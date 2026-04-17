Ираклий Кобахидзе поговорил на дипломатическом форуме о мире, стабильности и пути к ЕС

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе принимает участие в дипломатическом форуме в Анталии. Он выступил с речью на панельной дискуссии, главная тема которой – определение будущего и управление рисками. Грузия стремится укрепить свой статус транзитного хаба между Европой и Азией, отметил он во время выступления.

«На протяжении многих лет Грузия была надёжным мостом между Европой и Азией. Мы стремимся максимально укрепить нашу связующую функцию. В нынешних условиях, когда торговые маршруты снова сталкиваются с вызовами, мы можем предложить нашим партнёрам особые услуги по всему миру. Грузия является транзитным узлом для эффективного перемещения товаров, услуг, энергии и цифровых данных. Мы продолжаем работать над усилением этой функции», - заявил он.

По словам Кобахидзе, страна сохраняет высокие темпы экономического роста – за последние пять лет средний рост составил 9,3%, а в январе-феврале текущего года – 8,4%.

Премьер также отметил, что видение страны заключается в сохранении мира внутри страны, обеспечение стабильности, экономического прогресса и развития связей.

Кобахидзе затронул и тему отношений с ЕС и подчеркнул, что Грузия продолжает двигаться к полноценному членству в ЕС.

«У нас цель, похожая на цель Северной Македонии, однако мы видим, что сам ЕС сталкивается с серьёзными и фундаментальными вызовами. На протяжении многих лет у ЕС были специфические сильные стороны: сильная идентичность, высокий уровень благосостояния и устойчивость в области демократии и верховенства закона. Сейчас ЕС сталкивается с вызовами во всех этих трёх направлениях. Это нас очень тревожит, и мы надеемся, что ситуация изменится в будущем», - заявил Кобахидзе.

Глава правительства Грузии отправился в Анталию с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.