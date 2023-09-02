Индия запустила космическую обсерваторию для изучения Солнца

Индия запустила в космос ракету для изучения Солнца в рамках своей первой солнечной миссии. Ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) успешно вывела на околоземную орбиту космическую обсерваторию Aditya-L1.

Трансляцию запуска, которая велась на YouTube-канале Индийской организации космических исследований, посмотрели 3,7 миллионов человек.

Пункт назначения космического аппарата находится на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли, путь займет около четырех месяцев. В задачу аппарата входит наблюдение за внешними слоями Солнца, а также изучение факторов, влияющих на космическую погоду.

23 августа Индия стала первой страной, которой удалось посадить свой аппарат на южном полюсе Луны. Полет к Луне длился почти три недели. Луноход и посадочный модуль должны проработать на спутнике Земли один лунный день – 14,5 земных суток. Они будут изучать сейсмическую активность, грунт и экзосферу.