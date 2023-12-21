ХАМАС отклонил предложение Израиля о недельном перемирии

Палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе, отклонила предложение Израиля приостановить боевые действия в секторе Газа на неделю в обмен на освобождение примерно 40 заложников. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на египетских чиновников.

Египет, наряду с Катаром, выступает одним из ведущих посредников на переговорах между Израилем и ХАМАС.

В среду один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы в секторе Газа. Однако встреча, по словам источников газеты, закончилась безрезультатно.

Собеседники издания утверждают, что Израиль добивался освобождения 40 заложников, включая всех оставшихся женщин и детей, похищенных при нападении на страну 7 октября, а также пожилых мужчин, которым нужна срочная медицинская помощь. Взамен Израиль предлагал остановить наземные и воздушные операции в секторе Газа на одну неделю и разрешить доставку гуманитарной помощи населению этой палестинской территории.

Члены возглавляемой Ханией делегации ХАМАС заявили египетским посредникам, что, прежде чем обсуждать любую потенциальную сделку, Израиль должен прекратить наступление в секторе Газа и вывести оттуда свои войска. Даже если переговоры начнутся, Израилю придется выпустить из тюрем всех палестинских заключенных, чтобы освободить оставшихся в плену у джихадистов заложников, передает издание позицию ХАМАС. Для Израиля подобные условия категорически неприемлемы. По информации WSJ, израильская сторона заявила, что не остановит проведение военной операции в секторе Газа.

Ранее глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа заявил, что если ХАМАС хочет прекратить войну, то должен сложить оружие и выдать Израилю своих лидеров в секторе Газа, ответственных за нападение 7 октября.

В ходе нападения боевиков ХАМАС на Израиль были убиты более 1200 израильтян, подавляющее большинство из них мирные жители. 240 человек были взяты в заложники.

В рамках предыдущей сделки, заключенной в конце ноября, боевики ХАМАС освободили 105 заложников, включая нескольких иностранцев вне сделки, Израиль выпустил из тюрем 210 палестинцев.

Больше новостей Радио Свобода: