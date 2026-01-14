Accessibility links

HRANA: в Иране в ходе протестов погибли более 2500 человек

Родственники ищут своих близких среди десятков тел, лежащих на земле возле морга, Иран, 13 января 2026 года

Число погибших в результате протестов в Иране выросло до 2571 человека, сообщает базирующаяся в США независимая правозащитная организация HRANA.

2403 погибших – это участники протестов, среди них 12 человек в возрасте до 18 лет. Как пишет HRANA, также погибли 147 сотрудников сил безопасности и сторонников правительства, а также девять людей, не участвовавших в протестах.

Протесты, которые начались 28 декабря 2025 года, прошли в 187 городах и охватили все провинции Ирана. HRANA сообщает, что подтверждено задержание 18 434 человек, 97 человек заставили публично признать вину, 1134 человек получили тяжелые ранения.

Правозащитные организации, включая базирующуюся в Норвегии организацию Iran Human Rights, также сообщают со ссылкой на источники, что в среду в Иране собираются казнить первого участника нынешних протестов. Речь идёт о 26-летнем Эрфана Солтани, которого обвиняют в «ведении войны против Бога» за участие в протестах.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, на фоне отключения интернета в Иране американская компания SpaceX Илона Маска сделала спутниковый сервис Starlink в стране бесплатным. В самой компании пока не подтвердили эту информацию.

  • Продолжающиеся в Иране протесты называют одним из самых серьёзных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, а именно обвалом национальной валюты риала и стремительной инфляцией. Позднее начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии.
