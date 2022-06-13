Министр экономики Испании Надия Кальвиньо выразила озабоченность ухудшением отношений Испании с Алжиром. На прошлой неделе Алжир приостановил действие «договора о дружбе» с Испанией. Алжир - один из главных поставщиков в Испанию природного газа. Кальвиньо считает, что за спиной Испании и Евросоюза Алжир налаживает связи с Россией.

Кальвиньо сообщила, что алжирские власти никак не объяснили, почему выходят из договора, подписанного двадцать лет назад. Однако, по ее мнению, причиной могли быть недавние заявления Мадрида о поддержке независимости Западной Сахары - непризнанного государства, созданного при поддержке Алжира.

Алжир входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Африке, Испания зависит от его поставок. Долгосрочные договоры о поставках алжирского газа в Испанию предусматривают цены намного ниже тех, что поддерживаются сейчас на газовом рынке. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун уверяет, что все договоры по поставкам газа останутся в силе; однако, как беспокоится Испания, цены на газ могут быть пересмотрены алжирской стороной. К тому же Алжир заявил, что любые договоры могут быть разорваны, если Испания будет потреблять алжирский газ не только у себя, но и перенаправлять его другим европейским странам.

Кальвиньо также считает, что Алжир «все более заметно становится союзником России» - еще одного ключевого поставщика газа в Европу. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил государство с официальным визитом. Поездка состоялась на фоне призыва нескольких высокопоставленных европейских чиновников развивать импорт газа из Африки, чтобы заместить российские поставки.