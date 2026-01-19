Accessibility links

HRANA: в Иране в ходе протестов погибли более 3300 человек

Участница митинга в поддержку протестов в Иране держит плакат с надписью «Хаменеи – убийца», Вена, Австрия, 18 января 2026 года
Число погибших в результате протестов в Иране выросло до 3308, сообщает базирующаяся в США независимая правозащитная организация HRANA.

3097 погибших – это участники протестов, 166 человек – военные и правительственные силы. Также организация подтвердила гибель 23 лиц, которые не участвовали в протестах, и 22 человек в возрасте до 18 лет. Еще более 2100 человек были тяжело ранены. Кроме того, по данным HRANA, в ходе протестов были задержаны более 24 тысяч человек.

Правозащитная организация Iran Human Rights, базирующейся в Норвегии, подтвердила гибель как минимум 3428 участников протеста.

Различные группы активистов называют гораздо более высокие цифры погибших. Правозащитные организации также предупреждают, что реальное число жертв, вероятно, выше, но отключения интернета в стране серьезно затрудняют проверку данных.

Сам верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал, что тысячи людей были убиты.

  • Протесты в стране начались 28 декабря 2025 года и охватили все провинции Ирана. Происходящее называют одним из самых серьезных вызовов клерикальному руководству страны со времен Исламской революции 1979 года. Изначально участники протестов выступали с требованиями, связанными с экономическим кризисом, а именно обвалом национальной валюты риала и стремительной инфляцией. Позднее начали звучать лозунги против властей и призывы к восстановлению монархии.
