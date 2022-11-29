Илон Маск готовится к публикации файлов о подавлении свободы слова

Владелец Twitter и Tesla Илон Маск сообщил о намерении опубликовать вскоре в социальной сети файлы компании, свидетельствующие о подавлении свободы слова.

Маск написал об этом в своём микроблоге. "Общественность заслуживает того, чтобы знать, что на самом деле произошло", - добавил Маск. При этом, кто конкретно будет упомянут в документах, он не сообщил.

Ранее в понедельник Илон Маск обвинил компанию-производителя айфонов Apple в угрозах заблокировать Twitter в магазине приложений App store. В серии твиттов он также утверждал, что Apple практически остановила размещение рекламы на платформе его социальной сети. Маск говорит, что Apple оказывает давление на Twitter из-за требований модерации контента.

"Apple по большей части прекратила рекламу в Twitter. Они ненавидят свободу слова в Америке?", - написал Маск. В твите, опубликованном позже, он отметил аккаунт главы IT-корпорации Тима Кука, сопроводив тег вопросом: "Что происходит?".

В Apple на просьбу о комментарии пока не ответили, пишет Reuters. Агентство отмечает, что ранее корпорация Apple, настаивая на соблюдении правил размещения контента, убрала из своего магазина такие приложения как Gab и Parler. Впоследствии, в апреле прошлого года, соцсеть Parler, популярную среди американских консерваторов, в App store восстановили.

Илон Маск закрыл сделку по приобритению Twitter в прошлом месяце. Он купил компанию за 44 миллиарда долларов. После этого там было сокращено около половины штата, а тех, кто остался, Маск предупредил, что им придется работать сверхурочно. На фоне происходящего, по данным СМИ, из Twitter ушли многие критически важные для поддержания работы платформы сотрудники, отмечает Медуза.

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