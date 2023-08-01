Исландия первой из стран Европы «заморозила» свою дипмиссию в России

Исландия сообщила о приостановке с 1-го августа работы своего посольства в Москве, объяснив это снижением до беспрецедентно низкого уровня политических, экономических и культурных связей с Россией.

Планы были анонсированы еще в июне. Исландия стала первой европейской страной, «заморозившей» свою дипмиссию в России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022-го года.

Одновременно в Рейкьявике подчеркивают намерение расширять дипломатическое присутствие в Украине - в знак солидарности с Киевом в период российской агрессии. В этой связи отмечается подписание Рейкьявиком соглашения с Вильнюсом об использовании исландскими дипломатами помещений посольства Литвы в Киеве.

В МИД Исландии подчеркивают, что приостановку деятельности посольства страны в Москве не стоит рассматривать как разрыв дипломатических отношений. «Как только позволят условия, Исландия будет нацелена на возобновление операций», - отметили в министерстве.

В июне, реагируя на решение властей Исландии «заморозить» дипмиссию в России, Москва заявила, что данный шаг неизбежно вызовет ответную реакцию, напоминает France-Presse. «Мы учтем это недружественное решение при регулировании наших отношений с Исландией в будущем», - говорилось в заявлении МИД России.

Посольство Исландии в Москве - помимо России - представляло Рейкьявик в отношениях с Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Теперь представительство будет осуществляться МИД Исландии. Всего у этой страны 18 посольств в зарубежных столицах.