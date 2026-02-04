Иранские катера пытались перехватить танкер США в Ормузском проливе

Шесть вооруженных катеров Ирана утром 3 февраля приблизились к танкеру «Стена Императив», шедшему под флагом США через Ормузский пролив к северу от Омана. Об этом сообщили Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным изданий, иранские военные потребовали, чтобы экипаж остановил двигатель и подготовился к абордажу, но танкер ускорился и продолжил движение. Позднее его сопровождал военный корабль США.

Иранское агентство Fars сообщило, что, по информации иранских чиновников, судно вошло в территориальные воды Ирана и покинуло их после предупреждения «без каких-либо особых инцидентов, связанных с безопасностью». В то же время Reuters утверждает, что танкер в иранские воды не заходил.

Тем же утром, как передает Bloomberg, американский истребитель F-35C сбил иранский беспилотник, приближавшийся к авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. В Центральном командовании США заявили, что дрон был уничтожен в целях самообороны.

Инциденты произошли на фоне подготовки к новым переговорам между США и Ираном по иранской ядерной программе. По предвариельным данным, они намечены в Стамбуле 6 февраля. Во встрече примут участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. По данным Axios, Тегеран настаивает на переносе встречи из Стамбула в Оман.

Ранее в Вашингтоне не исключали возможности военного удара по Ирану, но 31 января президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран ведет с Вашингтоном «серьёзные переговоры» и подчеркнул, что решение о дальнейших шагах он примет по итогам этих консультаций.