В Тбилиси с визитом находится делегация стран «Веймарского треугольника». Ранее главы МИД входящих в него Франции, Германии и Польши неоднократно критиковали власти Грузии. Визит европейских гостей совпал с очередной волной антизападной пропаганды грузинских властей. Накануне министр иностранных дел Мака Бочоришвили, выступая в парламенте, обвинила ЕС в несправедливой заморозке отношений с Грузией.

Пусть «коци» [уничижительное название «Грузинской мечты»] не питают иллюзий, при режиме «Грузинской мечты» никакой перезагрузки с ЕС не будет, - с уверенностью заявил журналистам один из лидеров «Сильная Грузия - Лело» Григол Гегелия после встречи с делегацией стран «Веймарского треугольника».

В состав делегации, прибывшей в Тбилиси, входят Никлас Вагнер, директор Департамента политических вопросов Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Федерального министерства иностранных дел Германии, Брюс Рокфей, директор Департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции, и Майкл Гиергон, заместитель директора Департамента политики восточного соседства и расширения Министерства иностранных дел Польши.

Гегелия после встречи заявил:

«Встреча состоялась с европейскими директорами министерств иностранных дел Веймарских государств, то есть с теми людьми, которые формируют политический курс и содержание политики в отношении нашего региона и нашего государства. На встрече также присутствовали послы «Веймарских государств» в Грузии. Мы обсудили все основные вопросы, которые сейчас представляют собой вызов нашей демократии. Могу сказать, что никакого урегулирования дешевым для власти не будет. Если режим «Грузинской мечты» хочет какой-либо нормализации отношений с Европейским союзом и цивилизованным миром, ему придется предпринять конкретные шаги: помиловать политических заключенных; назначить новые выборы и прекратить политику взаимного уничтожения», - заключил Гегелия.

Накануне Бочоришвили, выступая в парламенте в рамках интерпелляции, за тупиковую ситуацию евроинтеграции Грузии всю ответственность возложила на ЕС, обвинив Брюссель в двойных стандартах и в несправедливом отношении к Тбилиси.

Член оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Анна Бучукури не скрывала своего возмущения этим выступлением:

«К сожалению, вчера мы увидели, какую вопиющую ложь рассказала Мака Бочоришвили во время выступления в парламенте. Женщина работала в Брюсселе, была частью европейской бюрократии. А теперь борется с европейской бюрократией, бесстыдно обвиняя ее во лжи, как будто это вина Европейского союза в том, что он остановил интеграцию. Это при том, что в ноябре 2024 года [премьер-министр Ираклий] Кобахидзе сообщил нам, что они в одностороннем порядке останавливают процесс европейской интеграции. В этой ситуации бесстыдной пропаганды, когда «Грузинская мечта» нападает на своих партнеров, каждый визит наших партнеров очень важен», — заявила Бучукури после встречи с делегацией стран «Веймарского треугольника».

С дипломатами Франции, Германии и Польши встретились также представители Альянса оппозиции и гражданского сектора. Эти встречи носили закрытый характер. Однако, как сообщил лидер «Гирчи — больше свободы» из Альянса оппозиции Зураб Джапаридзе, поднимались такие вопросы, как действие антидемократических законов со стороны правящей «Грузинской мечты», а также планы оппозиции.

Оппоненты власти обратили внимание на то, что с делегацией «Веймарского треугольника» из представителей власти встретился лишь глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

«Как было отмечено на встрече, Грузия подтверждает готовность к диалогу с институтами ЕС и сотрудничеству, основанному на взаимном уважении с государствами-членами. По словам главы Администрации правительства Грузии, власти продолжают осуществление реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС и Соглашением о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», — говорится в сообщении администрации правительства.

Само правительство «Грузинской мечты» во главе с Ираклием Кобахидзе не раз становилось объектом критики со стороны лидеров стран «Веймарского треугольника».

Так, 26 мая 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили с совместным заявлением по случаю Дня независимости Грузии. В нем они критикуют правительство «Грузинской мечты», призывают власти к диалогу с оппозицией и гражданским обществом. В этом же обращении, что было особо болезненно воспринято в «Грузинской мечте», лидеры трех стран ЕС с праздником поздравили только грузинский народ.

Месяц назад, 10 марта 2026 года, уже главы МИД стран «Веймарского треугольника» заявили: «Правительство Грузии преднамеренно нарушает свои обязательства перед Европейским союзом». Так власти Франции, Германии и Польши выразили сожаление в связи с принятием грузинским парламентом 4 марта нового законодательства об иностранном финансировании и политической деятельности. Это было расценено как очередное свидетельство репрессивного курса грузинских властей в отношении гражданского общества.

В отличие от прежних ответных нападок на власти стран «Веймарского треугольника», на этот раз оценки представителей «Грузинской мечты» были более сдержанными. Так, глава парламентского комитета по вопросам евроинтеграции, депутат Леван Махашвили, встречу даже назвал интересной и конструктивной, признав, что не обошлось и без претензий. В «Грузинской мечте» раздражены тем фактом, что до сих пор на сайте Министерства иностранных дел Германии в разделе информации о Грузии Саломе Зурабишвили по-прежнему указана как президент.

«Я отметил, что для нас непонятно, как примерно в течение двух лет немецкая сторона не смогла, по какой бы причине это ни было, исправить данный недочет. Было сказано о технической проблеме, однако я указал, что для Германии исправление столь простой проблемы не должно быть технической проблемой ни при каких обстоятельствах. Кроме технической проблемы мы не услышали другого ответа. Надеюсь, если это действительно техническая проблема, в ближайшее время она будет устранена», — заявил Махашвили.

Из-за этого «технического недочета» ранее неоднократно «доставалось» от правящей силы и послу Германии в Грузии Петеру Фишеру. Он и без этого давно значится «в черном списке» власти как «сподвижник» радикальной оппозиции. О связях внешних враждебных сил с Зурабишвили повторял сегодня генсек властной партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Грузинский народ прекрасно всё знает — кто есть кто, кто кому служит, кому служит Саломе Зурабишвили, под чьим влиянием она находится. Ни индивидуально, ни через какие-либо политические партии — ни создавая новые партии, ни давая новые имена, — ничто вам не поможет. У вас одно главное имя — вы предатели. Я говорю это всем, кто пойман на враждебной деятельности против грузинского государства», — заявил Каладзе журналистам.

Спикер парламента Шалва Папуашвили делегацию из стран «Веймарского треугольника» в Тбилиси не встречал. Он находится в Турции на 152-й ассамблее Межпарламентского союза (IPU). Там он выступил с речью о рисках внешнего вмешательства и необходимости выработки единого подхода. На этой площадке Папуашвили намерен встретиться с представителями стран-членов ЕС, чтобы обсудить неблагоприятную, по его словам, ситуацию, сложившуюся в отношениях между Грузией и ЕС. В этом Папуашвили винит Брюссель.

«К сожалению, режим диалога закрывается, усиливается стиль односторонних директив. Поэтому важно донести нашу позицию до парламентов стран-членов ЕС и показать, что путь, выбранный сегодня Брюсселем в отношении Грузии и стран-кандидатов, полностью расходится с европейскими ценностями. Важно, чтобы европейские парламенты обозначили и свои позиции в этом вопросе», — заявил Шалва Папуашвили. Там же отметив, что он намерен пообщаться и с председателем парламента Люксембурга.

К Люксембургу уже приковано внимание прозападной части грузинского общества. Там 21 апреля 2026 года состоится заседание Совета ЕС по иностранным делам под председательством Кайи Каллас. В повестке дня значится и вопрос Грузии.

Подписывайтесь на нас в соцсетях