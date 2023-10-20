ХАМАС освободил двух израильских заложниц со вторым гражданством США

Радикальная группировка ХАМАС заявила об освобождении двух заложниц, которых удерживала в секторе Газа после нападения на Израиль 7 октября. Это мать и дочь - Юдит и Натали Раанан, 59 и 18 лет соответственно. Обе они, помимо израильского гражданства, имеют также и американское. Сообщается о том, что посредником в переговорах об их освобождении выступал Катар.
Офис премьер-министра Израиля официально подтвердил освобождение Раанан. Израильские СМИ сообщают, что их передали властям Египта через границу с сектором Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что заложниц везут на военную базу в центральной части Израиля, где они смогут воссоединиться с родными. Мать и дочь в начале месяца приехали на семейное торжество в кибуц Нахаль Оз на юге Израиля, где 7 октября их похитили боевики ХАМАС.
Также утверждается, что женщин освободили «по гуманитарным причинам» без каких-либо условий.
- По последним данным, ХАМАС захватил в заложники более 200 человек, в их числе свыше 20 детей, самому младшему из них 9 месяцев. Жертвами атак экстремистов в Израиле с 7 октября стали более 1400 человек.
- В секторе Газа, по данным подконтрольных ХАМАС официальных лиц, более 4 тысяч погибших с 7 октября в ходе вооруженного противостояния.