Иранкам впервые с 1979 года разрешили посещать футбольные матчи

Совет нацбезопасности Ирана одобрил присутствие женщин на некоторых футбольных стадионах страны во время матчей местного чемпионата. Об этом сообщил глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

Запрет для женщин посещать матчи действовал со времен Исламской революции 1979 года.

По словам Таджа, создана рабочая группа, которая должна проработать реализацию решения. «Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, Федерация футбола и два информационных агентства занимаются планированием деталей прохода женщин», – отметил чиновник.

С 1979 года женщин пускали на стадионы в Иране лишь на отдельные матчи, например на товарищескую игру с Россией в марте этого года.

В августе прошлого года иранок впервые допустили на стадион, где можно было посмотреть профессиональный матч местного чемпионата между командами «Эстеглал» и «Санат Мес Керман». Для 500 женщин отвели отдельный вход и сектор.