Иран нанес ракетный удар по базе США в Саудовской Аравии

Вечером 27 марта Иран атаковал авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии недалеко от Эр-Рияда, где расквартированы американские военные. По сообщениям The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, по меньшей мере 12 американских военнослужащих получили ранения, двое из них – серьезные. Солдаты находились внутри здания на базе, когда в него попал снаряд.

СМИ сообщают, что удар был нанесен как минимум одной ракетой и несколькими беспилотниками. Также получили повреждения несколько самолетов-заправщиков.

В субботу представитель Центрального командования США сообщил CBS News, что по состоянию на пятницу 303 американских военнослужащих получили ранения в боях с начала военной операции. Из них 273 уже вернулись в строй. По словам представителя, более 75% раненых получили черепно-мозговые травмы, однако 10 американских военнослужащих по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальным данным Пентагона, с начала боевых действий против Ирана погибли 13 американских военнослужащих.

Иран в ответ на бомбардировки Израилем и США его военных и правительственных объектов наносит ответные удары по союзникам США в Персидском заливе, в том числе по Саудовской Аравии, Бахрейну, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам. Власти ОАЭ заявили, что их подразделения обороны вели огонь по иранским ракетам и беспилотникам рано утром 28 марта, однако в промышленной зоне Абу-Даби вспыхнули пожары, в результате которых пострадали пять человек.

Также Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, через который страны Персидского залива экспортируют значительную часть своих нефти и газа. Президент США Дональд Трамп поставил властям Ирана срок разблокировки движения по проливу до 6 апреля, пригрозив, что если этого не будет сделано, США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Ирана.