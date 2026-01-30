Игорь Гиоргадзе опроверг участие в абхазском транзитном проекте

Проживающий в России бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что не участвует в проекте грузового терминала у Ингурского моста, целью которого является транзит грузов через территорию самопровозглашённой республики Абхазия.

Ранее в СМИ сообщалось, что проект реализуется при поддержке Ассамблеи народов мира – союза неправительственных организаций и граждан, которые, в частности, «разделяют и продвигают идеи и ценности евразийской интеграции». Руководителем Ассамблеи является бывший глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов, а одним из его заместителей – Игорь Гиоргадзе, возглавляющий некоммерческую организацию «Грузия за рубежом».

После того как в Сухуми обратили внимание на возможное участие Гиоргадзе в проекте, «Эхо Кавказа» подготовило об этом материал, обратившись через социальные сети за комментарием и к самому Гиоргадзе. Он ответил, что прокомментирует «версии, факты и домыслы, уже изложенные в публичном поле, на своих условиях и на своей площадке».

Позднее Гиоргадзе написал в социальной сети, что «добрые люди» с абхазской стороны «сознательно искажают» его роль в упомянутом бизнес-проекте. При этом он положительно оценил перспективы транспортного коридора «из России через Абхазию, Грузию и далее на Закавказье, Турцию, Иран, Ближний Восток, а также по маршруту Великого Шёлкового пути».

«К моему большому сожалению, в силу целого ряда обстоятельств я не только не могу быть организатором этого грандиозного проекта, но и лишён возможности каким-либо образом способствовать его реализации», — написал Гиоргадзе.

Он также критикует нынешние власти Грузии, которые, по его утверждению, препятствуют завершению судебного процесса, связанного с ограничением его права на возвращение в «родную Грузию», несмотря на то что Интерпол исключил его имя из списка разыскиваемых лиц.

Прокомментировал он и мнение абхазских пользователей о его участии в грузино-абхазской войне, заявив, что «вместе со своими подчинёнными противостоял её началу и предпринимал всё возможное и невозможное, чтобы прекратить навязанную двум народам братоубийственную войну».