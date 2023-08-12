Хантер Байден может предстать перед уголовным судом

Сын президента США Хантер Байден, не исключено, предстанет перед судом по уголовным обвинениям. Переговоры с судом о сделке, по которой Байден-младший признал бы свою вину, зашли в тупик, сообщает агентство Reuters.

Ранее в пятницу генеральный прокурор Меррик Гарланд повысил статус Вайса до уровня специального прокурора. Таким образом, Вайс получил дополнительные полномочия для продолжения расследования.

В июне Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и нарушении закона об огнестрельном оружии. «Голос Америки», обращает внимание на то, что судья федерального суда в Делавэре отклонила предложенную обвинением сделку о признании вины.

После завершения расследования Вайс представит отчет Министерству юстиции, которое обнародует выводы, сделанные специальным прокурором.

Республиканцы обвинили Байдена-старшего в получении прибыли от деловых предприятий его сына в Украине и Китае, хотя доказательств правонарушения пока представлено не было.

53-летний Хантер Байден работал лоббистом, юристом, консультантом и инвестиционным банкиром. Он публично признал, что в прошлом злоупотреблял алкоголем и крэк-кокаином.

Хантер Байден находится в центре внимания нескольких комитетов Палаты представителей, большинством в которой располагают республиканцы.