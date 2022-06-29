Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20

Гражданин Австрии утверждает, что стал жертвой расового профилирования в Международном аэропорту Кутаиси.

Юсуфа (имя изменено) вместе с женой и семерыми детьми, младшему из которых восемь месяцев, не пропустили через государственную границу Грузии, несмотря на наличие австрийских паспортов.

В беседе с изданием SOVA мужчина рассказал, что пограничники стали задавать вопросы после того, как заметили, что местом рождения в паспортах родителей значится Махачкала.

«Когда я передал паспорта, сверху были паспорта детей. Детям поставили печати, получается детей пропустили. Когда дело дошло до паспорта жены, пограничник вдруг кого-то позвал. У детей местом рождения значится Вена, у нас с женой Махачкала. Это можно считать косвенным доказательством дискриминации по национальному признаку или, не знаю, по месту рождения», – поделился Юсуф.

Со слов Юсуфа, после этого пограничники стали требовать дополнительные документы.

«Они попросили бронь гостиницы и обратный билет. Их не было. В Тбилиси я должен был встретиться с братом, мы собирались определиться с датой возвращения позже. Плюс я не знал, останусь первую ночь в Кутаиси или поеду прямо в Тбилиси. Опять же ждал брата, который ехал из Дагестана, дорога, как вы знаете, была временно закрыта. Я не мог предположить, что это станет проблемой, из-за которой меня с семерыми детьми и женой не пустят в Грузию. Потом я уже предлагал забронировать гостиницу, купить билеты. Но это же не гарантия, многие так делают, бронируют все, потом отменяют. Пограничники, впрочем, слушать не стали, быстро нас проводили. Буквально через 15-20 минут с начала проверки паспортов мы уже летели обратно», – рассказал Юсуф изданию SOVA.

По его словам, проблемы, с которыми при въезде в Грузию сталкиваются выходцы из Северного Кавказа, общеизвестны, поэтому до поездки он прошел консультацию в посольстве Грузии в Вене.

«До поездки я на всякий случай обратился в посольство Грузии в Вене, поговорил с женщиной, которая представилась консулом. Я сказал, что лечу вместе с семьей, сказал, что существует такая проблема [отказ выходцам из Северного Кавказа в пересечении границы] и никто не понимает в чем ее причина, спросил, может не стоит лететь? Дети маленькие все-таки. Она ответила, что c гражданством страны-члена ЕС я могу въехать в Грузию без визы и находиться там год», – рассказывает он.

Официальное уведомление об отказе во въезде в страну включает в себя список из 14 возможных причин. Отказ во въезде Юсуфу был внесен в список «других случаев, предусмотренных законодательством Грузии», что является одним из самых распространенных обоснований, используемых в отношении людей, которых не пускают в страну.

Ранее сообщалось, что жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана.