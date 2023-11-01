Спутниковый интернет Илона Маска уже доступен в Грузии

Высокоскоростной интернет Starlink теперь доступен и в Грузии, говорится в сообщении компании Илона Маска, опубликованном в соцсети X (бывший твиттер). Новостью поделился и сам Илон Маск.

Согласно карте, размещенной на сайте Starlink, интернет доступен для пользователей по всей Грузии, за исключением самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.

Стоимость терминала Starlink для грузинских пользователей – 1780 лари (657 долларов), доставка – 235 лари (87 долларов), ежемесячная плата за интернет-сервис – 160 лари (59 долларов).

Ранее в Тбилиси говорили , что в других странах ежемесячная плата за интернет-сервис – 110 долларов, но в SpaceX готовы предложить грузинским пользователям льготы.

Для бизнеса стоимость увеличивается – стоимость терминала превышает 8000 лари (2955 долларов), доставка – 500 лари (184 доллара), ежемесячная плата – 708 лари (260 долларов).

Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов.

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