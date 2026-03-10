Ираклий Кобахидзе поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

Премьер-министр правительства «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран.

Текст поздравительного письма опубликован на сайте администрации правительства.

«От имени правительства Грузии поздравляю вас с избранием верховным лидером Исламской Республики Иран. Грузия придаёт большое значение партнёрским отношениям между нашими странами и народами, основанным на взаимном уважении. Желаю иранскому народу мира и благополучия», - говорится в поздравлении Кобахидзе.

8 марта 2026 года верховным лидером Ирана был назначен Моджтаба Хаменеи членами Ассамблеи экспертов Ирана.

Моджтаба Хаменеи – второй сын бывшего верховного духовного лидера Ирана, Али Хаменеи, который был убит 28 февраля в результате воздушных ударов США и Израиля.

Младший Хаменеи считается представителем жёсткой линии духовенства, и его избрание 8 марта Ассамблеей экспертов означает продолжение прежнего курса.

Ранее Служба государственной безопасности Грузии начала серию допросов представителей экспертного сообщества и политиков из-за их публичных заявлений о возможном усилении влияния Ирана в Грузии. В частности, речь шла, как говорит ведомство, «о многочисленных сведениях о вербовке людей в Грузии».

7 марта у посольства Ирана в Тбилиси граждане Грузии, этнические азербайджанцы, пришли выразить соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаменеи и скандировали: «Хаменеи, мы готовы выполнить твой приказ». Кобахидзе, комментируя ситуацию, сравнил участников этой акции с теми, которые продолжает проевропейские протесты перед парламентом.