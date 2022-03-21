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В Харькове от снаряда погиб 96-летний узник концлагерей Борис Романченко
В Харькове после попадания снаряда в многоэтажный жилой дом погиб 96-летний узник нескольких концентрационных лагерей Борис Романченко, сообщила администрация мемориального комплекса Бухенвальд со ссылкой на его внучку. Это произошло 18 марта.
В 1942 году Романченко попал в концлагерь Бухенвальд, а в последующие три года прошел концлагеря Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен. Как сообщает администрация мемориального комплекса, Романченко выступал за то, чтобы люди помнили о нацистских преступлениях, и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.
Другие новости дня
Югоосетинский Верховный суд отклонил иски Ибрагима Гассеева и Давида Санакоева
Верховный Суд самопровозглашенной республики Южная Осетия отклонил иски экс-министра обороны Ибрагима Гассеева и депутата Давида Санакоева. Суд оставил в силе решение Центризбиркома, отказавшего Гассееву и Санакоеву в регистрации кандидатами в президенты.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Гассеева и Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова.
Как пишет агентство «Рес», сегодня же суд отказал в удовлетворении исковых требований еще одному кандидату - Аслану Кутарову. Также проходит рассмотрение административных дел по искам Гено Каджаева и Таймураза Тадтаева.
Ранее в югоосетинском Центризбиркоме прошли обыски. В Комитете госбезопасности заявили, что проводят доследственную проверку после заявления члена ЦИК о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов – Ибрагима Гассеева.
Суд в Москве признал экстремистской компанию Meta и запретил Facebook
Тверской суд Москвы в понедельник признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил её в России. Под запрет попали также принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Решение суда подлежит исполнению немедленно.
Как утверждал на заседании представитель ФСБ, "деятельность организации направлена против России и ее Вооруженных сил". Речь идёт о новых правилах модерации контента Meta, которые позволяют пользователям из Украины язык ненависти в отношении российских военных. Компания подчёркивает, что это исключение, и правила не распространяются на всех россиян, а также на конкретных лиц - допустимы лишь обезличенные высказывания.
Ранее прокуратура подтвердила в суде требование запретить Meta в России как экстремистскую. Представитель прокуратуры подчеркнула, что социальные сети компании обладают большим влиянием на общественное мнение. "Компания Meta сознательно разрешила язык ненависти по отношению к россиянам, чем была создана альтернативная реальность, в которой подавлялась любая пророссийская позиция и разжигалась ненависть", – заявила прокурор.
Судья попросила уточнить, как именно решение суда, если деятельность Meta будет запрещена как экстремистская, должно будет технически выполняться. "[Люди] смогут пользоваться [соцсетями Meta] или нет после решения суда, я не пойму?" – спросила она. Представитель Генпрокуратуры несколько раз не смог ответить на вопрос по существу.
Потом он пояснил, что в случае запрета Meta российских пользователей соцсетей Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не будут привлекать к ответственности, признав возможность технически обойти блокировки, а также большое количество пользователей из России.
Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram , но не WhatsApp "ввиду отсутствия возможности публичного распространения информации", указано в зачитанной судьей позиции Генпрокуратуры.
- Facebook был заблокирован в России 4 марта, социальную сеть обвинили в цензуре российских государственных и прогосударственных СМИ. 14 марта на всей территории России был заблокирован доступ к социальной сети Instagram.
- Поводом для иска против Meta и блокировки социальных сетей стало изменение политики модерации контента: Meta разрешила украинским пользователям высказывать проклятия и призывать к насилию в отношении российских военных (обезличенно, не в адрес конкретных лиц). Позже в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России, а также уточнили, что новые правила временные, введены в связи с вторжением российской армии в Украину и касаются только территории Украины.
Экипаж приписываемой Путину суперъяхты оказался сформирован из сотрудников ФСО
Экипаж суперъяхты "Шехерезада", чья стоимость оценивается в 700 миллионов долларов, оказался сформирован из сотрудников российской Федеральной службы охраны. Это может доказывать, что её владельцем является президент России Владимир Путин. Об этом рассказывается в расследовании команды российского оппозиционера Алексея Навального.
140-метровая суперъяхта спущена на воду в 2020 году на верфи в Германии, она одна из крупнейших в мире в своём классе. Однако её владелец неизвестен. В середине марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что американские чиновники связывают её с президентом России Владимиром Путиным.
Газета рассказала, что яхта дважды, летом 2020 и 2021 года, ходила в Сочи. Там расположена резиденция Путина, где он проводит много времени. О связи яхты с президентом России рассказал один из бывших членов экипажа, писало издание.
Команде Навального удалось ознакомиться со списком членов экипажа яхты. Выяснилось, что все они, кроме капитана, граждане России. Первый помощник, боцман, помощник боцмана, несколько охранников и ещё несколько членов экипажа оказались действующими сотрудникам ФСО, говорится в расследовании. У многих из них в качестве адреса указана воинская часть ФСО в Сочи.
Только из 23 членов экипажа на первых листах списка почти половина имеют отношение к ФСО. Их комментарии в расследовании не приводятся. Ранее капитан судна Гай Беннет-Пирс заявлял журналистом, что Путин не владелец "Шехерезады", и что президент России на ней не бывал. Он отказался называть владельца.
Грузинский депутат поддержал совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины»
Представители законодательных органов ряда западных стран сегодня подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации ПВО Украины». Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
К заявлению присоединился грузинский оппозиционер, экс-глава МИД страны Григол Вашадзе.
«Сегодня Чехия, Эстония, Польша, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США подписали совместное заявление «О неотложной необходимости модернизации системы ПВО Украины». Искренне благодарен за поддержку Украины в это непростое время», – написал Руслан Стефанчук в соцсети.
Он добавил, что «представители разных стран мира требуют решительных действий по установлению мира в Украине».
«А именно: поддерживать военную и гражданскую оборону Украины – обеспечить защиту воздушного пространства и прекратить передвижение вражеской техники на территории Украины. Это можно сделать посредством снабжения противотанковым и противовоздушным оружием. Оказать гуманитарную помощь — обеспечить доставку продуктов и лекарств в украинские города, которые обстреливают и бомбардируют; спасти раненых и беженцев. Защитить украинские ядерные объекты, представляющие угрозу всем соседним государствам», – подчеркнул спикер.
Российская олимпийская чемпионка будет лишена золота Игр в Лондоне
Олимпийская чемпионка в спортивной ходьбе Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за допинг. Она будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве. Об этом сообщил 21 марта независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit.
На дистанции в Лондоне спортсменка установила мировой рекорд, пройдя 20 километров за 1 час 25 минут и 2 секунды. Решение о дисквалификации Лашмановой принято после изучения данных московской антидопинговой лаборатории. Аннулированы все результаты спортсменки, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.
Тренер Лашмановой Виктор Чегин был дисквалифицирован пожизненно в 2016 году. 26 его воспитанников были в разное время подвержены санкциям за допинг. Спортсменка заявляла, что он несправедливо оклеветан. Сама она уже отбывала наказание с 2014 по 2016 год.
Премьер Грузии назвал антигосударственными акции с требованием его отставки
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, требования о его отставке, озвученные на акциях в поддержку Украины в Тбилиси, являются антигосударственными.
«Печальная реальность в том, что ни в одной стране мира в условиях происходящего в Украине, не проходили акции протеста с требованием отставки правительства. Тем более, что наша ситуация особенная и уникальная – 20 процентов нашей страны оккупированы, стоит российская армия, мы живет с российской армией. В это время, в этой обстановке, когда ситуация непрогнозируема в масштабах всей Европы и региона, абсолютно неприемлемыми и непонятными были проходившие антигосударственные акции», – сказал Гарибашвили.
Отставки премьер-министра в Тбилиси потребовали после решения главы Кабмина не присоединяться к западным санкциям против РФ, напоминает издание СОВА.
В Цхинвали ждут от граждан Грузии информации о биологическом оружии
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня обратился к гражданам Грузии. Ведомство предупреждает их «об опасности нахождения биолабораторий США» на территории Грузии и предлагает грузинским гражданам поделиться информацией о деятельности этих лабораторий.
В Цхинвали надеются получить от граждан сведения о «биологическом и другом оружии массового поражения США, которое размещено, складируется или используется в регионах Грузии», о возможном участии или проведении тбилисской лабораторией Лугара «биологических диверсионных акций, направленных на скрытое нанесение ущерба гражданам Грузии и сельскому хозяйству Грузии», а также о «фиксации в Грузии деятельности по сбору биологических образцов специалистами США, НАТО, ЕС».
В югоосетинском КГБ предлагают гражданам Грузии позвонить им по телефону, воспользоваться мессенджерами или электронной почтой.
«Анонимность и конфиденциальность гарантируется во всех случаях», – сказано в сообщении.
В июне 2020 года сообщалось, что югоосетинские власти заподозрили Тбилиси в биотерроризме. Были взяты образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых, однако о результатах проверки в КГБ не сообщили.
В июле того же года югоосетинские власти заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
6 марта текущего года Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
Кадыров сообщил о якобы прибывших в Украину добровольцах из Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии нового батальона из добровольцев из республики на территорию Украины для участия в военных действиях в составе российской армии. Он написал об этом в своем Telegram-канале, передает портал Кавказ.Реалии.
«Новоприбывших встретил мой дорогой БРАТ Адам Делимханов (депутат Госдумы РФ от Чечни –ред.)», – написал Кадыров. По его словам, добровольцы выразили «неукротимое желание сражаться бок о бок со своими братьями в интересах нашей Родины».
В первые дни войны об отправке военных из Чечни однозначного сообщения от властей не было. Позже Кадыров начал серию ежедневных публикаций с чеченскими силовиками, а также частыми призывами к эскалации конфликта. Чиновник выступал с угрозами в адрес защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что 4 марта из Беларуси прибыл отряд из Чечни численностью 1200 человек. В его состав вошли военные батальона «Север», «Юг» и ОМОН «Ахмат-Грозный». Руководил этой группой Даниил Мартынов, помощник главы республики по силовому блоку.
Украинские спецслужбы заявили о гибели сотен военных из Чечни, участвовавших во вторжении российской армии в страну. Также вооруженные силы Украины опровергли заявления Кадырова о взятии города Рубежное в Луганской области.
О численности отправленных в Украину добровольцах никакой информации на данный момент нет. Также неизвестно, каким уровнем военной подготовки обладают добровольцы и каким образом их набирали в отряды.
Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль использует образ «бесстрашных кадыровцев» как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.
Воюющие на стороне украинской армии чеченские добровольцы из числа сторонников непризнанной Ичкерии указывают, что в условиях, когда Россия применяет авиацию, артиллерию и даже морской флот, кадыровцы не могут быть определяющей силой в конфликте.
- Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Рамзан Кадыров регулярно публикует видеозаписи с военнослужащими из республики, угрозы как в адрес украинских вооруженных сил и защищающих суверенитет страны чеченских добровольцев, а также призывы к эскалации конфликта. Защищающие Украину военные и добровольцы воспринимают Кадырова и кадыровцев как символ агрессии со стороны России.
В Абхазии утвердили закон, позволяющий «восстановить абхазскую национальность»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия утвердили изменения в статью 47 Гражданского кодекса. Новый закон позволяет абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
Как пишет агентство «Апсныпресс», законопроект вызвал бурное обсуждение. Большинство депутатов выступило за принятие законопроекта, часть парламентариев предложила доработать его, связывая это с «риском изменения национальной принадлежности гражданами Грузии».
Депутат Гиви Кварчия сказал, что принятие закона – «возвращение исторической справедливости». По его словам, в 30-е годы в одночасье «тысячам абхазов изменили национальную принадлежность и их никто не спрашивал».
«Как мы проголосуем за эти поправки, так мы и останемся в истории», – заявил спикер парламента Валерий Кварчия.
Депутат Саид Харазия заявил, что после принятия закона «братья адыги и другие проживающие в Абхазии» смогут получить абхазское гражданство.
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года.
В ветеранской организации «Аруаа» тогда выступили против законопроекта, заявив, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Абхазии.
Саакашвили заявил, что сериал «Слуга народа» основан на этапах его президентства
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполняет нынешний президент Украины Владимир Зеленский, основан на этапах его президентства. Об этом Саакашвили заявил в Тбилисском городском суде на процессе по делу о растрате бюджетных средств.
«Господин судья, я уверен, что вы смотрите фильм «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. Во вчерашней серии говорилось, что Саакашвили снизил налоги, увеличил бюджет в 11 раз. Я увеличил бюджет, а меня обвиняют в его растрате. Фильм Зеленского во многом основан, как мне сказал сам сценарист, на этапах моего президентства. Представьте, через несколько лет они доберутся до Зеленского и скажут ему: ну и что, что вы спасли свою страну, та футболка, которая была на вас одета – это растрата госсредств», – обратился Саакашвили к судье.
Отметим, что сериал «Слуга народа» сейчас транслирует грузинский оппозиционный канал «ТВ Пирвели».
Reuters: ЕС рассмотрит возможность введения эмбарго на российскую нефть
Лидеры Евросоюза обсудят возможность введения нефтяного эмбарго против России из-за ее нападения на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.
Страны ЕС планируют обсудить пятый пакет санкций против России в рамках встречи министров иностранных дел. Это произойдет перед визитом в Брюссель президента США Джо Байдена – он приедет на встречу союзников НАТО и саммит "Большой семерки".
Дипломатические источники рассказали Reuters, что на эмбарго настаивают страны Балтии. Германия предостерегает от поспешных действий из-за высоких цен на энергоносители в Европе.
По словам собеседников Reuters, поводом для введения энергетического эмбарго могут стать использование Россией химического оружия или массированная бомбардировка Киева.
Россия уже заявляла, что нефтяное эмбарго приведет к огромному росту цен на энергоносители в Европе, и грозила остановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток – 1" в ответ на санкции. 40 процентов потребляемого Европой газа приходит из России, но в последнее время ЕС активно ищет альтернативные источники.
- После вторжения России на территорию Украины 24 февраля 2022 года государства-члены ЕС и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России. Ограничения затронули ЦБ и крупные российские банки, авиаотрасль, а также российских чиновников, включая лично президента России Владимира Путина, бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
Чулпан Хаматова уехала из России и «боится возвращаться»
Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Об этом она рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, добавив, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии.
По словам Хаматовой, которая вместе с дочерьми находится в Латвии, чтобы вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, у неё есть два пути. Первый – это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать внимания на то, "что я вижу собственными глазами", и на информацию, которую актриса получает от своих украинских друзей. "Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – считает Хаматова. Второй выход, по словам Хаматовой, – попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".
Актриса отметила, что возглавляемый ею фонд помощи онкобольным детям "Подари жизнь" продолжит работу в России. При этом Хаматова признала, что из-за санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину, качество и эффективность помощи российским детям, больным раком, пострадает. От пятидесяти до 90 процентов лекарств, расходных материалов и оборудования закупаются фондом за границей, сказала Хаматова. Однако она надеется, что фармкомпании продолжат сотрудничать с фондом и у него будет возможность закупать и привозить лекарства, "но сильно дороже".
Чулпан Хаматова ещё 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Её подпись стоит и под обращением деятелей культуры против войны. Актриса также подписала письмо от имени российских НКО и благотворительных фондов с требованием начать переговоры, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.
- В феврале 2012 года Чулпан Хаматова снялась в предвыборном видеоролике в поддержку Владимира Путина. "В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда "Подари жизнь" и врачей, которых фонд поддерживает. Все обещания, данные Владимиром Путиным фонду "Подари жизнь", всегда были выполнены. Помощь должна быть осязаема. Поэтому я буду голосовать за него", - сказала тогда Хаматова. Позже в ответ на критику актриса заявила, что сняться в предвыборном видеоролике, было её собственное решение. Хаматова подчеркнула, что без помощи государства было бы невозможно помогать больным детям так, как это делает фонд "Подари жизнь", и - хотя она и далека от политики - согласна жить по этим правилам.
- Статья о фейках, связанных с действиями российской армии, была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном порядке в начале марта – на фоне начавшегося 24 февраля российского военного вторжения на территорию Украины. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.
Саида Бутба избрана председателем абхазского Верховного суда
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня избрали Саиду Бутба председателем Верховного суда. За кандидатуру Бутба проголосовали 32 депутата, против – двое.
Саида Бутба родилась 23 июня 1983 года в Сухуми. В 2005 году окончила юридический факультет Адыгейского государственного университета.
В разные годы работала в Государственном Совете Республики Адыгея, администрации абхазского президента и службе госбезопасности. С сентября 2009 года по настоящее время – преподаватель Абхазского государственного университета.
В 2020–2022 годах была заместителем руководителя администрации абхазского президента. 17 февраля 2022 года была избрана судьей Верховного суда.
Супруг Бутба – экс-заместитель министра внутренних дел Абхазии Ращ Цвижба. Против него было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября 2021 года, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
COVID-19 в Грузии: 368 новых случаев, восемь пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще восемь пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 671.
За сутки в стране выявили всего 368 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5885 тестов: PCR-тестов – 2102, экспресс–тестов на антиген – 3783.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 6,25%, за последние 14 дней составляет 8,23%, за неделю – 5,42%.
Выздоровели еще 1225 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 642 242, выздоровевших – 1 599 511.
За сутки вакцинированы от коронавируса 130 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 842 541.
Кокойты: пресс-секретарь Бибилова имеет гражданство Грузии
Экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты на встрече со сторонниками заявил, что пресс-секретарь действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова Дина Гассиева имеет грузинское гражданство.
«Вопрос к КГБ Южной Осетии – как супруга сотрудника КГБ, пресс-секретарь президента республики Южная Осетия Гассиева имеет грузинское гражданство? У меня на руках этот документ, поэтому я смело об этом говорю, что она является гражданкой Грузии», – сказал Кокойты.
В одном из Telegram-каналов опубликован документ, который, как сообщается, является подтверждением наличия у Гассиевой грузинского гражданства. Он, предположительно, получен из базы Агентства развития государственных сервисов Грузии. В документе указаны личный идентификационный номер Дины Гассиевой и слово «недействительный», что может свидетельствовать об отказе от гражданства или аннулировании паспорта.
Дина Гассиева в соцсети ответила Кокойты. Она говорит, что «никогда не получала гражданство Грузии.
«У меня его нет и не было. Я гражданка двух стран – Республики Южная Осетия и Российской Федерации», – пишет Гассиева.
Она добавила, что в пресс-службу президента и югоосетинского правительства её принимал именно Эдуард Кокойты в 2010 году.
Кокойты также заявил, что грузинское гражданство имеют шесть депутатов югоосетинского парламента от правящей партии «Единая Осетия», трое сотрудников администрации президента и высокопоставленный сотрудник Верховного Суда.
По словам Дины Гассиевой, «вполне можно допустить, что и в этих случаях имеет место недостоверная информация».
- В Агентстве развития государственных сервисов Грузии заявили грузинской службе Радио Свобода, что не могут выдать информацию о принадлежности лица к гражданству, так как это – персональная информация.
Саакашвили прогнозирует начало «реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав Грузии»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прогнозирует начало «реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав Грузии» после смены правительства в стране. О планах на ближайший год политик рассказал на судебном процессе по делу о растрате бюджетных средств.
«Весной – смена правительства, формирование национального правительства. До конца года – проведение внеочередных выборов. И уже в этом году – начало реинтеграции Абхазии и Цхинвали в состав грузинского государства. Это – историческое окно, которое открывается сейчас на фоне событий в Украине», – сказал он.
Саакашвили добавил, что ненавидит войну.
«Но я не забыл Абхазию, я не забыл Цхинвали – в отличие от многих. Я точно знаю, как вернуть их в состав свободного грузинского государства», – говорит экс-президент.
Саакашвили сегодня вновь заявил, что Россия планирует провокацию против Грузии, после которой потребует от Тбилиси объявить нейтралитет.
В Китае потерпел крушение пассажирский самолет, на борту находились 133 человека
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, на борту находились 133 человека, сообщает телеканал CGTV. На месте крушения произошел пожар, туда направлены спасатели.
Информации о причинах крушения и выживших пока нет. В соцсетях появилось видео с предполагаемого места падения лайнера.
Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. Он упал в горной местности в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
Российский бизнесмен купил историческое здание Михайловской больницы в Тбилиси
Российский бизнесмен Шалва Бреус приобрел здание бывшей Михайловской больницы в историческом центре Тбилиси. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального агентства государственного имущества Минэкономики Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», принадлежащая Бреусу компания Hans Ltd приобрела объект через аукцион за более чем 16 миллионов лари (примерно 5 миллионов долларов). Других претендентов на лот не было.
В собственность Hans Ltd перейдет как само здание Михайловской больницы, так и две соседние постройки, а также земельные участки общей площадью более 20,5 тысячи квадратных метров.
Согласно документации, на нового владельца не возлагается каких-либо инвестиционных обязательств. Тем не менее, покупателю придется учесть, что комплекс является памятником культурного наследия и не может быть радикально изменен.
Бреус – уроженец Батуми. Он является владельцем целлюлозно-бумажного комбината «Волга», одного из ведущих производителей газетной бумаги в России. Согласно информации из открытых источников, бизнес-партнером и другом Бреуса является российский банкир Петр Авен, попавший под санкции Евросоюза.
Оппозиционный телеканал «Формула» утверждает, что Бреусу удалось заполучить здание Михайловской больницы на очень выгодных условиях благодаря связям с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили. Одновременно, по данным журналистов, российский бизнес имеет и грузинское гражданство.
Михайловская больница – первая городская больница, которая появилась в Тбилиси в середине XIX века. Случилось это при активном содействии Кавказского медицинского общества.
Бибилов: «Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прокомментировал отправку на войну в Украину жителей Южной Осетии, контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ.
Отметим, что в соцсетях упрекают Бибилова за то, что он не встретился с контрактниками перед их отправкой в Украину. Кроме того, именно Бибилов принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской военной базы.
«Вы спрашиваете меня, что я думаю об участии военнослужащих 4-й военной базы в спецоперации РФ на Украине? Я думаю, что другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может! Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу. Мне говорят, что наших парней отправляют на смерть. Нет! Нет — их отравляют за Победой! Воин идёт в бой, чтобы победить. И сейчас мы едем на Донбасс, в Мариуполь, в Мелитополь только чтобы победить врага!» – написал Бибилов в Telegram-канале.
Югоосетинский лидер отметил: «если мы вместе с Россией не победим кучку неофашистов, которые сделали из Украины заповедник нацизма, следующей целью станет Южная Осетия».
Он добавил, что «прямо сейчас, сегодня решается судьба мира, определяется новая архитектура безопасности не только Европы – всей планеты».
«Десятилетиями Россию душили санкциями за то, что она спасла Цхинвал, за то, что она спасла и защитила волю жителей Крыма и Севастополя, и теперь Россию душат железной хваткой за то, что она заступилась за народ Донбасса», – считает Бибилов.
Он критикует тех жителей Южной Осетии, которые сомневается в действиях Москвы.
«Страшнее внешнего врага только внутренний. Те, кто расшатывают ситуацию с Грузией – это враги! Те, кто внушает нам сомнения в действиях России – это враги! А с врагами у нас разговор короткий. И вот вам факт – мы всегда побеждаем», – пишет Бибилов.
Как сообщалось ранее, в Цхинвали 17 марта с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. 35-летний сержант проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.
«Ъ»: российские регионы могут отказаться от выборов губернаторов
в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в некоторых регионах, где они намечаются в сентябре. С такой просьбой к администрации президента обратились главы регионов, которые не смогут провести кампании из-за сложной экономической ситуации в связи с введением санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента.
По данным источников, существует вероятность, что регионам могут предоставить право изменить законодательство и заменить прямые выборы на голосование в местных законодательных собраниях. Менее вероятным вариантом считается перенос выборов на более поздний срок. Прим этом подчеркивается, что окончательного решение по этому вопросу не принято, и будет приниматься "на самом высоком уровне".
В качестве причин отказа от прямых выборов в 2022 году называются сложная экономическая ситуация. Главы некоторых регионов предполагают, что на организацию выборов необходимо будет потратить значительную сумму из бюджета, а также найти спонсоров для проведения собственной предвыборной кампании. Некоторые губернаторы опасаются, что не получат поддержки избирателей. "Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор - не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему", - сказал один из источников издания.
- Выборы глав регионов намечены на сентябрь во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram
Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram в стране. Об этом сообщает местный портал Globo со ссылкой на решение. Судья Александр де Мораес, который ранее утвердил решение о блокировке, заявил, что Telegram выполнил требования властей.
В частности, назначен официальный представитель компании в Бразилии, заблокирован телеграм-канал "Клаудио Лесса", который связан, по мнению бразильских властей, с распространением фейковых новостей. Кроме того, удалены ссылки на официальном телеграм-канале президента Бразилии Жаира Болсонару, которые, как уверяли власти, позволяют скачать конфиденциальные документы.
Верховный федеральный суд предписал заблокировать мессенджер 18 марта после того, как компания не выполнила его требование о блокировке профилей, распространяющих, по данным властей, ложную информацию. Среди таких аккаунтов был, в частности, назван телеграм-канал, принадлежащий блогеру Аллану душ Сантуша, одному из ближайших союзников президента Жаира Болсонару. В отношении блогера сейчас расследуется дело о распространении фейковых новостей и нападении на судей. Президент Бразилии Болсонару назвал блокировку неприемлемой.
Власти Украины отказались сдать Мариуполь
Украинские власти ответили отказом на требование России сложить оружие и покинуть Мариуполь, окруженный российскими войсками и практически разрушенный многодневными бомбардировками.
Россия требовала дать ответ до пяти утра понедельника, выдвигая условия - сначала город должны были покинуть обороняющие его украинские части, и лишь потом - мирные жители.
"Армия не сложит оружие и не покинет город", — заявила в ночь на 21 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Она добавила, что власти Украины требуют, чтобы российская сторона немедленно открыла гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Запорожье.
Мариуполь более двух недель находится в осажденном положении. Российские военные почти не выпускают из него мирных жителей и не впускают конвои с гуманитарной помощью. По городу ведутся обстрелы: по жилым районам, школам, больницам. В результате обстрелов были уничтожены роддом и Драмтеатр, где укрывались мирные жители. В Мариуполе, где до войны жили свыше 400 тысяч человек - гуманитарная катастрофа. Город стратегически важен для России, пытающейся пробить сухопутный коридор в оккупированный ею Крым.
Франция заморозила активы российского Центробанка на €22 миллиарда
Власти Франции заморозили активы Банка России на сумму 22 миллиарда евро и имущество российских бизнесменов на 850 миллионов евро, выполняя санкции против Москвы. Выявлением подлежащего аресту имущества занимается специальная группа в министерстве финансов. Об этом 20 марта глава министерства Брюно Ле Мэр рассказал в интервью радиостанции RTL, газете Le Figaro и телеканалу LCI.
Специальная группа в министерстве экономики и финансов заработала в начале марта, рассказал Ле Мэр, в ее состав входят в том числе агенты Управления финансовой разведки. Работа группы привела к аресту 150 миллионов евро на частных счетах, около 30 квартир и домов стоимостью 539 миллионов евро, и двух яхт оценочной стоимостью 150 миллионов евро.
Заморозка активов не означает автоматически, что они будут конфискованы. Но это возможно, если арест связан с уголовным преступлением. В качестве примера имущества, которое может быть конфисковано, министр привел суперъяхту «Аморе Веро», которую связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. 88-метровое судно пыталось сбежать из-под санкций, что является уголовным преступлением.
- Согласно данным о географическом распределении активов Банка России на 31 марта 2021 года, во Франции хранилось 13 процентов запасов Центробанка.
- 19 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе изучается возможность использовать замороженные активы крупного российского бизнеса для финансирования восстановления инфраструктуры Украины. Решений по этому поводу еще не принято, отмечает агентство.
Грузинская сборная по регби стала обладательницей Кубка Европы
Сборная Грузии по регби обыграла команду Испании в финале чемпионата Европы, обеспечив себе 14-ю по счету победу на континентальном первенстве, пишет агентство «Новости-Грузия».
Матч, который прошел сегодня в Тбилиси, завершился со счетом 49:15 в пользу хозяев. В составе грузинской команды попытки на счету Георгия Чкоидзе, Отара Гиоргадзе, Акакия Табуцадзе и Мераба Шарикадзе.
В текущем розыгрыше чемпионата Европы сборная Грузии выиграла три из четырех матчей, набрав 20 очков и не оставив шансов на победу другим участникам турнира.
«Лелос» выигрывали чемпионат Европы в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Их последнее поражение в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала победу, завершив матч с минимальным отрывом (8:7).
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