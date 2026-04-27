Иран передал США новое предложение по прекращению войны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Санкт-Петербург. По ряду сообщений, запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным. После приезда в Россию иранский министр отметил, что Тегеран всегда, в том числе в ходе вооружённого конфликта с США, вёл с Россией «тесные консультации по широкому кругу вопросов».

На прошлой неделе Арагчи посетил Пакистан и Оман - страны выступали посредниками между США и Ираном.

Через пакистанских посредников Иран передал США новое предложение по открытию Ормузского пролива и прекращению войны, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника и ещё два источника, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников издания, иранское предложение в первую очередь направлено на разрешение кризиса вокруг пролива, который блокирует Иран и американской блокады побережья Ирана. В рамках этого соглашения прекращение огня предлагается продлить на длительный период или договориться о полном прекращении войны. Переговоры о ядерной программе Иран предлагает начать на более позднем этапе, после открытия пролива и снятия блокады.

В Белом доме изданию подтвердили, что получили предложение Ирана, но пока неясно, готовы ли США его рассмотреть.

«Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, у Соединённых Штатов есть козыри в руках, и они заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, никогда не позволяя Ирану обладать ядерным оружием», – заявила представитель Белого дома Оливия Уэйлс.

Ливанский канал Al Mayadeen, который связывают с «Хезболлой» (ливанская группировка и политическая партия, признанная террористической в США и Израиле – в ЕС террористической признано её вооружённое крыло), со ссылкой на свои источники сообщил, что Тегеран проинформировал посредников о трёхэтапной формуле переговоров, и если Вашингтон ее примет, переговоры возобновятся. Первый этап предполагает прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана. Если соглашение будет достигнуто, то стороны перейдут ко второму этапу – обсуждению вопроса об управлении Ормузским проливом. Третий этап связан с ядерной программой и этот вопрос, как утверждается, Тегеран будет обсуждать только после достижения соглашения по первому и второму этапам.

По данным Axios, глава МИД Ирана Аббас Арагчи дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам в выходные, что внутри иранского руководства нет консенсуса относительно того, как реагировать на требования США приостановить обогащение урана как минимум на десятилетие и вывезти обогащенный уран из страны.

В настоящий момент продолжает действовать перемирие, продленное президентом США Дональдом Трампом без указания конкретного срока его завершения. 26 апреля в интервью Fox News он обозначил, что хочет продолжить блокаду Ирана, как пишет Axios, «надеясь, что это заставит Тегеран уступить в течение следующих нескольких недель».

Ранее стало известно, что спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не поедут в Исламабад на переговоры с Ираном. «У нас есть все карты. Они (иранцы) могут позвонить нам в любой момент, но мы больше не будем тратить 18 часов на перелеты, только чтобы встретиться и поговорить ни о чем», – сказал Трамп.