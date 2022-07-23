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HRW выпустила доклад о пытках в оккупированных районах юга Украины
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила российскую армию в пытках военнопленных и гражданских лиц в южных регионах Украины - на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях.
Правозащитники ссылаются на свидетельства десятков людей. По их рассказам установлено более 40 случаев, когда российские военные могли иметь отношение либо к исчезновениям мирных жителей, либо к их необоснованным задержаниям.
Human Rights Watch отмечает, что некоторые узники не имели контактов с внешним миром, многие подвергались пыткам. Также правозащитники задокументировали пытки трех военнопленных, двое из которых умерли.
«Российские силы превратили оккупированные районы юга Украины в бездну страха и дикого беззакония», - заявила старший эксперт правозащитной группы по Украине Юлия Горбунова. Она упомянула пытки, бесчеловечное обращение, незаконные задержания, говоря о возможных военных преступлениях. «Российские власти должны немедленно положить конец таким нарушениям и осознать, что они могут и будут привлечены за это к ответственности», - подчеркнула Юлия Горбунова.
Среди людей, которых задерживали и пытали, были, в частности, организаторы и участники антироссийских протестов, журналисты, местные чиновники, обращает внимание «Медуза» в сообщении о докладе Human Rights Watch.
Российские власти отрицают причастность своих военных к преступлениям в Украине. В частности, комментируя обвинения в убийствах в Буче и других населенных пунктах в Киевской области, они заявляли, что это «постановка», либо речь идет о реальных расправах, но ответственность за них несут украинские военные. О реакции российской стороны на опубликованный 22 июля доклад HRW не сообщается.
Другие новости дня
Полиция Польши ищет следы грузинской организованной преступности по делу об ограблении банка
В деле об ограблении банка в Варшаве, столице Польши, полиция ищет следы грузинской организованной преступности. Польские СМИ со ссылкой на следователей пишут, что четверо мужчин разговаривали друг с другом с восточным акцентом и, вероятно, являются грузинами.
Первоначально злоумышленники напали с ножом на охранника, но так как последний оказал сопротивление, ударили его по голове, после чего он упал. При этом охранник все же смог открыть огонь по нападавшим и выпустил около десяти пуль.
В полиции считают, что один из нападавших ранен. Сотрудники правоохранительных органов призвали больницы немедленно сообщить в полицию о любых подозрительных травмах у пациентов. В результате ограбления преступники унесли полмиллиона польских злотых.
Сосо Гогашвили: Иванишвили поручал мне всевозможные задания
Бывший глава Службы государственной безопасности Грузии Сосо Гогашвили заявил, что во время его пребывания в должности олигарх и основатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили требовал от него «выполнения всевозможных заданий». Об этом говорится в письме, опубликованном экс-чиновником из предварительного заключения, передает SOVA.
По словам Гогашвили, после того, как незаконные поручения участились, он решил, вместо того, чтобы уйти с работы, «собрать доказательства» с целью разоблачения системы.
«Бидзина Иванишвили требовал, чтобы я выполнял всевозможные задания, и я не мог делать это в белых перчатках. У меня было три варианта:
- Уволиться;
- Под всем подписаться и выполнить;
- Остаться, собрать все доказательства и разоблачить систему. Как вы догадываетесь, именно этот вариант я выбрал, поэтому и нахожусь здесь.
Те из вас, кто критикует меня, дескать, где я был раньше, пройдите половину пути в той среде, в которой мне удалось пройти, и только потом упрекайте меня. Сейчас, вместо того, чтобы терять время, лучше покончите с этой грязной системой, и у вас всегда будет возможность меня наказать, я не собираюсь никуда уезжать из этой страны», - написал экс-сотрудник СГБ на своей странице в Facebook.
- Сосо Гогашвили был задержан спецназом в своем доме в Тбилиси в ночь на 16 июля. За несколько часов до этого он пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения. На своей странице в соцсети Facebook Гогашвили написал, что в октябре 2021 года получил дополнительные доказательства фальсификаций на парламентских выборах, и «после долгих раздумий» решил «покончить с этим навсегда».
- 21 июля грузинские неправительственные организации «Справедливые выборы» (ISFED) и Transparency International – Georgia опубликовали материал, предоставленный им бывшим замглавы Службы госбезопасности. В нем говорится о выявлении масштабной схемы мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии незаконными средствами, что с высокой долей вероятности подтверждает использование госструктур, в том числе правоохранительных органов, в избирательных и партийных целях.
- В настоящее время Сосо Гогашвили предъявлено обвинение по трем статьям УК Грузии: незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия, превышение должностных полномочий и посягательство на персональные данные. 18 июня суд вынес в его отношении мера пресечения в виде предварительного заключения под стражу.
В Грузии с 25 июля подорожают поезда в направлении Тбилиси-Батуми
C 25 июля подорожает проезд в двухэтажном поезде в направлении Тбилиси-Батуми. Стоимость билета во втором классе составит 34 лари вместо 25 лари, в первом классе - 74 лари вместо 64 лари, а в бизнес-классе - 124 лари вместо 100 лари.
Грузинская железная дорога (ГЖД) в своем заявлении поясняет, что причиной повышения стоимости проезда стали выросшие в последние годы затраты на электроэнергию, обслуживание поездов, материалы и другие расходы.
При этом ГЖД оставила без изменений стоимость проезда пассажирскими поездами в направлении Тбилиси-Поти, Зугдиди, Озургети и Кутаиси. Также остаются в силе все льготы на магистральные электропоезда для студентов, ветеранов войны и железных дорог, пишет агентство «Новости-Грузия».
Для пассажиров ГЖД по-прежнему действует детский тариф - 50% стоимости для детей до 10 лет на все категории мест в пассажирских поездах. Кроме того, один ребенок в возрасте до 5 лет может путешествовать бесплатно с пассажиром, если не занимает отдельное место.
«На протяжении многих лет АО «Грузинские железные дороги» не меняло тарифы, а компания использовала собственные средства для субсидирования пассажирских перевозок. Следует отметить, что тарифы на проезд на альтернативном транспорте систематически повышаются. Несмотря на повышение тарифов, частично компенсирующее затраты компании, железнодорожные тарифы остаются дешевле, чем альтернативные перевозки», - отмечает ГЖД.
Россию обвинили в подрыве договора по зерну после удара по порту Одессы
Украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов.
Заявление сделано в связи с ракетным ударом по территории порта Одессы, о котором в субботу сообщило украинское оперативное командование «Юг».
Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя атаку, заявил, что России понадобилось менее суток, чтобы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном 22 июля в Стамбуле документе. «Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна», - написал Николенко в фейсбуке.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельхозтоваров из трех черноморских портов.
По сведениям командования «Юг», в субботу российская армия использовала для ударов по Одессе крылатые ракеты типа «Калибр». «Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта», - говорится в сообщении. О взрывах и пожаре на территории морского порта города написали также местные Telegram-каналы. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о воздушном бое в небе над городом. Ранее в Одессе объявлялась тревога, отмечает «Немецкая волна».
Реакция руководства России на сведения об ударах по порту Одессы и последующего заявления украинской стороны пока не приводится.
- 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения. Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договоренностей.
- Согласно подписанным документам, в Черном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.
Белый дом сообщил о «легких симптомах» COVID-19 у Джо Байдена
Президент США Джо Байден переносит коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме. Симптомы заболевания проявляются у президента все меньше, и он находится в хорошем настроении, отмечают в Белом доме.
В пятницу Байден «виртуально» появился на встрече своих главных экономических советников - то есть на следующий день после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат.
У Джо Байдена был хриплый голос, и он время от времени кашлял, когда выступал на собрании в своей резиденции. В ходе обсуждения мер по снижению цен на газ он сказал: «Я чувствую себя намного лучше, чем звучу».
В заявлении, опубликованном ранее в тот же день врачом Белого дома Кевином О'Коннором, говорилось, что основными симптомами болезни у Байдена были насморк, усталость и периодический сухой кашель. О'Коннор отметил, что в пятницу прогноз полного выздоровления президента был хорошим.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу днем заявила журналистам, что Байден поправляется, и «у него очень легкие симптомы». Она сказала, что двойная вакцинация и двойная ревакцинация, а также лечение «Паксловидом» пошли ему на пользу, пишет «Голос Америки».
Пресс-секретарь отметила, что точно неизвестно, где Байден заразился коронавирусом, но сказала, что Белый дом связался с 17 людьми, которые недавно были в тесном контакте с президентом, включая высокопоставленных сотрудников и членов Конгресса. Карин Жан-Пьер добавила, что пока ни один из тестов этих людей не дал положительного результата на вирус, и все они носят маски в соответствии с рекомендациями.
В Грузии введут штрафы за дрифт и шумное вождение
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о разработке законопроектов о безопасности дорожного движения. Они, кроме прочего, вводят наказание за т.н. дрифт – вождение с использованием техники заносов при поворотах на максимальной скорости.
Поправки в Кодексе об административных правонарушениях предусматривают за дрифт штраф в размере 300 лари (чуть больше 100 долларов) и срезание 30 баллов с баланса водительского удостоверения (всего каждому обладателю водительских прав выделяется 100 баллов). Отягчающим обстоятельством будет считаться дрифт, который приведет к ущербу. В данном случае размер санкции увеличиться до 500 лари (около 180 долларов), а водитель лишится 35 баллов, сообщает SOVA.
Разработанные МВД законопроекты предусматривают и наказание за использование транспортного средства, снятого с учета, – штраф в размере 2000 лари (свыше 700 долларов) и лишение 30 баллов водительского удостоверения.
Вводится также наказание за управление транспортным средством, при эксплуатации которого уровень шума превышает установленные нормативы. В случае нарушения водитель должен будет заплатить 100 лари (35 долларов), и будет лишен 10 баллов. Сообщается, что на первом этапе МВД планирует создать правовую базу, а уже впоследствии закупить оборудование по измерению шума.
Новые поправки также увеличивают штрафы за следующие правонарушения:
- За движение негабаритного транспортного средства без согласования с соответствующим органом и/или без использования в соответствии с законом специального оснащения и цвета – штраф 1000 лари вместо 100 лари. Если указанное правонарушение повлекло за собой причинение ущерба – 2000 лари вместо 250 лари;
- Превышение водителем транспортного средства установленного скоростного режима более чем на 40 км/ч приведет к штрафу в размере 300 лари вместо 150 лари;
- Управление транспортным средством с тонированными стеклами с нарушением правил, установленных законодательством, повлечет штраф в 500 лари вместо 50 лари.
При российских ракетных ударах в Кировоградской области трое погибших
В результате ракетных ударов по Кировоградской области Украины в субботу утром погибли три человека, включая одного военнослужащего и двух охранников трансформаторной подстанции. Еще девять военных получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Ранее со ссылкой на Райковича поступила информация, что российские войска утром выпустили в сторону Кропивницкого 13 крылатых ракет, в результате пострадали инфраструктурные объекты, в том числе военный аэродром «Канатово» и один из объектов Украинских железных дорог.
В ночь на субботу и под утро российская армия нанесла ракетные удары по ряду городов Украины, в частности по Харькову и Николаеву.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких сильных ударах по центральным районам города. По сведениям главы областной администрации Олега Синегубова, ударам подвергся Основянский район. Известно об одном пострадавшем. Как отметил Синегубов, обстрел, предварительно, велся из реактивных систем залпового огня. «Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы», - написал глава области в соцсетях.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в субботу утром, около 04:20, россияне нанесли удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло, в частности, возгорание на территории складского помещения. Часть попаданий пришлась на окраины города. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, передает РБК-Украина.
Также Россия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, сообщил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко. В результате ударов повреждены газопровод и электросеть. Жертв нет.
Российские власти неоднократно отрицали обвинения в ударах по гражданским объектам на украинской территории.
Парламент Кубы одобрил поправки, допускающие однополые браки
Национальная ассамблея (парламент) Кубы одобрила поправки в Семейный кодекс. Они узаконивают однополые браки, расширяют права женщин, усиливают защиту детей и пожилых. Обновленный кодекс вынесут на референдум в конце сентября 2022 года.
Новый закон легализует гей-браки и гражданские союзы, позволяет ЛГБТ-парам усыновлять детей и закрепляет равное распределение домашних обязанностей. Согласно поправкам, на Кубе будут разрешены брачные контракты и суррогатное материнство, но не для получения прибыли.
Кроме того, в новом законе прописано, что родители будут нести «ответственность» за детей, а не «опекать» их. Также закон обязывает родителей «уважать достоинство, физическую и психическую неприкосновенность детей и подростков».
Против изменений в Семейном кодексе выступают представители церкви. Один из них сказал, что поправки противоречат понятию «истинного традиционного брака между мужчиной и женщиной».
- Куба уже является региональным лидером в области прав женщин. Женщины возглавляют почти 50% домохозяйств, среди работающих специалистов их доля составляет 60%. Женщины имеют свободный доступ к абортам и могут претендовать на двухлетний отпуск по беременности и родам.
- В начале 2022 года на общественных слушаниях по поправкам в Семейный кодекс 62% участников одобрили предложенные изменения.
- В России с 2013 года действует закон о «гей-пропаганде», запрещающий «пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения» среди несовершеннолетних. За нарушение этого закона гражданам грозит штраф до ста тысяч рублей. В июле 2022 года в Госдуму внесли законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды.
Министр культуры Грузии предложила президенту нанять адвоката
Министр по делам культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани резко отреагировала на интервью Саломе Зурабишвили, которое она дала 21 июля Общественному вещателю. В ходе беседы глава государства, в частности, заявила, что осталась недовольна работой бывшего посла Грузии в США Давида Бакрадзе, поэтому до сих пор не утверждает его назначение на должность пострпеда при ООН.
Тея Цулукиани, в прошлом занимавшая пост министра юстиции и являющаяся специалистом международного права, расценила эти слова Зурабишвили как признание в превышении должностных полномочий, пишет SOVA.
«Наверное, ей [президенту] стоит нанять адвоката. В интервью она сказала то, что значительно ослабит ее позиции во время тяжб. В реальности она дала другой стороне аргумент и подтвердила то, о чем все мы догадывались. Президент Грузии вчера признала, что выходит за рамки своих конституционных полномочий и отказывается назначать того или иного посла, если считает, что тот или иной посол неэффективен. Это не ее функция», - заявила Цулукиани.
- Саломе Зурабишвили в интервью жестко раскритиковала работу Давида Бакрадзе на посту посла Грузии в США. По ее словам, за время его пребывания в должности не было организовано ни одного визита высокого ранга из Тбилиси в Вашингтон или из Вашингтона в Тбилиси. Кроме того, заявила президент, дипломату даже не удалось передать поздравления из Грузии победившему на выборах главе Белого дома Джо Байдену.
Информатор по делу «панамского архива»: Путин для США опаснее Гитлера
Анонимный информатор, передавший в 2015 году журналистам материалы так называемого «панамского архива» - одной из крупнейших утечек данных о реальных бенефициарах офшорных кампаниях - впервые за 6 лет дал интервью. Помимо прочего, в нем он упомянул о президенте России Владимире Путине, предположив, что деньги, ранее размещенные его окружением в офшорных компаниях, сейчас используются для финансирования войны в Украине.
Интервью, взятое двумя журналистами германского издания Der Spiegel, опубликовано на сайте международного расследовательского проекта OCCRP, объединяющего журналистов из разных стран. Десятки журналистов проекта, сотрудничая друг с другом, в 2016 году опубликовали множество материалов на основе данных, содержащихся в «панамских бумагах». Речь идет об архиве компании Massack Fonseca, клиентами которой было множество бизнесменов, политиков, общественных деятелей и знаменитостей из десятков стран, включая Россию.
Информатор по-прежнему не называет своего настоящего имени, он говорит о себе как о «Джоне Доу». Он отметил, что офшорные компании продолжают играть важнейшую роль для авторитарных режимов. По оценке собеседника журналистов, президент России Владимир Путин «представляет собой большую угрозу для Соединенных Штатов, чем в свое время был Гитлер», а подставные компании назвал его «лучшими друзьями», через которые идет финансирование российской армии. «Это именно то, что убивает ни в чем не повинных людей в Украине», - заявил он.. Каким именно образом эти компании финансируют российскую армию, информатор не сказал.
Он также упомянул о виолончелисте Сергее Ролдугине, которого Путин называл своим другом. Из «панамского архива» следовало, что через офшорные компании на его имя проходили крупные суммы. По словам информатора, он рад, что Ролдугин попал под санкции.
Информатор также призвал страны Запада сосредоточить усилия на раскрытии офшорных активов окружения Путина. Он сравнил эту задачу с «Манхэттенским проектом» (проект США по созданию атомной бомбы в годы Второй мировой войны), отметив, что для этого есть возможности, но не хватает политической воли. Он отметил, что западные правительства не должны сосредотачивать внимание на символических активах вроде яхт, а перенести его именно на раскрытие владельцев офшоров.
Путин и ряд высокопоставленных российских чиновников неоднократно заявляли, что у них нет никаких активов в офшорах. Практически все российское руководство сейчас под санкциями Запада, предусматривающими, что их активы во введших санкции страны должны замораживаться.
В Украине обстрелам подвергся ряд городов, включая Харьков и Николаев
В ночь на субботу и под утро российская армия нанесла ракетные удары по ряду городов Украины, в частности по Харькову и Николаеву.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких сильных ударах по центральным районам города. По сведениям главы областной администрации Олега Синегубова, ударам подвергся Основянский район. Известно об одном пострадавшем. Как отметил Синегубов, обстрел, предварительно, велся из реактивных систем залпового огня. «Повреждены жилой дом, офисные помещения. На месте работают все профильные службы», - написал глава области в соцсетях.
Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что в субботу утром, около 04:20, россияне нанесли удар по городу шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло, в частности, возгорание на территории складского помещения. Часть попаданий пришлась на окраины города. Предварительно, никто не погиб и не пострадал, передает РБК-Украина.
Также Россия обстреляла два района Днепропетровской области – Никопольский и Криворожский, сообщил глава областной военной администрации региона Валентин Резниченко. В результате ударов повреждены газопровод и электросеть. Жертв нет.
Вблизи Кропивницкого, в Кировоградской области, россияне ударили 13 ракетами. Было попадание в военный объект, а также объект на железной дороге. Есть жертвы и раненые. Об этом сообщается со ссылкой на главу областной военной администрации Андрея Райковича.
США выделили очередной пакет военной помощи Украине
В пятницу Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 270 миллионов долларов.
В рамках этого пакета Украина получит 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, до 580 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов и ракеты для систем HIMARS. По словам представителя Совета по национальной безопасности Джона Кирби, это тот тип оружия, который необходим Украине, чтобы противостоять российской армии, имеющей превосходство в огневой мощи. «Президент Байден дал ясно понять, что мы будем продолжать поддерживать правительство и народ Украины столь долго, сколько потребуется», - подчеркнул Джон Кирби.
Как говорят западные представители, украинская армия очень эффективно использует западное высокоточное оружие, нанося удары по ключевым российским военным объектам, складам оружия. В среду ракетным ударом был поврежден стратегически важный мост через Днепр около Херсона, используемый российской армией для переброски войск и техники. По заявлению украинской стороны, удар был нанесен ракетами HIMARS. Россия несколько раз заявляла об уничтожении украинских систем HIMARS. Киев называет эти утверждения ложью.
С учетом последнего пакета размер военной помощи, предоставленной Украине администрацией Джо Байдена с начала российского вторжения в Украину, достиг 8 миллиардов 200 миллионов долларов. В мае Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине.
- США, страны Европы, а также Япония и Австралия уже оказали военную помощь Украине на миллиарды долларов как техникой, так и финансами. Всего США выделили Украине более 42 миллиардов долларов, Великобритания – более 6 миллиардов, Германия – более трех. Помощь остальных стран меньше.
Литва возобновила железнодорожный транзит в Калининград
Литва сняла запрет на железнодорожные перевозки санкционных товаров между Калининградской областью и остальной территорией России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Литовских железных дорог» Мантаса Дубаускаса.
«Клиенты проинформированы, что уже можно везти [...] Если клиенты успеют провезти сегодня, то, возможно, некоторые продукты будут перевезены уже сегодня», – сказал Дубаускас в эфире литовского телеканала LRT в пятницу, 22 июля.
На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область касается только автомобильного транспорта. По железной дороге перевозить санкционные материалы – бетон, древесину и спирт – можно «при осуществлении необходимого контроля». Перевозка военных грузов и продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта.
- Калининградская область – российский эксклав, граничащий с Литвой и Польшей. Литва запретила транзит российских строительных материалов и металла после вступления 17 июня санкций Евросоюза, предусматривающих запрет на их сухопутные поставки. Россия пригрозила Литве «жесткими ответными мерами», если та не снимет ограничения. По разным данным, запрет затронул от 15% до половины транзитных грузов.
- Согласно четвертому пакету санкций Евросоюза, с 17 июня на его территорию запрещено ввозить российские черные металлы и сталь, с 10 июля под запрет попали древесина, цемент и спирт, с 10 августа к ввозу запрещаются уголь и другие виды твердого ископаемого топлива, с 5 декабря – нефть.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России.
Зеленский отвергает возможность перемирия без возврата территорий
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любое перемирие с Россией, не предусматривающее освобождения занятых ею в ходе вторжения территорий, будет использовано Москвой для перегруппировки и накопления сил – чтобы затем продолжить войну.
Об этом Зеленский заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal (WSJ). Он описал возможное поведение Москвы следующим образом: «Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом он отдохнет два-три года, сожрет еще две области и опять скажет: давайте заморозим конфликт. И так будет продолжать дальше и дальше. Сто процентов».
Описывая агрессию России против Украины, Зеленский вновь прибегнул к «зоологическим» метафорам: «Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит. Но мы оказались совсем не кроликом, и теперь он рискует лопнуть».
По словам украинского президента, граждане его страны убеждены, что какое-либо перемирие или прочный мир с Россией невозможны без возврата оккупированных территорий. WSJ в своей публикации приводит данные проведенного по заказу этого издания в Украине опроса, согласно которому 89% респондентов высказались против мирного соглашения, которое потребовало бы от их страны территориальных уступок.
В ходе вторжения, начавшегося 24 февраля, российские войска заняли большую часть Херсонской и Запорожской областей на юге Украины, а также практически всю Луганскую область и часть Донецкой области. Кроме того, они контролируют восток Харьковской области и ряд территорий на юге Николаевской области. До 24 февраля, еще в 2014 году, Россия аннексировала Крым, а поддерживаемые ею сепаратисты взяли под контроль часть районов Донецкой и Луганской областей с областными центрами.
Чиновник США: Украина уничтожила более 100 «ценных» российских целей
Украина уничтожила более 100 «высокоценных» российских целей на занятых российскими войсками украинской территории. Таковы данные, которыми располагают Соединенные Штаты - заявил в пятницу высокопоставленный американский чиновник, беседовавший с журналистами на условиях анонимности. Его слова приводит агентство Reuters.
Речь идет, в частности, о командных пунктах, складах боеприпасов и объектах ПВО.
Около месяца назад в Украину прибыли первые американские ракетные системы залпового огня HIMARS. За последние недели с использованием этих РСЗО и других дальнобойных артиллерийских систем украинские войска нанесли десятки ударов по объектам в тылу российских войск. При этом по территории России удары с использованием HIMARS не наносились. Поставки этих систем продолжаются, в ближайшее время их число должно достичь 16.
Американский чиновник, которого цитирует Reuters, также рассказал о потерях, которые, по оценке США, понесла российская армия в Украине начиная с 24 февраля, когда началось российское вторжение. По его словам, были убиты «тысячи» офицеров - лейтенантов и капитанов, а также «сотни» полковников и «многие» генералы, а за день боевых действий Россия теряет «сотни» военнослужащих убитыми и ранеными. Общее число российских потерь чиновник не назвал, как и источник своих данных. На днях директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что по данным американской разведки в Украине погибли около 15 тысяч российских военных, а около 45 тысяч могли получить ранения. Он отметил, что и украинская армия понесла серьезные потери.
В условиях боевых действий и военной цензуры, когда стороны не сообщают о своих потерях или скрывают информацию о них, оценить реальные потери сложно. «Медиазона» и Би-Би-Си, которые собирают данные о потерях из открытых источников, сообщают о 93 погибших российских офицерах в звании от подполковника и выше. Российские власти признали гибель 4-х генералов (один из них в отставке).
Минобороны России в последний раз называло число погибших в конце марта - 1351 человек, с тех пор эта цифра не обновлялась. «Медиазона» и Би-Би-Си подтвердили по открытым источникам 4 760 смертей российских военных. Украинский Генштаб утверждает, что в ходе войны были убиты около 40 тысяч российских солдат и офицеров. Аналитики группы CIT говорят о цифре 15 тысяч убитых как о нижней оценке числа потерь.
Суд признал незаконным увольнение главы информационной службы Гостелекомпании Аджарии
Батумский городской суд признал незаконным увольнение руководителя информационной службы Общественного вещателя Аджарии Шорены Глонти. Суд постановил, что государственная телерадиокомпания – Общественный вещатель - должна выплатить Шорене Глонти компенсацию в размере 20 тысяч лари (около 7 тысяч долларов), а также по 2500 лари (около 900 долларов) за каждый месяц со дня ее увольнения до вынесения судебного постановления.
Интересы журналиста в суде представляла правозащитная организация «Центр социальной справедливости», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шорена Глонти занимала должность руководителя информационной службы Общественного вещателя Аджарии с 2014 года по 2020 год.
«После того, как в 2020 году директором гостелерадиокомпании Аджарии был назначен Георгий Кохреидзе, с учетом провластной позиции и лояльности нового менеджмента, Глонти целенаправленно сделали субъектом дисциплинарного взыскания и она была уволена с занимаемой должности», - отмечает НПО.
По приказу нового директора телекомпании Глонти была переведена на внештатную должность консультанта сайта и социальных сетей гостелекомпании. А после того, как она пожаловалась в суд на увольнение с должности главы информационной службы, ее уволили и с внештатной должности, сообщает «Центр социальной справедливости».
В иске Шорена Глонти требовала признать незаконным решение об ее увольнении из Общественной телерадиокомпании Аджарии. Она также хотела, чтобы ее восстановили в должности руководителя информационной службы и выплатили компенсацию.
В итоге суд удовлетворил ее иск лишь частично - признал увольнение Глонти незаконным, обязал выплатить ей компенсацию, но отказался восстановить ее на должности руководителя информационной службы.
Валютные ограничения в России будут продлены
Срок действия валютных ограничений, введенных в России в марте после начала войны в Украине, будет продлен Центробанком. Об этом заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, нет оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты в страну.
Ограничения были введены на срок до 9 сентября после того, как страны Запада заморозили валютные резервы Банка России, а также запретили ввоз в страну наличных долларов, евро и фунтов стерлингов. Снятие средств с валютных счетов граждан России было ограничено суммой в 10 тысяч долларов, этой же суммой ограничили и вывоз наличной валюты за рубеж. Был также введен лимит на валютные переводы со счетов в российских банках за рубеж (его впоследствии смягчили, сейчас он составляет 150 тысяч долларов) и ряд других мер.
При этом, по словам Набиуллиной, «даже в самом апокалиптическом сценарии» в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов. Глава Центробанка подчеркнула, что банки (с учетом ограничений) будут продолжать продавать и покупать валюту.
Банк России в пятницу в пятый раз подряд понизил ключевую ставку, причем сразу на 1,5 процента, с 9,5% до 8% годовых. Регулятор отметил, что инфляция в стране замедляется, и главная задача сейчас - стимулировать деловую активность. Новая ставка ниже, чем ставка до вторжения в Украину. При этом сразу после вторжения Центробанк поднимал ее до 20 процентов.
Курс рубля к доллару сейчас также выше, чем был до вторжения - на торгах Московской биржи он сейчас составляет около 58 рублей. Наличную валюту, однако, по такому курсу купить практически невозможно.
В Стамбуле подписано соглашение о вывозе украинского зерна по морю
В Стамбуле в пятницу подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты - в условиях продолжающегося российского вторжения.
Представители Украины и России подписали 2 отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договорённостей.
Со стороны Украины соглашение подписал министр инфраструктуры Александр Кубраков, со стороны России - министр обороны Сергей Шойгу. Свои подписи под документами поставили также президент Турции Реджеп Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.
Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.
Обе стороны гарантируют прекращение огня на маршруте прохода грузовых судов. Также маршрут будет разминирован, однако речь не идёт о полном разминировании акватории портов. За погрузкой зерна будут наблдать команды, состоящие из представителей Украины, Турции и ООН. Сопровождать суда будут только корабли украинского флота.
Военно-морские силы Турции совместно с наблюдателями Координационного центра в Стамбуле будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты. Так хотят устранить опасения России, что эти суда якобы могут использовать для перевозки западного оружия. Проверки будут осуществляться в территориальных водах Турции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш признал, что призвать стороны к соглашению было непросто. Он назвал подписанный документ "маяком надежды в Черном море", который поможет миру предотвратить глобальный продовольственный кризис.
Президент Турции Реджеп Эрдоган поблагодарил российскую и украинскую сторону за достижение согласия. Эрдоган подчеркнул, что война между Россией и Украиной затрагивает не только их, но и благополучие всего мира, и призвал к прекращению войны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу также подписал в Стамбуле меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в комментарии Би-би-си выразил надежду, что первые грузовые суда смогут выйти из Одессы уже на следующей неделе. Сейчас в одесских элеваторах ожидают отправки около 20 млн тонн зерна.
После начала войны объем украинских грузоперевозок по Черному морю сократился на 95%. Подходы к портам заминированы. Несколько портов, в том числе все порты на Азовском море, сейчас контролируются Россией.
- 13 июля в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча касательно разблокирования экспорта украинского зерна. Тогда делегации из Украины, россии, ООН и Турции договорились о создании координационного центра в Стамбуле.
- Из-за войны в черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Срыв экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции стал одним из факторов роста мировых цен на продовольствие, считают эксперты. ООН предупреждает об опасности голода в некоторых странах, особенно в Африке, которые в значительной мере зависят от импорта украинского зерна.
Грузинская оппозиция начинает параллельный процесс по выполнению рекомендаций ЕС
С целью выполнения рекомендаций Евросоюза оппозиция начинает отдельный процесс и планирует создать альтернативные рабочие форматы. Об этом решении стало известно после проведенной в парламенте встречи с неправительственными организациями.
Как заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, «это будет процесс, параллельный распитию кофе, которое устраивает Шалва Папуашвили».
По словам Вашадзе, будут представлены альтернативные законодательные пакеты, на основании которых европейцы смогут сделать выводы, кем учтены их рекомендации, а кем – нет.
«С гражданским сектором мы согласовали конкретный рабочий процесс… К сентябрю мы должны совместно зарегистрировать широкий спектр законопроектов, от принятия которых будет зависеть получение страной статуса кандидата в члены ЕС. С понедельника в парламенте будут проходить системные встречи рабочих групп. Работа в соответствии с конкретными временем и сроками будет вестись для того, чтобы представить законопроекты, принятие которых принесет стране статус кандидата. Тем, кто желает участвовать в том процессе, благословляю путь. Мы не собираемся тратить время на бесполезные встречи. Мы намерены работать день и ночь, чтобы выполнить данное Евросоюзом домашнее задание», - заявил Вашадзе по завершении встречи, передает "ИнтерпрессНьюс".
- 23 июня лидеры стран ЕС приняли решение признать европейскую перспективу Грузии и присвоить ей статус кандидата сразу же после выполнения определенных приоритетов. Все они сформулированы в рекомендациях Ерокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы и так далее. Первую оценку выполнения условий Еврокомиссия должна провести уже в конце 2022 года.
Сепаратисты сообщили о блокировке Google в "ДНР"
В самопровозглашённых республиках Донбасса заблокировали Google. Об этом сообщил глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, поисковик "открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса".
Пушилин отметил, что если Google "вернётся в русло закона", то препятствий для его работы не будет.
Вчера в "целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма" Google обвинил глава "ЛНР" Леонид Пасечник. Через несколько часов после записи российские СМИ сообщили, что поисковик в регионе перестал работать.
Весной власти сепаратистских республик заблокировали Instagram и Facebook. На днях назначенные Россией власти оккупированной Херсонской области заблокировали Instagram, YouTube и Viber.
Правительство России расширило список недружественных стран
В перечень недружественных стран включены Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников из России в свои дипмиссии и консульства. Греции разрешили заключить трудовые договоры с 34 работниками, Дании – с 20, Словакии – с 16.
Теперь в список недружественных государств входит 48 стран и территорий, в том числе государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада и Япония. Первоначальный перечень был утверждён правительством в марте 2022 года. Тогда в список внесли страны, которые ввели против России санкции в ответ на её вторжение в Украину или поддержали их. Отмечается, что перечень не окончательный.
- С 1 апреля 2022 года "недружественные" страны, по поручению президента России Владимира Путина, обязаны вести расчёты за газ только в рублях. Часть европейских компаний на это не согласилась. В частности, платить за российский газ в рублях полностью отказались Болгария, Дания, Нидерланды, Польша и Финляндия. "Газпром" прекратил поставки топлива в эти страны.
- Впервые термин "недружественные страны" появился в российском законодательстве в апреле 2021 года. Через несколько недель Россия официально признала таковыми США и Чехию.
В Цхинвали по делу о смерти Сармата Кумаритова задержан сотрудник госохраны
Сотрудник госохраны Южной Осетии задержан по факту смерти жителя Цхинвали, еще два сотрудника МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает генпрокуратура.
"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Южной Осетии 3 июня возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Кумаритова Сармата Феликсовича, 1992 года рождения. По подозрению в совершении вышеуказанного преступного деяния Следственным управлением генпрокуратуры 15 июля в порядке статей 91 и 92 УПК РФ был задержан сотрудник Государственной службы охраны. В отношении подозреваемого Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Также в рамках расследования данного уголовного дела в отношении двух сотрудников Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями».
По информации прокуратуры, прибывшая на вызов служба скорой помощи оказала медицинскую помощь Кумаритову. Он был доставлен в коматозном состоянии в приемное отделение Республиканского медцентра и прооперирован, но позже скончался, не приходя в сознание.
Новый российский посол в Сухуми вручил верительные грамоты Аслану Бжания
Посол России Михаил Шургалин в четверг вручил верительные грамоты президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания.
Приветствуя нового посла, Бжания, в частности, сказал: «Вы знаете, что абхазо-российские отношения носят особый характер – они союзнические, и основаны на двух фундаментальных межгосударственных договорах: «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 2014 года. Как неоднократно отмечалось, в результате тесного взаимодействия нам удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений. В настоящее время абхазская и российская стороны активно продвигаются вопросах синхронизации национального законодательства с законодательством Российской Федерации, что является важным условием реализации всех намеченных планов в сфере обороны и безопасности, экономического, социального, научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества».
Абхазский лидер особо подчеркнул, что «с учетом международной обстановки, беспрецедентного санкционного давления на Россию, прямого грубого вмешательства западных государств и военно-политических альянсов в ход специальной военной операции на Украине, масштабного вооружения нацистского режима в Киеве, на передний план выходит вопрос взаимодействия союзных стран в противостоянии внешним угрозам в целом, и денацификации Украины, в частности».
В ответной речи Михаил Шургалин отметил: «Российская Федерация и Республика Абхазия являются союзниками и стратегическими партнерами. Президент России Владимир Путин доверил мне высокое назначение представлять его здесь и просил передать верительные грамоты, что означает, уважаемый Аслан Георгиевич, верить моему слову, как сказанному президентом России и правительством. Благодарю за внимание».
- Михаил Шургалин назначен послом в Абхазии в конце мая указом Владимира Путина. Он стал третьим послом РФ в Сухуми, до него эту должность занимал Алексей Двинянин, которого Путин в марте освободил от занимаемой должности. При этом фактически Двинянин завершил свою работу и вернулся в Москву еще в декабре прошлого года. Временным поверенным в делах РФ в Абхазии был назначен советник-посланник Максим Литвинов.
- Шургалин ранее занимал пост замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ, в ведение которого входят Азербайджан, Армения, Грузия, а также Абхазия и Южная Осетия.
В ФРГ заявили о невозможности запуска "Северного потока-2"
Запуск трубопровода "Северный поток-2" категорически невозможен. Это будет означать поднятие белого флага. С таким заявлением выступил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF. По словам Хабека, Европа не может допустить, чтобы её зависимость от российского газа увеличилась.
Ранее запустить "Северный поток-2" предложил президент России Владимир Путин. По его словам, ввод газопровода в эксплуатацию помог бы в решении энергетического кризиса в Европе. По словам Путина, он обсуждал тему с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но тот счёл её "не к месту".
Вице-канцлер также отметил, что Берлин не рассматривает возобновление работы "Северного потока-1" как признак надёжности со стороны России. По словам Хабека, Путин неоднократно использовал поставки газа в качестве инструмента для разделения Германии и Европы, поэтому необходимо найти альтернативу российским энергоресурсам.
Российская корпорация "Газпром" утром в четверг возобновила поставки газа по трубопроводу "Северный поток" в Германию в объёме 40 процентов от обычного уровня. 11 июля газопровод был остановлен для технического обслуживания на 10 дней. Власти Евросоюза опасались, что Россия по завершении работ не возобновит прокачку.
Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.
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