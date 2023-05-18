Исполняющий обязанности посла Украины покидает Грузию

Временный поверенный в делах Украины Андрей Касьянов покидает Грузию в связи с истечением срока полномочий, сообщила дипмиссия.

После отзыва посла весной прошлого года, все это время Касьянов исполнял обязанности главы посольства.

«Возвращаясь в Украину, моя семья увозит с собой часть тепла и доброты братской Грузии. А здесь, в Грузии, в среде многочисленных наших друзей, останется частица нашей украинской семьи, наших обычаев и традиций украинского народа.

Покидая Грузию, хочу пожелать всем вам мира, благополучия, гармонии и единства, успехов, счастья и благополучия! Я твердо убежден, что в Украине и Грузии не только общая история, но и общее светлое будущее в единой дружной семье европейских народов и стратегическая цель наших стран присоединения к ЕС и НАТО – вопрос ближайшего времени», – говорится в заявлении Касьянова.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», украинский дипломат добавил, что война в Украине укрепила дружбу грузин и украинцев. Он благодарит граждан Грузии за помощь, которую они оказали и продолжают оказывать с начала россиского вторжения.

«На всю дальнейшую жизнь останется в моей памяти мужественный и душевный порыв, победа и смелость грузинских добровольцев, с оружием в руках борющихся за свободу и независимость наших стран.

А в памяти десятков тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома под давлением российских оккупантов, навсегда останется тепло и гостеприимство приютившего грузинского народа, который делился всем, чтобы обеспечить достойные условия пребывания и обучения украинских детей.

Для тех украинцев, кто остался на мирной части Украины и с оружием в руках, продолжает борьбу против нашего общего врага, тепло грузинских сердец и свет грузинской души поступило вместе с сотнями электрогенераторов и тоннами гуманитарного груза», – заявил он.