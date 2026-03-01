Иран и Израиль обмениваются ударами после известий о смерти аятоллы

Один человек погиб, 27 получили ранения в результате попадания иранской ракеты в жилой дом в Тель-Авиве поздно вечером в субботу, 28 февраля. Обстрелы Израиля со стороны Ирана продолжались всю ночь. Многие изряильтяне провели её в общественных бомбоубежищах. В течение ночи и утра сирены звучали в центре страны, в Хайфе, Галилее, на Голанских высотах, в Самарии.

Впервые с начала операции «Львиный рык» Армия обороны Израиля нанесла удары по целям в самом центре Тегерана. Иранские СМИ сообщают о мощных взрывах в столице.

Погибшие в Иране и смена командования

Иранские власти подтвердили, что в результате ударов США и Израиля в Тегеране вместе с аятоллой Али Хаменеи погибли несколько ключевых военных и силовых руководителей. Среди них — командующий сухопутными силами КСИР генерал Мохаммад Пакпур и высокопоставленный советник оборонного совета Али Шамхани.

Утром 1 марта иранские СМИ сообщили о назначении нового командующего Корпусом стражей исламской революции — генерала Ахмада Вахиди. В стране объявлен общенациональный траур и запущен временный механизм управления до избрания нового верховного лидера Советом экспертов.

Израиль: режим ЧС

Министерство здравоохранения Израиля перевело больницы на чрезвычайный режим работы. Плановые операции и амбулаторные приёмы приостановлены, поликлиники и медцентры проводят только жизненно важные процедуры.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в вечернем видеообращении подтвердил участие страны в операции, поблагодарил президента США Дональда Трампа и заявил, что «эта война приведёт к настоящему миру». Министр обороны Исраэль Кац назвал произошедшее «торжеством справедливости».

Региональная эскалация

В ответ на удары США и Израиля Иран атаковал не только Израиль, но и цели в странах Персидского залива. Взрывы зафиксированы в Дубае и Дохе.

В Дубае, судя по видео, под удар попали отель Burj Al Arab («здание-парус») и международный аэропорт. В Бахрейне — отель Crowne Plaza Manama. Сообщается как минимум об одном погибшем и нескольких раненых в Объединённых Арабских Эмиратах.

В Абу-Даби зафиксированы взрывы и работа систем ПВО. По сообщениям очевидцев, громкие звуки были слышны в районе мечети шейха Зайда, в небе наблюдались следы перехватов.

На мобильные телефоны местных жителей и туристов поступили оповещения с требованием укрыться в убежищах. Информации о пострадавших и разрушениях на земле на данный момент нет.

Ранее взрывы были слышны в Дубае: по словам местных жителей, за утро в небе над городом прозвучало около двадцати громких звуков. Также сообщается об атаке иранских беспилотников на порт Дукм в Омане, есть пострадавшие.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы ПВО за последние сутки отразили масштабную атаку со стороны Ирана. По данным ведомства, зафиксированы пуски 137 ракет и больше 200 беспилотников. 132 ракеты были перехвачены, ещё пять упали в море. Больше 10 дронов упали на территории страны, остальные уничтожены силами ПВО.

В Минобороны ОАЭ осудили атаку и заявили о готовности реагировать на любые угрозы, подчеркнув, что принимают все необходимые меры для защиты безопасности и стабильности государства.

Иранские официальные лица заявили, что вооружённые силы продолжат атаковать американские и израильские объекты в регионе, рассматривая базы США как легитимные цели.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран воздержаться от дальнейших ответных ударов. В сообщении в Truth Social он предупредил, что в случае «очень сильного удара» со стороны Тегерана последует ответ с такой «силой, которой мир ещё не видел». Американские военные в регионе приведены в повышенную боевую готовность.

Удары по силам коалиции США в Ираке

Иранские вооружённые силы заявили о нанесении ударов по базам США и сил коалиции в Ираке. По сообщениям иранских источников, атаки затронули объекты в Иракском Курдистане, в том числе в районе Эрбиля, а также ряд баз в других провинциях страны.

В Багдаде и его окрестностях введён режим повышенной готовности. В столице фиксируются сигналы тревоги и усиленная работа ПВО, аэропорт Багдада частично закрыт для гражданских рейсов, усилены меры безопасности на въездах в город. Подтверждённых сообщений о взрывах в центре Багдада на утро 1 марта нет.

Американские военные на базах вокруг Багдада переведены в укрытия. По предварительным данным Пентагона, потерь среди военнослужащих США нет.

Протесты

На фоне происходящего в Пакистане около 500 человек ворвались в консульство США в Карачи. Полиция и военные применили дубинки и слезоточивый газ. По разным данным, в столкновениях погибли от одного до 10 протестующих, несколько человек получили ранения.