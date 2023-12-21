Во Франции принят новый закон об иммигрантах, поддержанный Ле Пен

Французский парламент одобрил правительственный законопроект, ужесточающий правила иммиграции. Он был одобрен обеими палатами — сенатом и Национальным собранием — после того, как партия президента Эммануэля Макрона достигла компромисса с консервативной оппозицией.

В проекте закона предусмотрено разрешение на временное проживание во Франции квалифицированных рабочих. Речь идёт об отраслях, испытывающих нехватку рабочей силы. Законопроект также упрощает процедуру предоставления убежища. Но получить государственное пособие иностранец сможет только после пяти лет проживания во Франции. Для тех, кто имеет работу, этот срок составит 30 месяцев.

Неожиданной стала для Макрона поддержка со стороны «Национального объединения" Марин Ле Пен. Президент обвинил её в политическом оппортунизме, а затем, в телеинтервью назвал произошедшее «дрянным шагом», сообщает Reuters.



Агентство обращает внимание, что через шесть месяцев, когда состоятся выборы в Европейский парламент, ключевым вопросом на них будет иммиграция. Одобрение французскими законодателями закона об иммиграции может ободрить крайне правых и придать им дополнительные силы. Марин Ле Пен уже назвала одобрение законопроекта об иммигрантах «большой идеологической победой» своей крайне правой партии.

Левые деятели социал-либеральной партии «Возрождение», которую возглавляет Макрон, заявили, что более не смогут его поддерживать. Несколько министров пригрозили уходом в отставку.

Неправительственные и правозащитные организации назвали иммиграционный закон «самым регрессивным за последние 40 лет», ущемляющим права даже тех иностранцев, которые давно живут во Франции.

Одобренный в парламенте законопроект поступит Макрону на подпись в ближайшее время.

Первый опрос населения, проведенный агентством Elabe по заказу медийной компании BFM TV, показал, что 70 % французов поддерживают новый закон, включая 87% поддержки среди сторонников Макрона.

Число иммигрантов, — живущих во Франции, но рождённых в других странах — составляло в 1946 году 5%, в 1975 году эта доля возросла до 7,4% . В 2010 стало 8,5%, а в 2022 — 10% от всего 68-миллионного населения Франции.