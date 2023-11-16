В России художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии

На процессе в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга художницу Сашу Скочиленко, обвиняемую в распространении фейков об армии, приговорили к 7 годам колонии. Приговор огласила судья Оксана Демяшева. Гособвинитель запрашивал для Скочиленко восемь лет лишения свободы.
После оглашения приговора люди, пришедшие поддержать Скочиленко, начали скандировать: «Позор!». Часть из них достала листы формата А4 с фразой «этапом следовать не должна», передаёт «Север.Реалии».
Ранее 16 ноября Саша Скочиленко выступила в суде с последним словом. Ей предъявили обвинение после того, как она поменяла пять ценников в магазине «Перекресток» на бумажки с данными о количестве погибших в Украине и призывами остановить войну.
«Мое дело такое странное и смешное, что сотрудники СИЗО-5 широко открывают глаза и восклицают: «Неужели за это теперь у нас сажают?»...Моё дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись его закрытия. В личной беседе с моим адвокатом он сказал: «Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочиленко», – сказала обвиняемая в последнем слове. «Север.Реалии» публикует полный текст выступления.
Среди прочего художница высказала мнение, что и гособвинитель «в глубине души» не хочет участвовать процессе над ней. «Мне кажется, что он пришел в прокуратуру, чтобы сажать реальных преступников и злодеев – убийц, насильников, совратителей несовершеннолетних. А все оказалось совсем иначе: нужно сажать тех, кого надо посадить, - и это залог продвижения по карьерной лестнице. Это сложившаяся система», - сказала Скочиленко.
На выходе из зала суда после последнего слова обвиняемую встретили овациями, которые не прекращались несколько минут, передаёт SOTA.
Гособвинитель на процессе называл квалификацию дела Скочиленко правильной. Он отмечал, что саму художницу стоит наказать за «заведомо ложные сообщения», потому что «врать про защитников своего Отечества недопустимо», приводит слова обвинителя «Медиазона».
Адвокаты в ходе прений говорили, что «ложность» сообщений обвинение доказать не смогло, а лингвистическая экспертиза в деле не соответствовала нормам экспертной деятельности. Сторона защиты настаивает, что художницей двигало «абсолютно человечное и непреступное» желание остановить войну.
- 33-летняя Саша Скочиленко находится в следственном изоляторе с апреля 2022 года. Художница признала факт распространения антивоенных стикеров, однако заявила, что информация на них не является ложной, а потому она не считает себя виновной.
- По делу трижды менялись прокуроры. Чтобы доказать вину Скочиленко, следствие для лингвистического заключения обратилось к двум экспертам – лингвисту Анастасии Гришаниной и политологу с «филологическим, юридическим и политологическим образованием» Ольге Сафоновой. Но в экспертизе были не только лингвистическое выводы, но и психолингвистические, хотя такой компетенции у экспертов следствия не было. Эксперты обвинения заявили, что в ценниках есть мотивы политической ненависти. Филолог Светлана Друговейко-Должанская за критику этой экспертизы лишилась своей должности в СПбГУ.
- За время следствия защита Скочиленко не раз просила отпустить Сашу под домашний арест или подписку о невыезде. У художницы многочисленные проблемы со здоровьем, в числе которых непереносимость глютена. В СИЗО заболевание обострилось, так как изолятор не может предоставить Скочиленко полноценное питание.
- На заседании 11 октября обвиняемая расплакалась из-за того, что судья Оксана Демяшева и прокурор Гладышев сначала не разрешили ей поменять батарейки в кардиомониторе (у художницы порок сердца), а затем отказали ей в приёме пищи. Близкие Скочиленко обвиняют Демяшеву в пристрастности, помехах защите и пытках над подсудимой.