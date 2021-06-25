Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму за поддержку Навального

Муниципальный депутат Илья Яшин сообщил, что его сняли с выборов в Московскую городскую думу, признав "лицом, причастным к экстремистской деятельности" из-за поддержки Алексея Навального. Об этом оппозиионный политик сообщил в твиттере.

"Суд не рассматривал мое дело. Никаких доказательств "экстремистской деятельности не представлено", написал он фейсбуке и заявил, что обжалует в суде решение избиркома не допускать его на выборы. Хотя, по словам оппозиционера, никаких иллюзий у него нет. Яшин уверен, что принято политическое решение не пускать его больше ни на какие выборы. Это месть за поддержку Навального, считает он.

Яшин рассказал, что 24 июня пришел подавать документы для регистрации на довыборы, но председатель избиркома сразу выдал ему официальный отказ. В постановлении избирательная комиссия сослалась на так называемый закон против ФБК о временном запрете баллотироваться на выборах для участников и сторонников организаций, признанных в России экстремистскими. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесён российскими властями в список "иностранных агентов" и признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.

Из-за этого произвола, по словам Яшина, он лишается права идти на выборы в течение пяти ближайших лет, не сможет работать депутатом и будет сильно ограничен в полномочиях.

Илья Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Выборы пройдут в сентябре этого года, одновременно с выборами в Госдуму.