Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск снова поднялся первую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg. Его состояние сейчас составляет 187 миллиардов долларов.

В декабре 2022 года Маск уступил своё первенство главе Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, который теперь занимает второе место с состоянием в 185 миллиардов долларов.

Тогда же Bloomberg сообщил, что Маск стал первым человеком, потерявшим более 200 миллиардов долларов: ещё в ноябре 2021 года состояние миллиардера оценивалось в 340 миллиардов долларов. Основной причиной сокращения богатства Маска стало падение стоимости акций Tesla.

В 2023 году бумаги Tesla стали снова расти в цене. За два месяца они подорожали на 70%, а состояние Маска увеличилось на 50 миллиардов долларов.