Ираклий Гарибашвили: Грузия – оазис мира и стабильности

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на торжественной церемонии в День независимости заявил, что правительство продолжает курс евроинтеграции и сохраняет мир в стране, указал на российскую оккупацию, выразил поддержку Украины и рассказал о значении традиционных духовных ценностей.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», он заявил, что «первый враг свободы — война».

«Сегодня наш братский украинский народ идет на огромные жертвы, чтобы защитить свою свободу в жестокой войне, развязанной Россией. Я еще раз выражаю свою поддержку Украине и украинскому народу, желаю скорейшего окончания войны, мира, примирения и свободы», – сказал он.

Гарибашвили вновь рассказал об угрозе ядерной войны.

«Наша главная ответственность и обязанность — поддерживать и укреплять мир, защищать наш народ и спасать нашу страну. В результате проводимой нашим правительством миролюбивой политики, несмотря на многочисленные разрушительные попытки недоброжелателей, внутренних и внешних врагов, Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе», – сказал он.

Гарибашвили утверждает, что Грузия приложит все усилия для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

«В сегодняшней сложнейшей геополитической ситуации мы, правительство Грузии и грузинский народ ожидаем от Европы единственно правильного и справедливого решения… предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз», – заявил Гарибашвили.

«Я глубоко верю, что единство – это путь к свободе для грузин, абхазов, осетин и всех граждан, проживающих на этой земле. Мы желаем, чтобы каждый ее гражданин, в том числе население, проживающее на ныне оккупированных Россией территориях, в равной степени извлекал пользу из прогресса и развития, достигнутых Грузией… Я верю в наше общее будущее, которые создадим только мирными усилиями, основанными на взаимопонимании и уважении», – добавил он.

«В современную эпоху, когда распространение ложной информации, пропаганда псевдоценностей является величайшим вызовом для всего человечества, и когда злые силы пытаются разрушить традиционные ценности, семейные ценности, пытаются подменить факты представлениями, превратить ложь в реальность – правда остается нашим единственным оружием для укрепления свободы», – заявил глава правительства.

По его словам, построение «свободного, единого, сильного государства, основанного только на высших ценностях, мире, благоденствии и правде, должно стать общей целью и национальной идеей».