Игорь Гиоргадзе опроверг участие в абхазском транзитном проекте

Проживающий в России бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что не участвует в проекте грузового терминала у Ингурского моста, целью которого является транзит грузов через территорию самопровозглашённой республики Абхазия.
Ранее в СМИ сообщалось, что проект реализуется при поддержке Ассамблеи народов мира – союза неправительственных организаций и граждан, которые, в частности, «разделяют и продвигают идеи и ценности евразийской интеграции». Руководителем Ассамблеи является бывший глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельянинов, а одним из его заместителей – Игорь Гиоргадзе, возглавляющий некоммерческую организацию «Грузия за рубежом».
После того как в Сухуми обратили внимание на возможное участие Гиоргадзе в проекте, «Эхо Кавказа» подготовило об этом материал, обратившись через социальные сети за комментарием и к самому Гиоргадзе. Он ответил, что прокомментирует «версии, факты и домыслы, уже изложенные в публичном поле, на своих условиях и на своей площадке».
Позднее Гиоргадзе написал в социальной сети, что «добрые люди» с абхазской стороны «сознательно искажают» его роль в упомянутом бизнес-проекте. При этом он положительно оценил перспективы транспортного коридора «из России через Абхазию, Грузию и далее на Закавказье, Турцию, Иран, Ближний Восток, а также по маршруту Великого Шёлкового пути».
«К моему большому сожалению, в силу целого ряда обстоятельств я не только не могу быть организатором этого грандиозного проекта, но и лишён возможности каким-либо образом способствовать его реализации», — написал Гиоргадзе.
Он также критикует нынешние власти Грузии, которые, по его утверждению, препятствуют завершению судебного процесса, связанного с ограничением его права на возвращение в «родную Грузию», несмотря на то что Интерпол исключил его имя из списка разыскиваемых лиц.
Прокомментировал он и мнение абхазских пользователей о его участии в грузино-абхазской войне, заявив, что «вместе со своими подчинёнными противостоял её началу и предпринимал всё возможное и невозможное, чтобы прекратить навязанную двум народам братоубийственную войну».
- Игорь Гиоргадзе — бывший сотрудник КГБ и экс-министр государственной безопасности Грузии. На эту должность он был назначен в 1993 году: формально — указом тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе, однако, как неоднократно подчеркивалось, ключевую роль в этом решении сыграла Москва.
- В 1995 году грузинские правоохранительные органы обвинили Гиоргадзе в организации покушения на президента Эдуарда Шеварднадзе. На тот момент он покинул страну. В том же году по запросу грузинских властей Интерпол объявил Гиоргадзе в международный розыск, выдав «красный циркуляр».
- В бегах Гиоргадзе основывал политическую партию и различные антиправительственные движения. Он всегда активно выступал за дружеские отношения Грузии с Россией. В 2016 году Генеральный секретариат Интерпола прекратил его розыск и исключил из базы разыскиваемых лиц. Причиной стало наличие у Гиоргадзе защитного статуса в России (согласно российским СМИ, он получил там политическое убежище).
- Сегодня Гиоргадзе — автор мемуаров и активный спикер в российских медиа. С декабря 2025 года он заметно усилил свое присутствие в соцсетях.
