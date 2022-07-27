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Иран будет поставлять в Россию детали и оборудование для самолётов
Иран будет экспортировать в Россию запасные детали для самолётов и оборудование, произведённые на своей территории. Также достигнута договорённость о предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана.
Об этом сообщают иранские СМИ, в частности агентства IRNA и MEHR, со ссылкой на итоги встречи главы Организации гражданской авиации Ирана с неназванным по имени замминистра транспорта России.
Как отмечается, на переговорах в Тегеране 26 июля Мохаммад Мохаммади-Бахш и российский представитель подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере авиаперевозок, была достигнута договорённость об увеличении количества пассажирских рейсов между двумя государствами до 35 в неделю. Упоминается также право авиакомпаний двух государств выполнять грузовые рейсы без ограничения по частоте полетов.
Российские информагентства также сообщили о переговорах. ТАСС отмечает, что участники встречи обсудили пути расширения двусторонних связей, был подписан меморандум о взаимопонимании.
19 июля президент России Владимир Путин ездил в Иран на переговоры. Для него это был первый после вторжения в Украину визит за пределы стран бывшего СССР.
В администрации президента США ранее в этом месяце заявили, что Иран готовится продать России сотни боевых дронов в "ускоренные сроки", для чего российские чиновники неоднократно посещали аэродром в центральной части республики за последний месяц. В Тегеране эту информацию отрицали, пишет "Коммерсантъ".
- После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля многие страны, в частности, государства Евросоюза, Великобритания, США, Канада, закрыли своё воздушное пространство для самолётов российских авиакомпаний.
- Западные санкции в отношении Москвы, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.
- Что касается Ирана, то он уже много лет находится под жёсткими международными санкциями, связанными с его ядерной программой и подозрениями относительно попыток создать ядерное оружие. Ограничения сказались, в том числе, на состоянии иранской авиации. Тегеран всегда настаивал на мирном характере своих разработок.
Другие новости дня
Поставки газа по "Северному потоку" с утра 27 июля вновь сократились
Поставки газа по "Северному потоку" с утра 27 июля сократились до 20% от его пропускной способности. Об этом сообщил немецкий оператор Gascade. Это примерно 30 млн кубометров в сутки.
"Газпром" несколько дней назад предупреждал о новом сокращении поставок, заявив, что газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.
В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.
Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией российского руководства.
По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.
По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg.
- Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.
- Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.
Бидзина Иванишвили: Определенные силы пытались втянуть Грузию в войну
Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап опасности войны, уже преодолела, - об этом говорится в заявлении бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.
По его словам, «благодаря этим усилиям непосредственная угроза вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована».
Иванишвили поясняет, что «определенные силы активно пытались втянуть Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня».
«Прошло уже полтора года с тех пор, как я сообщил общественности о своем решении уйти из политики, и с тех пор я полностью соблюдал и соблюдаю свое решение. За весь этот период я опубликовал единственное публичное заявление, и то только для того, чтобы никому не дать возможности спекулировать моим именем. Я не хотел, чтобы какое-либо влияние на политические процессы имел не то что я, но даже мой фактор, и именно это было и есть причиной моего полного дистанцирования от публичного пространства.
В то же время, как сын этой страны и один из ее сторонников, я, естественно, со всем вниманием наблюдаю за событиями, протекающими в Грузии. На фоне сложнейшей политической ситуации, существующей в регионе, Грузии и ее правящей команде в течение последних месяцев пришлось и приходится пройти через очень болезненные процессы. Ситуацию для Грузии и ее власти особенно осложняет то обстоятельство, что определенные силы активно пытались вовлечь Грузию в войну, и это их желание и цель, к сожалению, актуальны и сегодня.
Несмотря на огромные трудности, правящая команда работала правильно, заняла верную и принципиальную позицию, и главную трудность, первый этап угрозы войны, уже преодолела. Благодаря этим усилиям непосредственная опасность вовлечения Грузии в войну сегодня максимально нейтрализована. Однако здесь же отмечу, что до окончания войны в Украине все еще остаются определенные риски, и как власть, так и общество должны быть максимально осторожны, чтобы Грузия окончательно избежала роковой войны.
При этом сегодня, когда непосредственная опасность войны уже максимально нейтрализована, считаю, что правящая команда имеет возможность в большей степени перенести свое внимание на еще один важнейший приоритет и позаботиться, чтобы отношения Грузии со стратегическим партнером, Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом не повредились.
Что касается моей личной проблемы, которая возникла в отношениях со швейцарским банком и актуальна и по сей день, то я считаю, что она имеет прямую связь с происходящими в Грузии процессами. Однако, исходя из того, что Грузия практически справилась со сложной ситуацией и миновала непосредственная опасность войны, предпочитаю оставить отношения между мной и швейцарским банком своей личной проблемой и излишне не навязывать обществу эту проблему. Тут не имеет значения и то, на что я планировал потратить остановленные швейцарским банком средства - на личные цели или на общественные нужды. Предпочитаю, чтобы общество во всех случаях рассматривало проблему, созданную банком, как мою личную проблему. Сравнительно детальные пояснения по этому делу делал мой адвокат будет делать и в будущем.
Для меня главное, чтобы Грузия смогла окончательно должным образом выйти из сложнейшего положения и сохранить мир, а о своем личном вопросе я позабочусь сам, и не буду пытаться перегружать общество этой проблемой.
В заключение, поскольку публично был поднят вопрос о проведении встречи между мной и американским послом после начала войны в Украине, я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась по просьбе посла 21 марта, и продолжалась около трех часов», - говорится в заявлении Бидзины Иванишвили, передает ИнтерпрессНьюс.
Кремль сохранит минимальные поставки газа в ЕС на время войны с Украиной
Кремль будет сохранять поставки газа в Европу на минимальном уровне, пока продолжается противостояние вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией российского руководства.
По словам собеседников агентства, технические проблемы, которыми Россия объясняет снижение поставок, являются лишь предлогом. В действительности Кремль использует газ, чтобы надавить на лидеров европейских стран и заставить их пересмотреть санкции, а также подход к поддержке Киева. Если поставки не вернутся к прежним объемам к зиме, Европу ждет катастрофическая нехватка топлива, отмечает Bloomberg.
По словам одного из источников, "Газпром" уже проанализировал финансовые последствия сокращения поставок для будущего года и решил сократить ущерб за счет растущих цен. Россия ради достижения своих геополитических целей готова держать поставки на низком уровне и дальше, несмотря на потерю дохода, подчёркивает Bloomberg.
Во вторник страны Евросоюза согласовали план, по которому потребление газа будущей зимой сократится на 15 процентов.
В июне "Газпром" сократил поставки в Германию для европейского рынка по газопроводу "Северный поток-1" на 40 процентов - до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной назвали отсутствие турбины для компрессорной станции, которую компания Siemens увезла на ремонт и не вернула в срок из-за санкций.
С 27 июля "Газпром" остановит работу ещё одной турбины "Северного потока-1", сокращая объём прокачки до 20% от плановой мощности. Таким образом, со среды суточная производительность газопровода составит не более 33 млн кубометров газа в сутки. По заявлению корпорации, газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание.
Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает причину снижения поставок в Европу не технической, а политической, и обвиняло Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отвергает.
В Госдуме предложили признать Украину «государством-террористом»
В Госдуму РФ внесен законопроект о признании Украины «террористическим государством», сообщило во вторник агентство ТАСС со ссылкой на главу думской фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова. Именно эта фракция разработала документ.
РИА Новости, ознакомившись с законопроектом, уточняет, что речь в нем идет также о порядке признания других иностранных государств «террористическими» или государствами-»спонсорами терроризма». Спонсорами будут признаваться страны, поставляющие в «террористические» государства продукцию военного назначения. За составление перечня таких государств должно отвечать правительство РФ.
Основаниями для признания государства «террористическим» будут считаться «доказанная ответственность за организацию взрывов, поджогов или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека»; «организацию незаконного вооруженного формирования и преступного сообщества»; «призывы к отчуждению части территории или нарушение территориальной целостности РФ».
Признание страны «террористической», согласно документу, влечет за собой разрыв всех дипломатических отношений и конфискацию имущества, которое принадлежит ее гражданам.
С начала вооруженного вторжения российских войск на территорию Украины президент Владимир Зеленский неоднократно призывал западные страны, в частности - США, признать Россию террористическим государством. В Украине по новому законодательству разрешено конфисковать имущество российских граждан, поддерживающих так называемую «специальную операцию», во время военного положения в стране.
Новый «слив» Гогашвили: журналиста Мухтарлы похитили по приказу Иванишвили
Азербайджанского оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы похитили по приказу основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, утверждает бывший замглавы Службы госбезопасности Грузии (СГБ) Сосо Гогашвили.
Задержанный в середине июля по обвинению в разглашении данных спецслужб, сегодня Гогашвили написал письмо из руставской тюрьмы. В нем речь, в частности, идет о событиях пятилетней давности, когда проживавший в Тбилиси азербайджанский журналист-расследователь при до сих пор невыясненных обстоятельствах силой был вывезен в Баку.
Гогашвили утверждает, что все доказательства по этому делу уничтожил Оперативно-технический департамент СГБ (ОТО), в функции которого входит проведение тайных следственных мероприятий, пишет агентство «Новости-Грузия». «Поручение Бидзины – похищение «зондерами» Мухтарлы, также удалено ОТО», - сказано в письме.
Гогашвили также обличает исполнителей «незаконных приказов» Иванишвили. Упоминаются глава СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
Сам Афган Мухтарлы уже прокомментировал заявления бывшего шефа грузинской спецслужбы. Журналист намерен добиваться, чтобы следователи опросили Гогашвили по делу о его похищении. «После консультации с юристом мы решим, как действовать дальше. Мы обязательно постараемся добиться от Сосо Гогашвили показаний в прокуратуре», - сказал Мухтарлы в интервью телеканалу «Мтавари». Он добавил, что планирует в Европе подать иск против Иванишвили, Гомелаури и экс-премьера Георгия Квирикашвили, который, как утверждает Мухтарлы, был проинформирован о его похищении.
- 29 мая 2017 года азербайджанский журналист-расследовать Мухтарлы вышел из своей квартиры в центре Тбилиси и не вернулся. В тот же день его жена Лейла Мустафаева заявила, что ее мужа похитили и привезли в Баку, обвинив в этом азербайджанских и грузинских силовиков. На следующий день Мухтарлы действительно оказался в Баку в наручниках и в сопровождении полиции. Его обвинили в незаконном переходе границы и перевозе крупной суммы денег.
- Сам Мухтарлы не признал вину. Журналист провел в заключении почти три года. На фоне беспрецедентного давления международного сообщества в марте 2020 года был освобожден из тюрьмы. До последнего времени он проживал в Германии.
- Дело Мухтарлы расследуется по подпункту «а» 3-й части статьи 143 УК Грузии, которая предусматривает лишение свободы группой лиц по предварительному сговору. Только в 2021 году азербайджанскому журналисту присвоили статус потерпевшего.
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Президент Украины Владимир Зеленский 26 июля получил премию имени сэра Уинстона Черчилля – «за невероятное мужество, непокорность и достоинство перед лицом варварского вторжения Путина», сообщается в твиттере британского правительства.
Награду украинскому президенту вручил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Церемония прошла на Даунинг-стрит. Зеленский в ней участвовал по видеосвязи, позже написав в телеграме, что «эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся на защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему».
Во время церемонии награждения Зеленский также добавил, что украинцы и европейская история всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь украинскому народу и идее свободы в целом. Украинский президент призвал продолжать поставки оружия Украине в необходимом объеме и усиливать санкции против России,
Награда, которой был удостоен Зеленский, вручается людям, которые «продемонстрировали выдающиеся лидерские качества, которыми характеризовался лидер военного времени сэр Уинстон Черчилль», говорится на сайте Международного общества Черчилля. В прошлом обладателями премии становились принц Уэльский Чарльз, премьер-министры Великобритании Маргарет Тэтчер и Джон Мейджор, госсекретари США Мадлен Олбрайт и Джеймс Бейкер.
Путин ищет сотрудничества с производителем «Байрактаров»
Президент России Владимир Путин ищет сотрудничества с турецкой компанией Baykar, производителем известных беспилотников «Байрактар». Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил на съезде «Партии справедливости и развития», передает CNN Turk.
«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar. Он предложил создать завод в России, как это сделали в Объединенных Арабских Эмиратах», - сказал Эрдоган.
5 августа президент Турции планирует встретиться с российским президентом в Сочи. СМИ допускают, что стороны могут обсуждать сотрудничество по беспилотникам.
Ранее гендиректор Baykar Халук Байрактар заявил в интервью CNN, что компания не собирается продавать дроны России.
Дроны турецкого производства находятся на вооружении украинской армии с 2021 года. После начала войны поставки турецких вооружений стали вызывать недовольство Москвы. В итоге Турция засекретила продажи «Байрактаров» Киеву.
- Совладелец и технический директор Baykar – Сельчук Байрактар - приходится Эрдогану зятем.
Тенгиз Церцвадзе снова заболел коронавирусом
Глава Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе, координирующий работу ковид-больниц в Грузию, заболел коронавирусом, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на пресс-службу инфекционной больницы.
«Болезнь протекает в средней форме тяжести и подлежит лечению», - сказали в больнице.
74-летний Церцвадзе переносит коронавирус уже во второй раз. У него имеется сопутствующее заболевание = неходжкинская лимфома.
Впервые COVID-19 у Церцвадзе подтвердился осенью 2020 года. Тогда профессор был госпитализирован.
США обнаружили в Украине 18 российских фильтрационных лагерей
США обнаружили на территории Украины не менее 18 российских фильтрационных лагерей, созданных для задержания и насильственной депортации украинцев в Россию. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на замглавы миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан.
По ее словам, Россия начала готовить лагеря по обе стороны украинско-российской границы еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
На встрече ОБСЕ в Вене Остриан заявила, что фильтрационные лагеря находятся в школах, спортивных центрах и учреждениях культуры на восточных и юго-восточных территориях Украины, которые сейчас находятся под контролем российских войск. По ее мнению, российские власти готовились "фильтровать" украинское население еще до начала вторжения в Украину.
"Российские официальные лица, вероятно, составили списки для фильтрации и задержания украинских граждан, которые угрожают российскому контролю над Украиной, включая всех, кто придерживается проукраинских взглядов, – политических деятелей и активистов, а также сотрудников службы безопасности", – заявила Остриан.
Она сравнила практику фильтрационных лагерей со сталинскими репрессиями, которые назвала "самым долгим в российской истории примером массовой депортации и уничтожения народов". Остриан процитировала данные украинского правительства, согласно которым за время войны в Российскую Федерацию из Украины было насильно перемещено около 1,6 миллиона жителей, в том числе около 250 тысяч детей. "Проверить это данные невозможно. Нет ни открытых списков, ни горячих линий, по которым можно было бы узнать судьбу людей, ни отчетности", – добавила Остриан.
Ранее мировые СМИ публиковали свидетельства украинцев, прошедших фильтрационные лагеря на границе с Россией. Многие из них жаловались на жестокое обращение и угрозы. По словам украинцев, тех, кого в процессе "фильтрации" заподозрили в поддержке действующей украинской власти, уводили, их дальнейшая судьба неизвестна. Они также сообщали, что у многих конфисковали документы и требовали принять российское гражданство.
Экс-канцлер ФРГ приехал в Москву и поселился рядом с офисом "Роснефти"
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приехал в Россию, по его словам – в отпуск. Об этом он сказал корреспонденту RTL, который встретил Шрёдера 25 июля в центре Москвы недалеко от штаб-квартиры "Роснефти".
Однако жена политика в комментарии Spiegel сообщила, что Шрёдер находится в России не в отпуске, а "проводит переговоры по энергетике". По данным источников издания, их темой могут быть поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил: в Кремле в курсе, что Шрёдер находится в Москве, но "встреч как таковых нет", хотя его контакты с Путиным не исключены.
В мае 2022 года Герхард Шрёдер вышел из совета директоров "Роснефти", после того, как ему пригрозили санкциями. Он также отказался от предложения войти в совет директоров "Газпрома", сделанного ему в феврале.
- Герхард Шредер возглавлял правительство Германии в 1998-2005 годах. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- 25 июля "Газпром" объявил, что остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.
США стали крупнейшим экспортёром сжиженного газа в мире
В первой половине 2022 года США увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и стали его крупнейшим экспортёром в мире, обогнав Австралию и Катар. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Управление энергетической информации США.
По данным управления, за полгода экспорт американского СПГ вырос на 12% по сравнению со вторым полугодием 2021 года. Увеличению экспорта способствовало повышение цен и спроса, особенно в Европе. В Европу поставляется 71% всего американского СПГ.
В первой половине 2022 года страны Евросоюза и Великобритания импортировали из США на 63% больше СПГ. Доля американского сжиженного газа в общем объёме импортного СПГ составила 47%. Ещё 15% Европа импортирует из Катара, 14% – из России, 17% приходится на четыре африканские страны, в том числе Нигерию и Алжир.
Европа пытается накопить до зимы достаточно газа в своих хранилищах, так как Россия резко сократила поставки газа по трубопроводу после своего вторжения в Украину и последовавшими в ответ на это западными санкциями.
- Страны Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года из-за опасений, что Россия может прекратить поставки топлива.
- Ранее "Газпром" объявил, что с 27 июля 2022 года сократит объём поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" до 20% от плановой мощности. Вызвано это, согласно заявлению компании, капитальным ремонтом турбины. В Европе считают решение политическим и обвиняют Россию в использовании поставок газа как "энергетического оружия".
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не предусматривает эмбарго на российский газ.
В Чечне на военную форму добавили надпись «На Киев»
В Чечне на форме некоторых сотрудников силовых структур сменили шевроны: теперь вместо обычных нашивок с обозначением принадлежности к тому или иному подразделению, на их спинах появились надписи «На Киев». Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
По данным собеседника редакции, изменения произошли в начале прошлой недели. «С 18 июля в городе замечают – практически все силовики носят эту надпись на спине», – сообщил источник.
На снятом в Грозном видео такие шевроны видны на спинах сотрудников из полка полиции специального назначения им. Ахмата Кадырова. По сведениям собеседника Кавказ.Реалии, подобные изменения коснулись также подразделений ОМОНа и других.
Ранее Кавказ.Реалии сообщал, что в Чечне неработающих местных жителей заставляют объяснять отказ от службы в армии. Сотрудники военкомата заставляют заполнить анкеты с объяснением, почему мужчины отказываются работать в силовых структурах или служить в войсках Минобороны России. Такая аудиозапись рассылается жителям республики, источник редакции среди чеченских чиновников подтвердил эту информацию.
- В конце июня стало известно о создании четырех именных батальонов в Чечне. Источники Кавказ.Реалии в республике рассказали, что силовиков перевели в новые батальоны, так как достаточно «добровольцев» не нашлось. Теперь, как утверждают собеседники, жителям Чечни «бесплатно» предлагают устроиться в отделы полиции – в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что новые чеченские батальоны были сформированы за счет сотрудников полиции и Росгвардии – сделано это якобы ради высокого уровня профессионализма подразделений, а не из-за нехватки кадров в республике.
- Как ранее писал Кавказ.Реалии, обязательства Рамзана Кадырова перед президентом России Владимиром Путиным подразумевают еженедельную отправку для участия в войне в Украине не менее 200 «добровольцев» из Чечни.
Михаил Шургалин: Соглашение полностью отвечает духу российско-абхазских отношений
Посол Российской Федерации в самопровозглашенной республике Абхазия Михаил Шургалин выступил с комментарием по вопросу ратификации абхазским парламентом двустороннего соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанного в Кремле 19 января 2022 года.
По его словам, в последние дни решение парламента республики о направлении на рассмотрение абхазского Конституционного суда соглашения о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования вызвало в республике достаточно широкую дискуссию.
«В этой связи хотел бы высказаться в поддержку заявлений президента Республики Абхазия А.Г. Бжания и премьер-министра Республики Абхазия А.З. Анкваба, призвавших к скорейшей ратификации упомянутого документа. Соглашение полностью отвечает духу двусторонних российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства и опирающихся на безусловную поддержку граждан России и Абхазии», – отмечается в комментарии российского посла, передает информагентство «Апсныпресс».
Финляндия и Эстония намерены ужесточить выдачу виз россиянам
Финляндия и Эстония в ближайшее время намерены рассмотреть вопрос об ужесточении выдачи шенгенских виз гражданам России. Об этом уже заявили представители обеих стран: исполняющий обязанности финского премьер-министра Аки Линдена в интервью Yle и министр внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV.
Линден рассказал, что в восточной Финляндии люди удивляются, почему граждане России продолжают приезжать в страну "как и раньше, несмотря на то, что Россия ведет жестокую войну". При этом он не назвал точных дат принятия решения, так как большинство министров страны сейчас находятся в отпуске.
Рейнсалу заявил, что МИД Эстонии уже готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам РФ. По его словам, суть этих решений в том, что ЕС уже не выдает россиянам визы в обычных условиях. "Есть гуманитарные случаи, например соратники Алексея Навального, они рассматривались бы отдельно", - пояснил Рейнсалу.
Он назвал "курьезной" и "морально неправильной" ситуацию, где россияне массово едут через Финляндию, Латвию, Литву, "чтобы посетить Лувр летом, в то время как на Украине убивают детей". Он также отметил, что Эстония обсудит возможность отзыва уже выданных россиянам виз.
В российском МИД допустили, что гражданам России могут перестать выдавать шенгенские визы. Говоря о Финляндии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что запрет на выдачу россиянам виз повлечет ответные меры.
- В начале июля парламент Финляндии принял закон, который позволяет установить на границе с Россией забор протяженностью 1300 километров, чтобы, как утверждается, снизить поток людей, которые нелегально переходят границу.
- Российско-финляндская граница открылась для туристов 15 июля после двухлетних ограничений из-за пандемии коронавируса. За первые выходные, по данным финской погранслужбы, границу пересекли около 20 тысяч человек, в основном - россияне.
ЕС продлил экономические санкции против России ещё на полгода
Европейский союз во вторник, 26 июля, объявил, что продлевает на полгода действие санкций против России – до 31 января 2023 года.
"Эти санкции, впервые введённые в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины", – говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
На сегодняшний день действует семь пакетов санкций, направленных против отдельных секторов экономики и россиян, преимущественно чиновников, поддерживающих войну в Украине.
- Последние ограничения ЕС ввёл 21 июля 2022 года. В новый санкционный список попали Сбербанк, движение "Юнармия", байк-клуб "Ночные волки", а также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, мэр Москвы Сергей Собянин, актёры Владимир Машков и Сергей Безруков и другие.
- Также был введён запрет на операции с российским золотом и расширен санкционный список товаров, которые могут использоваться в оборонной промышленности.
Спикер грузинского парламента хочет получить разъяснения от посла США
Спикер Парламента Грузии Шалва Папуашвили удивлен неясностью, которую проявляет посольство США в отношении обвинений судьи Чхиквадзе, и считает необходимым получить разъяснения по этому вопросу.
По словам Папуашвили, он много лет работал в немецкой организации, которая продвигала реформы в регионе Южного Кавказа и участвовала в программах повышения квалификации судей.
«Я очень хорошо знаю, какой вклад, роль и заслуги США в развитии судебной системы и правосудия в Грузии, поэтому я очень удивлен, что эта двусмысленность до сих пор сохраняется. Мы услышали очень сильное заявление от судьи о том, что, возможно, мы имели дело с давлением на судью, а также, возможно, имел место дискриминационный подход к судье», - отмечает Папуашвили.
В этом деле, по словам спикера, вместо четкого определения сохраняется двусмысленность.
«Лично я, ожидаю от посольства США максимальной прозрачности в этом плане, и если необходимо сделать какие-то разъяснения по судье лично или публично, они найдут форму и сделают эти разъяснения. Я также рассчитываю, что Министерство иностранных дел проявит интерес к этому вопросу, так как речь идет о грузинском судье и важно, чтобы здесь не было двусмысленности и не оставались знаки вопроса. Это очень важно для нашего партнерства с США, и как сторонник этого партнерства я надеюсь, что будет больше прозрачности», — сказал Папуашвили, передает "ИнтерпрессНьюс".
Ереван опроверг утверждения Баку об обстреле азербайджанских позиций
Министерство обороны Армении сегодня опровергло утверждения Баку о том, что Вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции.
Ранее азербайджанская сторона заявила, что позиции села Минкенд, расположенного в Лачинском коридоре, дважды подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Армении.
«Сообщение Министерства обороны Азербайджана является дезинформацией», - заявили в военном ведомстве Армении.
По утверждению азербайджанской стороны, их позиции также обстреливались с территории Нагорного Карабаха.
«С территории временной дислокации российских миротворцев семь раз были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах», - заявило Минобороны Азербайджана.
Рамзан Кадыров угрожает участникам Форума свободных народов в Европе
Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает участникам Форума свободных народов России, который прошел в Праге. Он назвал его организаторов "псевдолибералами" и обвинил в попытке развала России.
Участники форума обсуждали возможное территориальное устройство после окончания правления Владимира Путина, которое, по их версии, предполагает независимость непризнанной Ичкерии.
Организаторы форума представили новую карту страны, поделенную на 34 государства – которые, по их словам, должны образовать "Содружество государств свободной России". На этой карте есть независимая Кубань, "Кавказская Конфедерация" с центром во Владикавказе, "Республика Черкесия", "Донская Республика", независимые Калмыкия и Дагестан, а также Ичкерия – так на карте поделен Северный Кавказ.
Кадыров обвинил участников и организаторов Форума – среди которых представители некоторых коренных народов России, гражданские активисты и оппозиционные политики в эмиграции – в том, что те "вываливали ненависть к России". Сославшись на слова президента РФ Путина, он добавил, что "мы всерьез еще ничего не начинали". Эту фразу Путин произнес на встрече с депутатами Госдумы, говоря о целях "спецоперации" в Украине (так российская пропаганда называет войну против соседней страны).
Как заявляли организаторы, цель прошедшего в Праге Форума – "реконструкция и структурная трансформация России, полномасштабная реализация гражданских прав и свобод, социальное благополучие народов". На первом собрании Форума, который прошел в мае в Варшаве, его участники обсудили также варианты скорейшего завершения войны в Украине и формирование в России переходного правительства, которое "сместит диктатуру в стране".
- В последние недели сторонники независимости непризнанной Ичкерии все чаще стали заявлять о возобновлении сопротивления. В частности, в июне представители чеченской диаспоры заявили о съезде соотечественников в Страсбурге, где провели пресс-конференцию о последствиях Второй чеченской войны. Накануне неизвестные объявили джихад главе Чечни Рамзану Кадырову, а активисты непризнанной республики сообщили о формирования подполья в самой Чечне. Обсуждение этого вопроса началось и на международном уровне – в частности, украинский парламент рассмотрит проект постановления о признании независимости Ичкерии.
- Со стороны российских властей эту инициативу прокомментировал только Рамзан Кадыров – он назвал эту новость "уморительной" и заявил, что Ичкерия "являлась проектом Запада" и перестала существовать в 2009 году. В России обсуждение отделение народов и республик расценивается как уголовное преступление по статье о нарушении территориальной целостности страны - максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
СГБ Грузии выступило с заявлением в связи с задержанием в Абхазии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии распространяет заявление по поводу незаконного задержания грузинской гражданки Кристине Такаландзе силовиками самопровозглашенной республики Абхазия.
Как отмечается в заявлении, для освобождения Кристине Такаландзе ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов.
«Представители оккупационного режима оккупированной Абхазии незаконно задержали гражданку Грузии Кристине Такаландзе. В связи с фактом незаконного задержания СГБ незамедлительно активизировала «горячую линию» и проинформировала наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий. Для освобождения грузинской гражданки из незаконного заключения ведется активная работа с использованием всех существующих механизмов. Незаконные задержания, осуществленные оккупационным режимом, осложняют повседневную жизнь местного населения и крайне вредят обстановке в плане безопасности», - говорится в заявлении.
- Ранее сообщалось, что 20 июля в Абхазии была задержана гражданка Грузии Кристине Такаландзе 1998 года рождения, уроженка города Зугдиди, проживающая в селе Набакеви Гальского района.
- СГБ самопровозглашенной республики Абхазия сообщило, что уголовное дело было возбуждено 25 июля 2022 года следственным отделом СГБ, с согласия военного прокурора, по признакам преступления предутреннего статье 274 УК РА (шпионаж).
Саломе Зурабишвили: То, что мы видим в Пицунде, – это аннексия территории Грузии Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала аннексией территории Грузии соглашение о передачи госдачи в Пицунде российской стороне. Об этом она написала в социальной сети Twitter.
Саломе Зурабишвили призвала международное сообщество к жесткому реагированию.
«То, что мы видим в Пицунде – это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим сильную реакцию на эти события со стороны народа. Это результат непрерывной оккупации. Категорически осуждаю это и призываю международное сообщество к жесткому реагированию», - написала Зурабишвили.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
ООН: с начала войны в Украине погибли 5 237 мирных жителей
С начала российского вторжения на территорию Украины в стране погибли 5 237 мирных жителей, в том числе 348 детей. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, среди погибших 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика, а также 41 ребенок и 1491 взрослый, чей пол пока неизвестен.
Были ранены 7035 человек, среди них 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков, а также 195 детей и 4074 взрослых, пол которых пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 3089 убитых и 3760 раненых.
Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения.
Христо Грозев рассказал о попытке "вербовки российских летчиков"
Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев рассказал в своем твиттере, как, по его версии, проходила "попытка вербовки российских военных летчиков". Участие в операции он опроверг – по его словам, команда Bellingcat всего лишь снимала об этом фильм.
Утром 25 июля ФСБ России заявила о срыве "операции украинской разведки и НАТО по вербовке российских летчиков". По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и склонить их "осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы".
В ФСБ также сообщили, что в операции по "угону самолетов ВС РФ" якобы принимал участие руководитель Bellingcat Христо Грозев (по версии спецслужбы, журналист работает на британскую внешнюю разведку MI6). Он якобы нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов: эти деньги предназначались российскому летчику за угон самолета.
Сам Грозев в соцсетях подтвердил, что подобная операция действительно проводилась, но организовало ее не ГУР Минобороны Украины, а группа бывших украинских "оперативников". По словам журналиста, они решили обратиться к российским летчикам с предложением угнать из России их самолеты. Команда Bellingcat узнала об этом и начала снимать документальный фильм.
"Мы засняли переговоры между украинскими вербовщиками и пилотами, которые начались так, как и ожидалось. Но их тон скоро изменился, это дало основание предполагать, что пилоты больше говорили не от своего имени, а по указаниям, вероятно, офицеров военной контрразведки ФСБ", – рассказал Грозев.
В частности, эту версию подтверждало то, что один из пилотов внезапно попросил эвакуировать из России не его жену, а любовницу. За 5 минут поисков по базам данным расследователь обнаружил, что эта женщина могла быть агентом ФСБ.
"В этот момент стало очевидно, что операция превратилась в "двойную игру", где обе стороны пытались получить максимум информации от другой, при этом выдавая ей максимум дезинформации", – написал Грозев.
По его словам, игра закончилась, когда в ФСБ поняли, что раскрыты и что никто из украинских агентов не явится на предложенную встречу.
Грозев добавил, что в ходе попытки сорвать украинскую операцию ФСБ "непреднамеренно раскрыла личности десятков офицеров контрразведки, их методы работы и агентов под прикрытием". Расследователь обещает вскоре опубликовать фильм об этой истории.
Саломе Зурабишвили осудила неподобающее поведение Ираклия Кобахидзе
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила высказывания председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе в адрес журналистки ТВ «Мтавари».
Заявление об этом президент опубликовала в социальной сети:
«Я категорически осуждаю неподобающее поведение г-на Ираклия Кобахидзе. Такое выступление не подобает этой стране, не подобает нашей культуре, нашим традициям, нашей воспитанности», - написала Саломе Зурабишвили в Facebook.
«Это лишь свидетельствует о политической слабости», - отметила президент.
Напомним: журналистка задала председателю «Грузинской мечты» Ираклию Кобахидзе вопрос в связи со вчерашним интервью лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамия: «Вы не сын агента КГБ, господин Ираклий?».
На этот вопрос Кобахидзе ответил: «КГБшник - ваш отец, это могу вам сказать... Стыдно, вы потеряли лицо... Не дрожи, ты потеряла лицо. Ты тоже Давид Арахамия, как Арахамия не мужчина, так и ты не женщина. Ты потеряла лицо, голову потеряла, стоит ли того политика? Стыдно... Потеряла лицо ради «Нацдвижения». Ты больше не женщина... Потеряла женское лицо... Когда говоришь, утри рот... У тебя рот как у Саакашвили, во всем стала похожа на своего вождя. Ты даже ртом похожа на Саакашвили... Стыд ...», - цитирует ответ Кобахидзе журналистке телеканала «Мтавари» агентство "ИнтерпрессНьюс".
Георгий Каландаришвили подал заявку на участие в конкурсе на пост председателя ЦИК Грузии
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили подал заявку на участие в конкурсе по избранию председателя ЦИК.
Как заявил Каландаришвили, есть все условия для того, чтобы все этапы конкурса он смог преодолеть с успехом.
«Думаю, что существуют все условия для того, чтобы все этапы конкурса я преодолел с успехом и заручился соответствующей поддержкой, чтобы мне вместе с администрацией была дана возможность решить все существующие перед организацией вызовы, довести планы до конца, чтобы все последующие выборы в стране были проведены на высокопрофессиональном уровне в соответствии с международными стандартами», - цитирует Каландаришвили "ИнтерпрессНьюс".
- Президент Грузии объявила конкурс по отбору кандидатов на должности председателя ЦИК и двух членов ЦИК 13 июля. Шестимесячный срок полномочий председателя ЦИК и двух членов ЦИК истекает в августе этого года. Желающие лица могут подать документы до 26 июля включительно.
- Георгий Каландаришвили участвует в конкурсе по избранию председателя ЦИК в третий раз. В предыдущие два раза он избирался парламентом лишь на шестимесячный срок, поскольку в политическом спектре не было консенсуса относительно его кандидатуры.
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