных). Также Зеленский заявил, что за 4 дня боевых действий в Украине погибли 16 детей и ещё 45 были ранены.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что остаётся в Киеве, несмотря на приблизившиеся к городу российские отряды.
Страны ЕС ввели против России несколько пакетов жёстких санкций и обсуждают новые меры. О возможности ускоренного вступления Украины в Евросоюз представители ЕС пока не говорили, такой процедуры на данный момент не существует.
Российские власти называют целью операции в Украине её "денацификацию" и "демилитаризацию", утверждая, что страна представляет собой угрозу для России.
Грузия с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для РФ
Правительство Грузии с осторожностью относится к теме закрытия воздушного пространства для России. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.
«Мы следим за ситуацией. Вы знаете, что у Грузии сегодня нет воздушного сообщения (с Россией). У нас сегодня нет и прямого сухопутного сообщения с Российской Федерацией. В данном случае речь идёт лишь о транзите через Грузию. Когда полностью закрыты европейские направления, для наших соседних, в том числе дружественных стран полеты через Грузию могут быть единственным способом сообщения с Россией. Речь идёт о гуманитарном направлении. В том числе граждане Грузии, проживающие в России, до 1 миллиона человек используют транзитные пути для попадания в Грузию. Мы немного осторожно подходим к этому вопросу, ведем консультации с партнерами, в том числе со странами региона», – отметил Давиташвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вновь заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- В МИД РФ в январе заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
Президент Грузии находится с рабочим визитом во Франции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с рабочим визитом во Франции.
Грузинский лидер дала интервью французской радиостанции France Inter. Говоря о ситуации в Украине, Зурабишвили провела параллели с российско-грузинской войной 2008 года и заявила, что «Украина выстоит и не исчезнет как государство».
Как сообщалось ранее, посетить Париж с рабочим визитом Зурабишвили в ходе телефонного разговора пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.
В Южной Осетии пройдёт митинг в поддержку Владимира Путина
2 марта на цхинвальской Театральной площади пройдет митинг в поддержку политики президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в югоосетинской партии «Единая Осетия».
«Центральный комитет РПП «Единая Осетия» обращается ко всем политическим партиям, общественным организациям и гражданам Республики прийти на митинг и поддержать все принятые решения Президента Российской Федерации Владимира Путина по Украине», – отметили организаторы митинга.
«Единая Осетия» – правящая партия в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Её лидер – спикер парламента Алан Тадтаев.
Ранее югоосетинский лидер (кандидат от партии «Единая Осетия» на второй срок) поддержал решение Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По его словам, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
В Грузии оппозиционная партия требует запретить вещание российских госканалов
Оппозиционная партия «Стратегия Агмашенебели» требует от Национальной комиссии по коммуникациям Грузии запретить вещание в стране российских государственных каналов.
Как заявил сегодня на пресс-конференции депутат Паата Манджгаладзе, Россия осуществляет открытую военную агрессию против Украины, эта агрессия началась давно и её целью также является Грузия.
По словам депутата, эта война не ограничивается только военным компонентом, но также имеет экономическую и информационную составляющую.
По словам Манджгаладзе, Еврокомиссия приняла решение о запрете российских пропагандистских СМИ в странах ЕС. Законодательство Грузии также запрещает любую форму пропаганды войны, передает Общественный вещатель.
«Это чрезвычайно опасный механизм в руках Кремля, который напрямую подрывает грузинское государство, разжигая противостояние в обществе. Требуем, в соответствии с западной практикой, международными конвенциями и нашим законодательством, запретить вещание российских государственных пропагандистских каналов в Грузии, а также ввести мониторинг за теми грузинскими вещателями, которые распространяют в Грузии российскую пропаганду и дезинформацию», – заявил Манджгаладзе.
Ранее появилась информация, что кабельный оператор Silknet прекратил ретрансляцию российских каналов в Грузии. В компании, однако, заявили, что это – временная техническая проблема.
Гарибашвили: санкции – неэффективное средство, эмоции вредят национальным интересам
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. Об этом он заявил сегодня перед началом заседания правительства, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня в Европе идет большая война, в самом крупном государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что санкции – это неэффективное средство», – заявил Гарибашвили.
Премьер также ответил оппозиции, которая считает, что Грузия должна присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ. Гарибашвили считает, что такой шаг был бы равнозначен санкциям в отношении грузинского народа.
«Когда речь идет о введении санкций… О чем они просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от этого? Наше население, наша экономика, более миллиона наших соотечественников, которые не смогут осуществлять финансовые операции и так далее. Поэтому хочу отметить еще раз, что эти лишние эмоции ничего не принесут. Наоборот, они наносят вред нашим национальным интересам, интересам наших людей», – сказал Гарибашвили.
Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет оказывать поддержку Украине, но не присоединится к санкциям Запада против России.
Рубль обновил исторический минимум: евро стоит 121 рубль, доллар – 109
Курс рубля обрушился до исторического минимума в начале торгов Московской биржи, стартовавших в 10 утра 28 февраля.
На первой сессии после вступления в силу санкций доллар уперся в верхнюю планку в 90 рублей, установленную регламентом биржи. Евро достиг 101,1925 рубля. Позже Мосбиржа расширила коридор валютных колебаний, после чего курсы евро и доллара достигли 121 и 109 рублей соответственно.
Бумаги "Сбера" на лондонской бирже упали на 75,11% – до $1,011.
"Кардинально изменившимися внешними условиями" Банк России объяснил экстренное повышение ключевой ставки до 20%.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", – говорится в сообщении Центробанка.
Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля – до 9,5% годовых.
28 февраля вступили в силу новые западные санкции против России, введенные из-за вторжения российских войск в Украину. Вслед за Евросоюзом о введении санкций против России объявили власти Великобритании. Ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.
Это решение принято в координации с США и ЕС для того, чтобы российский Центробанк не смог размещать валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных Западом санкций.
Роскомнадзор заблокировал сайт телеканала Настоящее Время
Роскомнадзор официально заблокировал сайт телеканала Настоящее Время – проекта корпорации Радио Свобода/Радио Свободная Европа. После блокировки материалы сайта можно читать на зеркале. Также для доступа к сайту можно воспользоваться VPN-клиентом.
Днём ранее Роскомнадзор направил редакции Настоящего Времени уведомление об ограничении в России доступа к сайту телеканала. В письме ведомства говорилось, что на сайте "размещена информация, распространяемая с нарушением закона", а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции". Ведомство потребовало удалить информацию, однако Настоящее Время заявило, что не сделает этого.
Ранее ведомство под угрозой блокировки потребовало удалить публикации о российском вторжении в Украину от нескольких российских изданий, называя недостоверной информацию "об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны". Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что холдинг не будет подчиняться требованиям Роскомнадзора. "Угрозы Кремля – это явная попытка скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал он. – Мы не сдадимся под давлением и не лишим жителей России доступа к правде".
ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты референдума: 65,16% проголосовали за изменение Конституции
ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты референдума по изменению Конституции: за внесение изменений и дополнений в Основной закон страны проголосовали 65,16% от общего числа участников, против – 10,07%, сообщил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. Участие в референдуме, по данным ЦИК, приняли 78,63% граждан от общего количества участников.
Это уже четвертый референдум, инициируемый Александром Лукашенко. Все предыдущие – в 1995, 1996 и 2004 годах – приводили к расширению и закреплению власти президента, проведение голосования и результаты не были признаны белорусской общественностью и международными наблюдателями.
В ходе референдума по всей стране прошли акции протеста против вторжения в Украину, по данным правозащитников, силовики задержали как минимум 530 человек.
"По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан от общего количества участников, – сообщает ЦИК. – За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против – 686 165 человек, или 10,07%", – передает госагентство БелТА.
Больше всего проголосовавших за изменения и дополнения к Конституции было в Могилевской области – 71,69%, а меньше всего – в Минске (55,13%). При этом в столице было больше всего тех, кто высказался против поправок, – 13,23%, а меньше всего – в Брестской области (7,74%).
Правозащитники и волонтеры сообщают, что 27 февраля по всей стране были задержаны как минимум 530 человек. Большинство – в Минске. Задержания были также в Барановичах, Витебске, Гродно, Новополоцке, Бобруйске, Заславле, Светлогорске, Жлобине и других населенных пунктах.
В основной день референдума по изменению Конституции – 27 февраля – граждане выходили на акции солидарности из-за вторжения в Украину. Некоторые скандировали "Нет войне".
Досрочное голосование на республиканском референдуме по изменению Конституции проходило в Беларуси 22-26 февраля. Проголосовать досрочно предлагалось тем гражданам, которые не имеют возможности сделать это в основной день референдума 27 февраля. При этом какого-либо подтверждения причин не требуется.
В бюллетене для голосования только один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Вариантов ответа два: за и против. Проголосовать за или против отдельных изменений возможности не было. Впервые с 2004 года бюллетени отпечатаны только на русском языке.
При этом на референдуме не могли проголосовать белорусы, проживающие за рубежом: для них не открывали участки.
Решение, принятое на референдуме, будет иметь обязательную юридическую силу и начнет действовать через десять дней после официального опубликования.
Провластные СМИ отмечали, что Лукашенко просил чиновников, работающих над Конституцией, "внимательнее подойти к вопросу перераспределения полномочий президента между другими органами государственной власти". В итоге в новом документе 83 статьи изменены и дополнены, появилось 11 новых статей и одна новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию как "высшему представительному органу народовластия", его статусу и полномочиям.
В списки для голосования включено 6 818 948 граждан Беларуси – на 26 тысяч меньше, чем на выборах 2020 года. По всей стране сформировано 5510 участковых комиссий. Ни один представитель оппозиции в их состав не прошел, а списки членов комиссий засекретили. Также на референдуме не будет наблюдателей от ОБСЕ. Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что из разных регионов страны поступают сообщения о том, что студентов и бюджетников заставляют принимать участие в досрочном голосовании.
COVID-19 в Грузии: 2465 новых случаев, 25 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 25 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 163.
За сутки в стране выявили 2465 новых случаев коронавируса. Накануне провели 14 138 тестов: PCR-тестов – 6228, экспресс–тестов на антиген – 7910.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 17,44%, за последние 14 дней составляет 26,54%, за неделю – 22,06%.
Выздоровели еще 12 840 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 605 472, выздоровевших – 1 504 161.
За сутки вакцинированы от коронавируса 387 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 816 627.
Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых
Банк России принял решение экстренно повысить ключевую ставку с 9 с половиной до 20 процентов годовых. Необходимость такого решения в ЦБ объяснили "кардинальным изменением" внешних условий для российской экономики.
Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам "возросшие девальвационные и инфляционные риски". Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, заявили в ЦБ.
Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину.
С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России. Санкции также предполагают отключение нескольких российских банков от системы SWIFT.
После объявления новых санкций в отношении Центрального банка России курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума, превысив 117 и 100 рублей - соответственно.
Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра была отменена.
Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже, которая началась в 10 утра вырос до 90 рублей. Евро превысил сто рублей. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро, уперся в верхние границы торгов.
Ранее стало известно, что Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
27 февраля глава европейской дипломатиии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России. Точную сумму он не назвал. По оценкам экспертов, Запад может заблокировать не менее 240-250 миллиардов долларов финансовых активов российского регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд).
В Беларуси сегодня ожидаются российско-украинские переговоры
В Беларуси под Гомелем сегодня - в пятый день российского вооружённого вторжения на территорию Украины - должны начаться переговоры между делегациями России и Украины. Они организованы без предварительных условий, боевые действия продолжаются.
Украинская делегация отправилась к месту проведения переговоров через Польшу. Один из её участников, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в фейсбуке написал, что переговоры или пойдут в нужном Украине направлении, или же завершатся безрезультатно. "Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан" - уточнил он. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что рассчитывает достичь договорённости "как можно быстрее". При этом российские требования не называются. Ранее президент Владимир Путин называл целями военной операции "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, однако не уточнил, что конкретно имеет в виду.
В прошедшие сутки бои продолжались под Харьковом, под Киевом, в Донбассе и на юге Украины. Харьков и Киев остаются под контролем украинских вооружённых сил. Минобороны России заявило, что российские военные взяли под контроль город Бердянск на Азовском море и Энергодар в Запорожской области, а также территорию около Запорожской АЭС. Украинская сторона подтверждает потерю Бердянска. Российское Минобороны не приводит цифры потерь среди военнослужащих, но признаёт, что они есть.
Генштаб Украины утверждает, что "противник деморализован и несёт большие потери". Утверждается, что российские ракеты попали в жилые дома в Житомире и Чернигове. Также утверждается, что потери российских солдат превысили 5 тысяч человек. Независимо число потерь подтвердить невозможно.
Британская The Times сообщает, что в Киеве по заданию Кремля действуют более 400 российских наемников. Им якобы поставлена задача убить президента Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы. Речь идёт о наёмниках из так называемой ЧВК "Вагнера", само существование которой российские власти отрицают. В Минобороны России заявляют, что в Киеве нет российских диверсантов, а стрельбу там ведут "вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов".
Минобороны России обратилось к жителям Киева
Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — отметил он.
Конашенков при этом утверждает, что «в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».
Ранее агентство УНИАН сообщило, что ночью российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева.
«Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками потерпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей», – заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.
Ходорковский, Каспаров, Гуриев создали Антивоенный комитет России
Группа российских оппозиционеров, учёных и общественные деятелей, которые находятся в эмиграции, объявила о создании Антивоенного комитета России. Его целью является борьба с "диктатурой" Владимира Путина, развязавшей войну в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Авторы обращения призывают мировое сообщество "занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права". Непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками и понести наказание за содеянное" , - говорится в заявлении.
В обращении членов Антивоенного Комитета подчеркивается, что "есть четкая разница между россиянами — недобровольными участниками путинских авантюр — и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии". "Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну", - заявляют члены Антивоенного комитета.
Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий.
В состав Антивоенного комитета России, помимо Ходорковского, вошли политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович (объявлен в России "иностранным агентом").
Ранее 27 февраля Михаил Ходорковский обратился к влиятельным российским бизнесменам с призывом выступить против войны. "Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги", - сказал он.
С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России не прекращаются антивоенные акции. На них задержаны почти шесть тысяч человек. Только вчера по данным проекта "ОВД-Инфо" (признан СМИ-"иноагентом"), на антивоенных акциях задержали не менее 2667 человек .
Ранее Следственный комитет предупредил об ответственности за проведение антивоенных акций, но это не останавливает их участников.
Акции протеста против российской агрессии в Украине проходят во многих странах мира.
Грузстат: экономический рост Грузии в январе составил 18%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в январе текущего года вырос на 18% (в годовом исчислении).
Высокий темп роста связан с эффектом низкой базы прошлого года – тогда в стране действовал жесткий локдаун из-за очередной вспышки коронавируса.
По информации Грузстата, в 2020 году был зафиксирован спад грузинской экономики (–6.8%), в 2021 году рост ВВП был двузначным (+10.6%).
ФИФА и ФИДЕ запретили проводить матчи и соревнования в России
Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении России в связи с военной агрессией против Украины. Отныне сборная России по футболу будет называться "Российский футбольный союз" и проводить свои матчи только на нейтральных полях. Кроме того, команде запрещается использовать национальный флаг и гимн.
Санкции ввела также Всемирная шахматная федерация, запретив все соревнования, проводимые под своей эгидой, на территории России.
Ранее национальные футбольные команды Польши, Швеции и Чехии отказались играть со сборной России за право выхода на чемпионат мира, который состоится в этом году в Катаре. При этом команды заявили, что не выйдут на игры против России, которые должны были пройти весной в Москве, даже если ФИФА перенесёт их на нейтральные поля.
ЕС намерен поставить Украине боевые истребители после запроса Киева
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Страны Евросоюза направят Украине боевые истребители - после запроса Киева помочь украинцам противостоять российскому наступлению как на суше, так и с воздуха.
Об этом сообщил 27 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил готовность Брюсселя обеспечить Украину серьёзными средствами для ведения войны.
Как сказал Боррелль, Россия ясно пригрозила ядерной атакой странам, поддержавшим Украину после начала российского вторжения 24 февраля.
В телеобращении в тот день российский президент Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие, а также обратился к странам, которые попытаются вмешаться в ситуацию: "Кто бы не пытался помешать нам…должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались". Боррель, комментируя в воскресенье эти слова Путина, высказал мнение, что речь, безусловно, идёт о применение ядерного оружия, но это не остановит ЕС от поддержки Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к руководству ЕС, отмечал, что его страна нуждается в боевых истребителях, которыми украинские пилоты могут управлять. "Немецкая волна" в этой связи напоминает, что на вооружении украинских сил стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.
Также в воскресенье Жозеп Боррель от лица европейского блока высказал опасения, что российское вторжение в Украину может затронуть и соседние страны, включая Грузию, Молдову и Западные Балканы. "Мы опасаемся того, что может случиться во всём регионе", - добавил дипломат.
27 февраля после встречи глав МИД стран ЕС было объявлено о новых санкциях в отношении России после её нападения на украинскую территорию. Так, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз профинансирует закупку и поставку подвергшейся атаке Украине оружия и других технических средств. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС впервые идёт на такой шаг, она назвала это "поворотным моментом".
Агентство Bloomberg передало в воскресенье, что ЕС может ввести санкции в отношении ещё нескольких российских олигархов, бизнесменов и чиновников, близких к Путину. По сведениям Bloomberg, обсуждаются имена Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Дмитрия Пескова и Сергея Ролдугина.
ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги
Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума после того как западные страны наложили санкции на Центральный банк России.
На внебиржевом рынке Forex по состоянию на 7 часов утра по московскому времени курс доллара подскочил более чем на 25 процентов и достиг 105 рублей за один доллар. Это более чем на 20 рублей превышает уровень закрытия торгов пятницы. Курс евро вырос примерно на столько же, составив 117 рублей.
Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра отменена. Торги на валютном и денежном рынке откроются в понедельник в 10 утра. Целесообразность открытия торгов на остальных рынках Банк России определит "в зависимости от развития ситуации", сообщил ЦБ.
Ранее стало известно, что Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
27 февраля глава европейской дипломатиии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России. Точную сумму он не назвал. По оценкам экспертов, Запад может заблокировать не менее 240-250 миллиардов долларов финансовых активов российского регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд).
Российских туристов планируют вывезти из Европы транзитными рейсами через ОАЭ, Египет и Турцию
Российских туристов, которые находятся в Европе, планируют доставлять домой транзитными рейсами через третьи страны. Среди них – ОАЭ, Египет и Турция. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 – из португальской Мадейры", – отметил Горин.
Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию.
"Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", – уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.
"Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", – сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Канада тоже запретила российским самолетам летать в своем воздушном пространстве. Закрытие неба одновременно над Исландией и Канадой означает, что стало невозможно либо крайне сложно выполнять трансатлантические рейсы из России в США, чьи маршруты проходят над Северной Атлантикой.
Вечером 27 февраля самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс Москва – Нью-Йорк, на подлете к США развернулся и полетел обратно. Об этом сообщают данные полетной инфографики.
Канада заявила о начале расследования этого инцидента. Как сообщает Transport Canada, самолет нарушил воздушное пространство страны, которое Канада закрыла для РФ.
Кадыров пообещал «заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках»
Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что «нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться».
«Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!» – пишет Кадыров.
Ранее Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», – написал Кадыров в Telegram.
Отметим, что в военном вторжении в Украину участвуют и чеченские военнослужащие.
Правительство Грузии направило Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Грузия направила в Украину до 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Груз включает предметы первой необходимости, более 30 наименований медикаментов, кислородные концентраторы. Кроме того, Грузия помогает поставками крови – в Украину отправлены компоненты крови, материалы для гемотрансфузии и тесты, пишет агентство «Новости-Грузия».
За процессом погрузки в Тбилисском международном аэропорту наблюдали глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили и министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Гуманитарную помощь переправят в Украину через польский город Люблин.
В субботу правительство Грузии объявило о выделении 1 миллиона лари (около 320 тысяч долларов) из резервного фонда на гуманитарную помощь Украине, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию. Помимо правительственных закупок, некоторые товары безвозмездно предоставили фармацевтические компании и клиники Грузии.
Глава делегации РФ на встрече в ООН извинился за вторжение в Украину
Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за вооруженное вторжение России в Украину, которому, по его словам, нет оправдания.
Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников, которые утверждали, что лично слышали это от российского ученого во время виртуальной встречи за закрытыми дверями.
Как отмечается, Анисимов взял слово после эмоционального выступления представительницы Украины Светланы Краковской о положении в ее стране. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину», – сказал Анисимов.
AFP передает, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата обеспечила участникам конференции синхронный перевод на английский, и доступа к словам Олега Анисимова, которые он произносил на русском языке, у агентства нет.
Когда France-Presse лично обратилось к ученому за комментарием, Анисимов сказал, что он высказал собственное мнение по поводу происходящих сейчас событий вокруг Украины, поэтому его выступление не должно восприниматься как официальная позиция российской делегации.
Олег Анисимов – ученый-климатолог, заведующий отделом Росгидромета.
Также в воскресенье актер Данила Козловский, снимавшийся в российском патриотическом кино последних лет, опубликовал в своем инстаграме антивоенное заявление. «Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм, это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. (...) Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно», - написал Никита Козловский.
В «карусели» своего поста актер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну.
Зурабишвили обсудила с президентом Германии важность поддержки Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о содержательной беседе, которая состоялась у нее с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Состоялся очень содержательный разговор с президентом Германии г-ном Штайнмайером. Я подчеркнула историческую важность полного единения Евросоюза и твердой поддержки Германией Украины, находящейся перед лицом российской агрессии. Рост поддержка ЕС в отношении Грузии своевременен, как никогда», - написала президент в Twitter.
- Накануне, 26 февраля, состоялись телефонные разговоры президента Грузии с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговоров была обсуждена ситуация в Украине.
- Макрон подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Лидеры двух стран также подчеркнули важность единой позиции в ООН и других международных форматах. В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
- Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни.
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