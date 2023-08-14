Хунта в Нигере намерена судить свергнутого президента

Военная хунта Нигера, свергнувшая 26 июля президента Мохамеда Базума, обвинила его в государственной измене и подрыве национальной безопасности и заявила о намерении судить его. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на свои источники, заявление военных показывает их нежелание поддаваться международному давлению и освободить Базума.

По сведениям СМИ, арестованный президент содержится в подвале президентского дворца. Представитель устроителей государственного переворота, объявил по государственному телевидению, что военные собрали доказательства для суда над "свергнутым президентом и его местными и иностранными сообщниками за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера".

Это заявление стало неожиданным, поскольку прозвучало через несколько часов после того, как хунта выразила желание "прибегнуть к дипломатическим методам урегулирования кризиса в стране", отмечается в публикации.