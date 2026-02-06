Иран задержал в Персидском заливе танкеры с миллионом литров топлива

Иранские власти задержали в Персидском заливе два судна по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передаёт агентство Fars. Кому принадлежат танкеры, не уточняется.

В ходе досмотра на борту было обнаружены более миллиона литров контрабандного топлива, говорится в сообщении агентства. На судах находились 15 иностранных членов экипажа, их передали судебным органам для возбуждения уголовного дела. В КСИР заявили, что оба танкера входили в разветвлённую сеть и в течение последних месяцев занимались контрабандой топлива, за ними велось наблюдение до момента захвата.

Иран ранее уже задерживал нефтяные танкеры в Персидском заливе, в том числе иностранные. Весной 2025 года также были перехвачены два судна по подозрению в контрабанде дизельного топлива.

Задержание произошло на фоне напряжённых отношений между Ираном и США. Ранее сообщалось, что 3 февраля представители Тегерана пытались захватить американский танкер, а в тот же день американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник, который «агрессивно приближался» к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море.

На 6 февраля в Маскате, столице Омана, как ожидается, пройдут переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе. Перед встречей, по данным Axios, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер должны прибыть в Катар для консультаций по иранскому вопросу.