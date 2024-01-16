Иран нанес ракетный удар по Белуджистану в Пакистане

Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по территории провинции Белуджистан в Пакистане. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. По его данным, целью атаки были объекты группировки «Джейш аль-Адль», которая представляет интересы белуджских сепаратистов.

Власти Ирана считают «Джейш аль-Адль» террористической. Группировка действует с 2012 года и базируется в Пакистане. Члены «Джейш аль-Адль» придерживаются салафитского течения в суннитском течении ислама и ведут борьбу против действующих шиитских властей Ирана.

Ранее силы сепаратистов объявляли о причастности к атакам на провинции Систан и Белуджистан на востоке Ирана, а в декабре признали ответственность за теракт в полицейском участке в иранском городе Раск. Погибли 12 сотрудников полиции, семь человек получили ранения.

Ранее в ночь на вторник, 16 января, Корпус стражей сообщил, что атаковал дронами и баллистическими ракетами территории Ирака и Сирии. Сообщалось, что были нанесены удары по американским военным базам и «штаб-квартире» израильской внешней разведки «Моссад» в районе Эрбиля в Иракском Курдистане, а также по объектам террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.

В Эрбиле погибли четыре человека.

Тегеран заявил, что нанес удар по региону, где якобы при участии США проводится подготовка бойцов «Исламского государства», которые потом устраивают теракты на в Иране.

Ирак в свою очередь заявил об отсутствии на своей территории каких-либо объектов «Моссада». Багдад после удара отозвал своего посла в Иране для консультаций. Правительство Ирака намерено подать жалобу в Совбез ООН в связи с ракетным ударом.

Атаку Ирана по Ираку осудил Госдепартамент США.