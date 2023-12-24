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Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты

Игорь Стрелков
Игорь Стрелков

Инициативная группа поддержала выдвижение бывшего командира донецких сепаратистов, полковника запаса ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) кандидатом на пост президента.

Сторонники Стрелкова набрали необходимые для выдвижения 500 подписей. Мероприятие должно было закончиться в 16:00 по московскому времени, но задерживалось из-за очередей на регистрацию и отсутствия нотариуса, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Нотариус так и не приехал. Действия, которые требуют его участия, инициативная группа пообещала провести завтра. Возможно, что из-за отсутствия нотариуса на собрании Стрелкову в регистрации откажут.

Представители ЦИК на собрании не присутствовали.

Стрелков находится в СИЗО. Так называемому экс-главе Минобороны «ДНР» предъявлено обвинение по статье о призывах к экстремистской деятельности. Причиной стали его посты в телеграм-канале. Стрелкову грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля.

Ранее сегодня партия «Новые люди» выдвинула кандидатом в президенты зампредседателя Госдумы Владислава Даванкова.

КПРФ ранее выдвинула в президенты депутата Николая Харитонова, а ЛДПР - своего председателя Леонида Слуцкого. «Единая Россия» и «Справедливая Россия за правду» поддержали кандидатуру Владимира Путина, который баллотируется на свой пятый президентский срок как самовыдвиженец.

Также в субботу стало известно о выдвижении в президенты Андрея Богданова - этот политтехнолог уже участвовал в выборах в 2008 году и занял тогда последнее место.

Накануне партия «Гражданская инициатива» выдвинула в президенты Бориса Надеждина. Бывший депутат Госдумы заявляет, что выступает против войны в Украине. Для регистрации кандидатом ему, как и другим кандидатам от не представленных в Госдуме партий, необходимо собрать 100 тысяч подписей.

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