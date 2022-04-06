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Intel приостановил работу в России из-за войны в Украине
Американская корпорация Intel - один из крупнейших производителей микрочипов и компьютерной техники - объявила о полной приостановке своей деятельности на российском рынке из-за войны в Украине.
"Мы немедленно приостановили все деловые операции в России. Это следует за нашим предыдущим решением приостановить все поставки клиентам в России и Беларуси", - сообщается на сайте компании.
"Intel, как и все мировое сообщество, осуждает войну России против Украины и призывает к скорейшему восстановлению мира. Мы поддерживаем всех, кого коснулась эта война – в особенности жителей Украины и соседних стран, а также всех, у кого в этом регионе находятся семьи, друзья и близкие", – говорится в заявлении компании.
В нынешней сложной ситуации компания прилагает все усилия, чтобы поддержать всех сотрудников - в том числе и 1200 человек, работающих в российском подразделении", - добавили в Intel.
- С начала так называемой "специальной военной операции" России на территории Украины Евросоюз ввёл несколько пакетов санкций, которые затронули крупные российские компании, а также российских чиновников, предпринимателей и банкиров. О прекращении или приостановке работы в России заявили сотни компаний, среди которых такие производители компьютерной техники как Apple, IBM, Dell Technologies и Microsoft.
Другие новости дня
В Бухаресте автомобиль врезался в ворота посольства России
Утром 6 апреля в ворота посольства России в Бухаресте врезался легковой автомобиль и загорелся. Водитель погиб, сообщила местная полиция и подтвердила прокуратура.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
По информации телеканала Digi24 со ссылкой на источники, водитель действовал преднамеренно. Он на большой скорости преодолел ограждения, установленные у посольства после протестов против российского военного вторжения в Украину, и врезался в ворота. Охранник посольства потребовал, чтобы водитель немедленно уехал. Тот что-то крикнул в ответ и, как утверждается, поджег себя.
Портал G4media сообщает, что нападавший по имени Богдан Драгич ранее написал в соцсетях: "Я тоже украинец! Было бы замечательно считать всех нас украинцами, пока не закончится ужасная война, грозящая гибелью всему человечеству!"
Бибилов рассказал о процедурах, предшествующих проведению референдума
«Референдум по вхождению Южной Осетии в состав России можно будет провести после обращения в Верховный суд Республики и получения соответствующего заключения», - заявил в интервью РИА Новости президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Мы пока в юридическом плане должны обратиться в Верховный суд, он должен нам ответить, и уже после этого начать процедуру подготовки к референдуму и назначения даты референдума. Мы должны понимать, что вхождение в состав Российской Федерации и сразу же объединение Осетий не произойдет, этого не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, должны идти процессы объединения Осетии. У нас есть примеры объединения субъектов России, должны быть проведены референдумы в двух субъектах Российской Федерации», - сказал он.
Напомним, что на прошлой неделе югоосетинского лидер выступил с инициативой о вхождении Южной Осетии в состав России.
Минюст РФ создал новый реестр иноагентов – физических лиц
Минюст России создал новый реестр – «иноагентов» – физических лиц. Он появился на сайте ведомства во вторник, отмечает «Интерфакс».
В новый список включены журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
Согласно данным перечня, включенные в реестр два журналиста «осуществляют политическую деятельность, получая при этом финансирование от Украины».
С 2017 года Минюст ведет реестр СМИ-«иноагентов». Большинство организаций и людей были добавлены туда в прошлом году. Последнее расширение списка было 1 апреля, когда он увеличился до 127 пунктов. В тот день в реестр были внесены 8 человек, в том числе издательница The Bell Елизавета Осетинская, блогер и историк Евгений Понасенков, корреспондентка «Медиазоны» Алла Константинова, бывшая ведущая телеканала «Дождь» Мария Борзунова.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать «иноагентом» любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Как отмечают правозащитники, критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать независимые СМИ, организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения и экологии.
- За весь период существования закона его несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
Зеленский: «Мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни войну против Грузии»
«Мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни еще раньше войну против Грузии, ни еще раньше отчуждения от Молдовы целого Приднестровского региона», – заявил президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи в Совбезе ООН.
«Как это остановить – немедленно привлекать российских военных и тех, кто отдал им приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины. Каждый, кто отдал преступные приказы и их выполнял, убивая людей окажутся под трибуналом, который должен быть аналогичным Нюрнбергскому процессу», – заявил он.
Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН впервые с момента начала российского вооруженного вторжения на украинскую территорию 24 февраля.
Владимир Зеленский выступил перед Советом Безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступил перед Советом Безопасности ООН впервые с момента начала российского вооруженного вторжения на украинскую территорию 24 февраля.
В видеообращении Зеленский призвал участников Совбеза добиваться привлечения к полной ответственности виновных в преступлениях, которые, по его словам, совершили в Украине российские военнослужащие. Украинский лидер подробно рассказал о событиях в пригороде Киева Буче, где, как он отметил, «не разбираясь» убивали целые семьи, особенно тех, кто в той или иной степени содействовал украинским властям.
«В Буче нет ни одного преступления, которого бы они не совершили. Они убивали целые семьи – взрослых и детей, пытались сжечь людей. Некоторых застрелили на улицах, некоторых убивали в домах, на них наезжали танки, пока они были в авто, женщин насиловали и убивали на глазах детей. Они оставляют страну в руинах», – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, как отметил Зеленский, «агрессор спровоцировал продовольственный кризис, который может привести к голоду в Африке и Азии, и политический хаос в странах, которые сталкиваются с тем, что исчезает их система безопасности».
Расправы в Буче президент Украины назвал «самыми ужасными военными преступлениями» со времен Второй мировой войны и, по его словам, этот город – «лишь один из многочисленных примеров того, что оккупанты делают на украинской земле последние 40 с лишним дней».
Зеленский, выступивший перед членами Совбеза на следующий день после того, как он лично посетил этот город, сказал, что везде, где находились российские войска, после них остаются руины и массовые захоронения.
Украинский президент призвал Совет Безопасности ООН не только содействовать немедленному ужесточению санкций против Москвы, но также исключить Россию из Совбеза, так как, по его словам, право вето как постоянный член этой международной структуры Россия превратила «в право на смерть».
Киев Владимир Зеленский предложил в качестве площадки для конференции по вопросам реорганизации ООН. По его мнению, организация нуждается в реформе, а также необходимо учредить международный трибунал по военным преступлениям, схожий с процессом над нацистами. «ООН может быть просто закрыта. Дамы и господа, вы готовы закрыть ООН? Время для международного права истекло? Если ваш ответ – нет, то вы должны действовать немедленно», – заключил Владимир Зеленский.
Постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя, выступая во вторник на заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине, утверждал, что Россия в Украине «не бьет по гражданским объектам, чтобы сберечь мирных жителей». Обращаясь к Владимиру Зеленскому, Небензя сказал: «Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость... вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирая Украину, со временем начала бы пожирать Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже», – сказал российский дипломат.
- В городе Буча, который недавно оставили российские войска, были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Россия обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Василий Небензя заявил недавно в Нью-Йорке, что события в пригороде Киева – очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения «специальной операции» в Украине. Независимое расследование также ведет Международный уголовный суд в Гааге.
Российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах
Российских военных инструкторов в Мали заподозрили в участии в массовых убийствах жителей территорий, на которых проходит операция правительственных сил. Сообщение опубликовала международная неправительственная организация Human Rights Watch.
Согласно расследованию правозащитников, в течение нескольких дней в конце марта правительственные войска при поддержке иностранцев, которых несколько источников назвало россиянами, казнили без суда не менее 300 жителей окрестностей города Мура на юге страны.
Некоторые из убитых подозревались в причастности к вооруженным исламистским организациям, отмечают правозащитники. Министерство обороны Мали 1 апреля сообщило, что убило 203 террористов и арестовало еще 51 в ходе спецоперации. Утверждалось, что несколько террористических групп планировали провести встречу в районе Муры.
В сообщении HRW военные Мали обвиняются в военном преступлении. Свидетели сообщают, что в нем участвовали белые военные, не говорящие по-французски. Их посчитали русскими, поскольку известно, что российские военные инструкторы находятся в Мали в рамках соглашения страны с Москвой. Ранее передавалось, что в стране размещены подразделения так называемой частной военной компании «Вагнер». Неизвестно, были ли участники массовых убийств, если они были из России, сотрудниками ЧВК или кадровыми российскими военными.
Мура находилась под формальным контролем вооруженной группировки «Аль-Каида в странах исламского Магриба», признанной террористической, в частности, местными властями, ООН, Соединенными Штатами и Россией. 27 марта город был занят правительственными войсками в результате десантной операции, в которой участвовало более ста предполагаемых россиян. После этого военные казнили нескольких человек, попытавшихся бежать из города, и задержали сотни невооруженных местных жителей. Среди них могли прятаться и джихадисты, отмечается в сообщении.
Задержанных отвезли к востоку от города и продержали три дня на открытом воздухе. Их разделяли на маленькие группы, многих увели на расстрел. Братские могилы для убитых вырыли в первых день силами 40 захваченных мужчин. Среди задержанных и убитых были жители других городов и деревень, прибывшие на воскресный рынок, говорят свидетели.
Правозащитники отмечают, что параллельно с расследованием казней в Муре, они ведут расследование убийства нескольких сотен мирных жителей, которую, предположительно, совершили члены магрибской «Аль-Каиды».
В Мали в течение нескольких лет сообщается о массовых убийствах, совершаемых вооруженными джихадистами, членами террористической группировки «Исламское государство» и правительственными войсками. HRW в своем сообщении напомнила, что все участники конфликтов, включая иностранных военных, должны соблюдать международное гуманитарное право и законы войны.
В ЕС объявили о мерах в рамках пятого пакета санкций против РФ
Еврокомиссия анонсировала во вторник содержание пятого пакета европейских санкций против Москвы, вводимых в связи с российским вторжением на украинскую территорию.
Новые меры предусматривают запрет на импорт российского угля, что станет первым ограничительным шагом в отношении прибыльного российского энергетического сектора.
Как подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Брюсселю необходимо усилить давление на президента России Владимира Путина после того, что она назвала «ужасающими преступлениями» в Киевской области, а именно в связи с информацией о предполагаемых намеренных убийствах мирных жителей в пригороде Киева Буче. Москва все обвинения в свой адрес отрицает.
По словам фон дер Ляйен, дальнейшие санкции предусматривают запрет на импорт угля на сумму 4 миллиарда евро в год. Кроме того, ЕС уже начал работу по дополнительным мерам, которые могут включать, в том числе, импорт нефти.
Глава Еврокомиссии не упомянула поставки российского природного газа, которые составляет около 40% от общего объема на европейском рынке. Многие страны ЕС противятся сокращениям по газу, в том числе крупнейшая экономика ЕС – Германия.
До сих пор Брюссель не высказывал готовности вводить решения, которые затронули бы российский энергосектор, опасаясь рецессии экономики ЕС. Однако, недавние сообщения о возможных жестоких расправах над мирным населением усилили давление в пользу ужесточения санкционных мер.
США и Великобритания ранее объявили, что они прекратят импортировать российскую нефть. Отдельные страны заявили об усилиях по снижению энергетической зависимости от Москвы. К примеру, Польша со временем планирует блокировать импорт российского угля и нефти, а Литва заявила, что больше не использует российский природный газ.
Другие меры, которые предлагает исполнительный орган ЕС, включают санкции против большого числа физических лиц и четырех ключевых российских банков, среди которых ВТБ. «Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезаем от рынка, занимают 23% российского банковского сектора, поэтому мера еще больше ослабит финансовую систему России», - отметила 5 апреля Урсула фон дер Ляйен.
Если предложения единогласно поддержат все 27 государств-членов ЕС, то новый пакет санкций также запретит российским судам заходить в порты ЕС, за исключением поставок грузов первой необходимости – таких как сельхозпродукция, продовольствие, гуманитарная помощь и энергия.
Также предусмотрен дополнительный запрет на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро в следующих областях: передовые полупроводники, машины и транспортное оборудование.
Шалва Папуашвили встретился с Николом Пашиняном
Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече обсуждались дружественные отношения и сотрудничество между Грузией и Республикой Армения, передает Общественный вещатель Грузии.
На встрече также было отмечено, что, учитывая риски и вызовы безопасности в регионе, важно, чтобы отношения между государственными институтами двух стран были тесными.
Встреча состоялась в рамках официального визита председателя парламента Грузии в Армению. В состав грузинской делегации вошли: Гия Вольский, Созар Субари, Самвел Манукян, Сумбат Курегиани, Элгуджа Гоциридзе и Хатуна Самнидзе.
Главы МИД стран НАТО обсудят наращивание поддержки Украине и Грузии
Увеличение поддержки со стороны НАТО партнерам – Украине, Грузии, а также Боснии и Герцеговине станет одной из тем встречи глав МИД Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Он сказал, что ожидает от НАТО решения предпринять больше усилий для помощи странам, «уязвимым перед российскими угрозами и вмешательством».
Говоря о ситуации в Украине, Столтенберг заявил, что в ближайшие недели ожидаются попытки российских войск продвинуться в восточных и южных частях Украины «с целью завоевать весь Донбасс и создать наземный коридор до оккупированного Крыма».
«Так что война вошла в критическую фазу», – сказал Столтенберг, добавив, что страны НАТО планируют увеличить поставки вооружения Киеву.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдёт в Брюсселе 6-7 апреля. В ней примет участие и новый глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили.
Министр культуры Грузии: Украина стала заповедником для сбежавших криминалов
Министр культуры и вице-премьер Грузии Тея Цулукиани призвала руководство Украины «не поддаваться» рассказам криминалов – так в правящей партии «Грузинская мечта» называют своих оппонентов в самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение».
Некоторые представители ЕНД, которые были в правительстве Грузии в период президентства Михаила Саакашвили, в настоящее время работают в правительстве Украины. В «Грузинской мечте» считают, что именно эти люди способствуют созданию напряженности в отношениях между Киевом и Тбилиси, передает агентство «Новости-Грузия».
«Не наша вина в том, что еще в период моего пребывания на посту министра юстиции Украина превратилась в заповедник сбежавших из Грузии криминалов. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не поддавалось на рассказы криминалов», — заявила Цулукиани сегодня на брифинге.
Министр ответила на обвинения Киева. Украина подозревает правительство Грузии в покровительстве каналу контрабанды в Россию для обхода международных санкций.
Цулукиани обратилась к своей украинской коллеге – вице-премьеру Ирине Верещук, подчеркнув, что границы Грузии строго контролируются.
«Эти границы контролируются именно для того, чтобы любой санкционированный материал или товар, будь то военного или двойного назначения, не обходил строгий таможенный мониторинг на наших границах. Это реальность. Все остальное – грязная ложь», – подчеркнула Цулукиани.
Солдата-срочника из Вологодской области освободили из плена в Украине
21-летнего солдата-срочника из города Сокол Вологодской области Даниила Воробьева освободили из украинского плена, сейчас он находится в России. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на мать военнослужащего Любовь Воробьеву. Её сын находился в плену с 27 февраля.
Воробьева рассказала, Даниил сам ей позвонил. Никто из родственников с ним ещё не виделся. Где он точно сейчас находится - она не знает. По её словам, сейчас семья ждет, когда с ними свяжутся российские военные.
До плена Воробьев служил в Наро-Фоминске в 423-м Ямпольском мотострелковом полку. В армию он ушёл 1 июня 2021 года. Контракт Воробьев не подписывал. 12 февраля он сообщил матери, что на две недели уезжает на учения. Ранее Комитет солдатских матерей сообщал о том, что российских срочников принудительно переводили на контрактную службу и отправляли на границу с Украиной на учения.
27 февраля матери Даниила Воробьёва позвонили из Украины и сказали, что её сын находится в плену. Вечером того же дня она смогла поговорить с ним по видеосвязи. Воробьёв подтвердил ей, что с ним всё в порядке – "его кормят и не обижают".
- Ранее в Петербурге двух срочников вернули домой из Украины после жалоб их семей городскому омбудсмену Светлане Агапитовой. Матери военнослужащих заявляли, что их сыновей принудили к заключению контрактов.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- С начала военных действий Путин несколько раз заявлял, что в военных действиях в Украине участвуют исключительно контрактники и исключал отправку туда срочников. 10 марта в Министерстве обороны признали, что солдат срочной службы все-таки отправляли на границу и что некоторые из них были захвачены "диверсионной группой нацбатальона".
У 65 из 88 богатейших людей России сократилось состояние за год
Богатейшие российские бизнесмены за год потеряли 42 процента совокупного состояния, сократившегося в итоге на 353 миллиарда долларов. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг самых богатых людей мира, составляемый 36 лет журналом Forbes. В этом году в список попало на 35 россиян меньше, чем в прошлом — 88 вместо 123.
Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с 606 до 353 миллиардов долларов. Российская версия журнала отмечает, что состояния россиян сократились буквально за несколько дней — после начала войны в Украине и введения против России и некоторых российских бизнесменов санкций.
Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Он обошел совладельца "Норильского никеля" Владимира Потанина $17,3 млрд и основателя Telegram Павла Дурова ($15,1 млрд), впервые попавшего в тройку богатейших людей России.
Forbes отмечает, что Лисин и его предприятие не попали в санкционные списки, но его состояние сократилось на 7,8 миллиарда долларов. Выросло оно только у 16 российских миллиардеров. Двое россиян впервые попали в список богатейших людей планеты — это совладелец "Фармстандарта" Егор Кульков (2 миллиарда) и основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов (2,4 миллиарда).
Не менее 60 силовиков и добровольцев из Чечни убиты в ходе войны в Украине
До 60 уроженцев Чечни – правоохранителей и добровольцев – убиты на войне в Украине. Власти республики официально признают смерть только двух силовиков.
«Не менее 60 уроженцев Чечни погибли в войне. Не все они имели отношение к правоохранительным структурам, больше половины из них были добровольцами», – рассказал Кавказ.Реалии источник в силовом ведомстве СКФО.
Власти делают все возможное, чтобы о похоронах убитых в Украине знали как можно меньше людей, рассказали редакции несколько человек из различных бюджетных организаций. По их словам, именно из-за этого общепринятая в Чечне традиция устраивать семь поминальных дней об умершем сокращена до одного. Собеседники указали на то, что число погибших может составлять больше, чем 60.
Кавказ.Реалии доподлинно известно о нескольких подобных похоронах, где речь идет о 18 убитых на войне:
- 1 - Автуры
- 4 – Шали
- 1 – Мескер-юрт
- 5 – Ачхой-Мартановский район
- 5 – Урус-Мартановский район
- 1 – Надтеречный район
- 1 – Веденский район
Информацию о других убитых редакции подтвердить пока не удалось.
Отметим, что прокадыровские телеграм-каналы публиковали видео об отправке в Украину добровольческих групп. Оппозиционное движение 1ADAT сообщало, что молодых чеченцев вынуждают записываться в ряды боевых группировок.
Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что в ходе войны было убито двое бойцов из республики. Число раненных, согласно его же сообщениям в разные дни, составляет девять человек.
- Ранее представителями белорусской оппозиции сообщалось, что морги приграничного города Мозырь заполнены телами погибших "этнических чеченцев". Подтверждения этой информации из других источников на сегодня нет.
- Кавказ.Реалии известны имена 275 военных из числа уроженцев Юга и Северного Кавказа, гибель которых была официально подтверждена; число известных погибших военнослужащих из Дагестана достигло 86 человек.
- 4 апреля - 40-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В городе Буча под Киевом, откуда выведены российские войска, обнаружены многочисленные свидетельства военных преступлений – убийств мирных жителей, пыток, изнасилований, мародерства. Минобороны РФ утверждает, что все это "провокация и постановка". Фото и видео из Бучи вызвали взрыв негодования во всем мире.
МИД РФ о референдуме в Южной Осетии: «Дождемся сначала результатов выборов»
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал инициативу югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о проведении референдума о вхождении самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав России. Руденко считает, что говорить о реакции международного сообщества на возможное проведение референдума преждевременно.
«Давайте дождемся сначала результатов выборов, которые пройдут в Южной Осетии 10 апреля, будут президентские выборы. А потом будем говорить обо всем остальном: и о референдуме, о реакции международного сообщества, включая США. Раньше времени, наверное, не стоит об этом», – сказал он «Интерфаксу».
30 марта Бибилов заявил, что намерен в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. В интервью РИА Новости он добавил, что в Южной Осетии могут пройти два референдума – о вхождении в состав России и объединении с Северной Осетией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
В МИД Грузии заявили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы. Представитель госдепа США Нед Прайс отметил, что США не будут признавать каких-либо решений РФ и южноосетинских властей по поводу будущего Южной Осетии.
Италия, Дания и Швеция объявили о высылке российских дипломатов
В Италии в Министерство иностранных дел страны вызвали посла России, чтобы объявить ему о высылке 30 российских дипломатов. Об этом сообщает агентство Nova.
О высылке 15 российских дипломатов также объявил МИД Дании. Глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о высылке трёх сотрудников российского посольства.
Ранее о решении выслать из страны дипломатов России объявили Германия и Франция. Также 4 апреля решение снизить уровень дипломатических отношений с Россией приняла Литва. Вильнюс отзывает своего посла в Москве, и предписывает российскому послу покинуть Литву. Следом за Литвой об аналогичном решении объявила Латвия.
- Высылка российских дипломатов происходит на фоне вторжения России в Украину и сообщений о том, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ". Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных, и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Владимир Зеленский: встречи с Путиным «может не быть»
Владимир Зеленский предположил, что его личной встречи с Владимиром Путиным "может и не быть", однако, даже после трагедии в Буче необходимо продолжать переговоры с Москвой. Об этом президент Украины заявил в интервью, которое вышло в эфир во вторник в рамках всеукраинского телемарафона. Ранее Зеленский неоднократно говорил о своей готовности к прямым переговорам с Путиным.
"Просто сказать – давайте ни про что сегодня не будем говорить – позиция самая лёгкая. Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагом и при этом найти возможность встречаться и на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию", - цитируют Зеленского украинские СМИ.
Президент Украины назвал произошедшее в Буче "большой трагедией" и "геноцидом" и пообещал, что все военные преступники понесут наказание.
В интервью Зеленский также заявил, что Украина не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения: "Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться", - сказал украинский президент .
По словам Зеленского, Украина бы вступила в НАТО, но Североатлантический союз на это не готов. К тому же, у Украины пока нет перечня стран, которые могут выступить гарантом безопасности. Поэтому, по его словам, Украина будет строить гарантии безопасности для себя, "которые могут защитить жизнь".
Ранее Зеленский не раз говорил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки в переговорах с Россией. По словам украинского президента, Киев ожидает от ведущих мировых держав, включая США, гарантий безопасности при заключении соглашения о деэскалации с Россией. Зеленский также называл ошибкой нежелание НАТО принимать в военный союз Украину.
- В городе Буча в Киевской области, недавно освобожденном от российских войск, были обнаружены сотни тел убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных. Москва категорически отрицает причастность своих военных к преступлениям в Буче и других населенных пунктах на севере Украины.
В Абхазии принят закон об оформлении незарегистрированного оружия
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли изменения в закон «Об оружии», принятый 30 декабря 2020 года.
Как пишет агентство «Апсныпресс», документ представил председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния.
Сообщается, что внесенное в закон изменение предусматривает оформление незарегистрированного оружия.
«Лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны представить его в Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Абхазия с целью его учёта и оформления разрешительных документов на оружие», – сказано в документе, который поддержали 22 депутата.
Утратившими силу признаны постановления президиума Верховного Совета Абхазии «Об упорядочении хранения учёта и исполнения огнестрельного оружия, боеприпасов и боевой техники» и «Об утверждении положения «О порядке оборота огнестрельного оружия».
На войну в Украину перебросили еще одну группу военных из Южной Осетии
На войну в Украину отправили еще 58 военнослужащих из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом сообщают югоосетинские оппозиционные ресурсы в соцсетях Telegram и Instagram. «Наскребли оставшихся», – говорится в сообщении.
Другого подтверждения информации пока нет.
Ранее именно эти ресурсы сообщили о том, что часть контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ вернулась из зоны боевых действий в Южную Осетию. Позже информацию подтвердили и в украинской разведке.
В голосовых сообщениях, которые стали достоянием общественности, военные рассказывали, что их бросили на убой без соответствующей экипировки и вооружения, и призывали соотечественников не ехать в Украину.
По информации украинских военных, от 4-й военной базы (Южная Осетия) было сформировано и отправлено в Украину три батальонно-тактические группы (БТГ) общей численностью до 1200 человек из российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы (Абхазия) было сформировано две батальонно-тактические группы, а это около 800 человек.
Отчет Европарламента: с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов
Европарламент опубликовал новый отчет о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации, который охватывает 2020-2022 годы.
В отчете говорится, что «с 2020 года Грузия серьезно сдала с точки зрения основных демократических принципов и политических обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации», пишет СОВА.
«В условиях резкой поляризации демократические институты теряют свою суть, а правящая коалиция наращивает свою власть и ограничивает пространство для инакомыслия.
Верховенство закона значительно ухудшилось, о чем свидетельствуют громкие аресты оппозиционных лидеров, неэффективное расследование насильственных инцидентов в июне 2019 и июле 2021, а также решение об упразднении Службы Государственного инспектора.
Изменения в судебной системе с 2020 года препятствуют реализации Соглашения об ассоциации. В частности, поспешные и непрозрачные назначения судей, отказ от реформы назначения Генерального прокурора и поправки в Закон об общих судах. Несмотря на то, что Грузия остается региональным лидером в борьбе с коррупцией, антикоррупционные реформы в последние годы замедлились, эффективное расследование коррупции на высоком уровне и уголовное преследование остаются серьезной проблемой», – сказано в документе.
В отчете говорится, что Грузия выполняет основные требования безвизового режима и эффективно сотрудничает со структурами и государствами-членами ЕС в борьбе с преступностью.
В документе высоко оценивается сотрудничество в области внешней политики и безопасности, но отмечается, что «Грузия отказалась присоединиться к санкциям против России после вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года».
В комментарии о медиа-среде отмечается, что ситуация со СМИ в стране значительно ухудшилась.
«Рабочая среда для журналистов в Грузии усложнилась из-за политического вмешательства и физических и словесных нападок на журналистов», – говорится в докладе.
В документе также сказано, что в последние годы были предприняты значительные шаги по борьбе с насилием в отношении женщин, хотя права сексуальных меньшинств и их дискриминация остаются серьезной проблемой
Заявление Киева о контрабанде подсанкционных товаров в РФ: СГБ Грузии требует доказательств
В Службе государственной безопасности Грузии (СГБ) призвали Украину предоставить доказательства того, что Россия «налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».
«Украинская военная разведка распространила информацию, согласно которой грузинские спецслужбы якобы имеют тайные связи с соответствующими службами Российской Федерации с целью организации контрабанды товаров через территорию Грузии.
Это действие является особо тяжким уголовным преступлением в соответствии с законодательством Грузии. Мы призываем украинскую сторону немедленно предоставить нам доказательства этой информации в целях правового реагирования на них. Власти Грузии будут бескомпромиссными в любом возможном случае подобного преступления», – сказано в заявлении.
В СГБ говорят, что накануне прошла встреча с представителем посольства Украины в Грузии «в целях обмена информацией».
«В ходе встречи Служба государственной безопасности поинтересовалась основаниями для распространения этой информации и просила предоставить подробную информацию по этому поводу. Напоминаем украинской стороне, что взаимный обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В противном случае заявление будет считаться дезинформацией, крайне недружественным и провокационным шагом, который направлен на провоцирование внутренних беспорядков в Грузии, вольно или невольно служащим интересам враждебных Грузии сил», – говорится в заявлении СГБ.
Накануне в грузинском Минфине заявили, что обвинение Киева – «беспочвенное и абсурдное».
Полиция Германии заявила о закрытии крупнейшего российского магазина в даркнете
Федеральная полиция Германии заявила о закрытии "Гидры" — крупнейшего российского магазина в даркнете. Через него шла торговля наркотиками, поддельными документами и нелегальными услугами. Годовой объём торговли на нём достигал, по верхним оценкам, нескольких миллиардов долларов. Немецкой полиции удалось изъять биткоины примерно на 23 миллиона евро.
"Гидра" работала с 2015 года, резкий рост популярности магазина начался в 2017 году. Немецкая полиция сообщает, что вела расследование деятельности площадки с августа 2021 года совместно с агентством по борьбе с киберпреступлениями и американскими властями. Об арестах или задержаниях не сообщается. Сайт магазина в сети Tor сейчас действительно недоступен, убедился корреспондент Радио Свобода.
По оценкам немецкой федеральной полиции, "Гидра" могла быть самой масштабной нелегальной торговой площадкой в мире. Ведомство оценило объём заключённых сделок на ней в 1,23 миллиарда евро только в 2020 году. На момент закрытия на рынке были зарегистрированы 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов клиентов.
- В 2021 году аналитики Clain подсчитали, что Россия оказалась самой крупной в мире юрисдикцией сектора теневых сделок криптовалютами. Большая часть операций приходилась на "Гидру", говорилось в отчёте. Только посредством высокорисковых бирж криптовалют через магазин прошли 772 миллиона долларов в 2020 году.
Активист провёл акцию «Буча-Москва» недалеко от Кремля
В Москве неизвестный активист провел арт-акцию "Буча-Москва" против военных преступлений российской армии в Украине. Об этом сообщает в телеграм-канале интернет-журнал "Холод".
На фотографиях, сделанных в центре Москвы – в Александровском саду у Кремля, на мосту у Храма Христа Спасителя, Никольской улице и на Старом Арбате, активист (судя по всему, один и тот же)лежит на земле лицом вниз, со связанными за спиной руками. Известно, что после ухода российских войск из города Буча под Киевом, там были обнаружены, в том числе, тела убитых со связанными руками.
Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
Власти России продолжают утверждать, что кадры с убитыми мирными жителями Бучи — инсценировка. Тем временем появляются все новые доказательства причастности к убийствам российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Бучу накануне заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. Президент США Джо Байден призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военных преступлениях, совершенных российской армией.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения "специальной операции" в Украине. Независимое расследование также ведёт Международный уголовный суд в Гааге.
Власти России сократят расходы на науку и культуру на 18 млрд рублей
Власти России сократят расходы на культуру и науку более чем на 18 миллиардов рублей. Так, расходы министерства образования и науки РФ будут снижены на 17 миллиардов рублей, Российского фонда фундаментальных исследований - на один миллиард 150 миллионов , Эрмитажа на 410 миллионов рублей. Об этом сообщается в отчете о ректорском совещании Санкт-Петербургского государственного университета.
Снижение бюджетных средств, выделяемых на культуру и науку, в документе объяснили "сложным макроэкономическим положением, обусловленным введением незаконных ограничений в отношении нашей страны со стороны недружественных стран". По этой причине власти России поручили распорядителям средств (в том числе СПбГУ) представить к 15 марта 2022 года предложения по сокращению государственных ассигнований не менее чем на 10 процентов от общего объема бюджетного обеспечения.
В отчете петербургского вуза также отмечается, что "некоторые главные распорядители бюджетных средств , в частности - Московский государственный университет, не представили предложений" - в итоге правительство России "инициировало в их отношении процедуру принудительной оптимизации в 10 процентов, без предоставления дополнительной поддержки".
Министерство финансов США в понедельник запретило Москве выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Теперь ей придётся платить из резервов, не замороженных странами Запада, что, по словам представителя Минфина США, сократит финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе армии.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Киев рассчитывает на полную поддержку нового главы МИД Грузии в противодействии агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о смене руководства МИД Грузии. Украинский чиновник рассчитывает, что назначение Ильи Дарчиашвили позитивно скажется на позиции Тбилиси по противодействии агрессии РФ.
«С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии», – пишет Кулеба в Twitter.
Илья Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого назначили послом в США. Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был послом Грузии в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили несколько раз сказал, что страна не намерена вводить экономические санкции против РФ. Это стало одной из причин отзыва посла Украины Игоря Долгова из Тбилиси.
Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В Тбилиси это обвинение категорически отвергли.
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