Хвича Кварацхелия забил гол впервые за полгода

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия забил свой первый мяч в новом сезоне. Футболист помог своей команде разгромить «Удинезе» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу со счетом 4:1.

Кварацхелия отличился на 74-й минуте. На его счету и одна результативная передача.

Грузинский футболист забил впервые за полгода – до этого игрок не забивал с марта. В последних 23 матчах за «Наполи» и сборную Грузию в активе у Хвичи была лишь одна голевая передача.

«Конечно, я скучал по этому чувству, в футболе каждый может испытывать некоторое беспокойство после того, как не забивал в течение шести месяцев, но я вернулся, я счастлив и рад, что помог команде. У нас есть хорошие игроки, неважно, кто сегодня забил, мы должны быть на высоте», – приводит слова Кварацхелия Football Italia со ссылкой на DAZN.

В прошлом сезоне Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами. Грузинского вингера номинировали на «Золотой мяч».