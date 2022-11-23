Жительницу Ингушетии, бежавшую от насилия, могут отдать родственникам

В Санкт-Петербурге полиция удерживает 18-летнюю жительницу Ингушетии Лейлу Гириеву, которая сбежала из дома из-за систематических избиений. Родственники нашли квартиру в Петербурге, где она скрывалась, и требуют ее выдачи. Сейчас девушка находится в ОВД, полицейские ждут приезда своих ингушских коллег.

Лейла Гириева покинула свой дом в Назрановском районе Ингушетии 14 ноября. Правозащитникам из центра «Марем» он сообщила, что отец - майор полиции в отставке - на протяжении нескольких лет регулярно избивал ее. Также родственники постоянно контролировали Гириеву и возили ее к имамам для «изгнания джиннов» из-за того, что девушка считает себя атеисткой. После побега она скрывалась в Санкт-Петербурге, но родственники нашли ее квартиру и утром в среду попытались сломать дверь. Гириева сама вызвала полицию, которая отвезла в ОВД и ее, и родственников.

После побега родственники подали в полицию заявление о краже, якобы совершенной Гириевой. По мнению кризисной группы СК SOS, помогающей жертвам домашнего и гендерного насилия на Северном Кавказе, это было сделано для того, чтобы объявить девушку в розыск, установить ее местонахождение и иметь формальный повод для ее преследования.

СК SOS сообщает также, что выехавший на помощь Гириевой активист Владислав Хорев был задержан сотрудниками «Центра Э» МВД.

Случаи домашнего насилия и побегов от него - не редкость в республиках Кавказа. Жертвы насилия часто заявляют о том, что если родственники найдут и вернут их, им грозит наказание вплоть до убийства. Местные власти, как правило, занимают сторону родственников.