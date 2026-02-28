Иран запускает ракеты по Израилю, взрывы в Бахрейне

В Израиле утром в субботу несколько раз объявлялась воздушная тревога в связи с запуском ракет и беспилотников с территории Ирана. Израильские военные совместно с Вооружёнными силами США ранее начали наносить удары по целям в Иране.

Армия обороны Израиля призвала граждан оставаться в укрытиях во время тревоги. Силы ПВО работают над перехватом ракет и беспилотников.

Пока нет данных о числе выпущенных ракет и возможных попаданиях. Летом прошлого года в ходе длившейся несколько дней военной кампании Израиля против Ирана на территории Израиля погибли более 20 человек в результате ракетных обстрелов.

Контролирующая столицу Йемена проиранская группировка «Ансар Алла» (хуситы) также заявила, что будет наносить удары по Израилю.

Тревога днём в субботу была объявлена в Бахрейне. Там расположена база Военно-морских сил США. Впоследствии в соцсетях появились видео, как утверждается, снятое в Бахрейне, на котором поднимается чёрный дым - речь идёт о возможных последствиях иранского удара. Впоследствии власти Бахрейна подтвердили, что по территории страны были нанесены удары, в частности целью был логистический центр американской базы, подробностей пока нет.

Об угрозе ударов заявили также власти Катара и ОАЭ.

Авиакомпании меняют маршруты, чтобы избежать воздушного пространства Ирана, часто также Ирака и других стран региона, или отменяют рейсы. В частности отменён целый ряд рейсов в Дубаи, в том числе и из России. Власти ОАЭ заявили о частичном закрытии воздушного пространства.