«Не забудем, не простим!» Иранцы только начинают осознавать масштаб кровопролития при подавлении январских выступлений по мере послабления интернет-блэкаута в стране. Только 8 и 9 января в Иране могли быть убиты от 6 до 30 000 человек. Почему режим решил стрелять по своим гражданам, подавлен ли протест и насколько устойчива система, выстроенная 86-летним аятоллой Али Хаменеи, на фоне внешних и внутренних вызовов?