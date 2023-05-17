Россия прилагает усилия для создания транспортного коридора через Грузию и разрабатывает план восстановления сквозного железнодорожного сообщения. Несмотря на поступающие сигналы Запада о том, что это может поставить под вопрос европейские перспективы страны, власти Грузии, глава кабмина Ираклий Гарибашвили потребовал до конца года признать европейский статус страны.

После восстановления авиасообщения между странами «Почта России» изучает возможности прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, говорится в сообщении пресс-службы компании. Одновременно с этим Россия активно прорабатывает вопросы восстановления железнодорожного транзита из Ирана через территорию Грузии, используя абхазский участок пути.

На днях президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал российским СМИ о перспективах развития деловых связей между Россией и Грузией. Он, в частности, заявил о необходимости начала железнодорожного транзита через территорию самопровозглашенной республики Абхазия.

По словам чиновника, следует организовать железнодорожный транзит в рамках Шелкового пути: из Китая через порты Ирана, далее по железнодорожной ветке в Азербайджан и потом в Грузию, и далее «по территории Абхазии в Россию». Все это позволит «разгрузить пограничный переход Верхний Ларс и уменьшить стоимость доставляемых грузов», заявил чиновник СМИ.

Сегодня стало известно, что Россия предоставит Тегерану межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро на строительство железнодорожного участка Решт – Астара. Сегодня же президент России Владимир Путин по видеосвязи вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси поучаствовал в церемонии подписания соглашения о строительстве железной дороги.

На этом фоне, выступая на саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии делает все для получения статуса кандидата на членство в ЕС. По словам премьера, это основная цель Грузии.

«Грузия стремится к членству в ЕС – мы подали заявку на вступление в Евросоюз 3 марта 2022 года, и это было конкретное выражения давнего выбора грузинского народа. В прошлом году Европейский совет признал европейскую перспективу Грузии и тем самым укрепил будущее Грузии в Европейском союзе. Учитывая все это, мы тщательно проработали почти все 12 рекомендаций, которые были определены для получения Грузией статуса страны-кандидата в Евросоюз».

Сегодня главным внешнеторговым партнером для Грузии является Россия – как в направлении экспорта, так и импорта. Форсированное восстановление авиасообщения и усиление антизападной риторики власти в Грузии не осталось на Западе незамеченным.

Марина Кальюранд, бывшая глава МИД Эстонии, а ныне депутат Европарламента, в интервью телеканалу «Дождь» заявила, что усидеть на двух стульях Грузии вряд ли удастся. Либо Европа, либо Россия, подчеркнула политик:

«В принципе, это выбор: или безвизовый режим с Россией, либо сближение с Евросоюзом. И если последний запрещает прямое авиасообщение с Россией, то если вы хотите более тесных отношений с ним, то вам надо следовать этому примеру. Думаю, грузинской власти сейчас надо остановиться и подумать: где они хотят видеть будущее своего государства? Народ высказался за интеграцию с ЕС. А ведущие политики (власти) ведут себя так, что мне лично становятся все сложнее их понимать – почему такие шаги предпринимаются государством и правительством, которое декларирует сближение и кандидатский статус Евросоюза?»

Ранее в Вашингтоне на брифинге представителя Госдепартамента Веданта Пателя спросили, представляет ли решение правительства «Грузинской мечты» угрозу американо-грузинским отношениям. По словам дипломата, прямые рейсы вызывают растущую озабоченность не только США и других западных стран, но и компаний, которые работают в аэропортах Грузии, если грузинские аэропорты начнут обслуживать самолеты, находящиеся под санкциями. Представитель Госдепа подчеркнул, что, «пока весь западный мир дистанцируется от России, сейчас не время для интенсификации отношений с этой страной».

Оппозиционные женщины-депутаты грузинского парламента сегодня также призвали правительство отозвать свое согласие на возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом они заявили на брифинге в парламенте.

«Восстановление прямого авиасообщения – двустороннее решение, и оно не должно иметь согласия правительства Грузии. Невозможно, чтобы, с одной стороны, страна стремилась в Европу, куда Грузия обратилась с официальным заявлением, а с другой стороны, предпринимались шаги по возвращению на российскую орбиту, поэтому это решение должно быть аннулировано», – заявила депутат партии «Лело» Анна Нацвлишвили.

Напомним, 15 мая Авиационное агентство Грузии выдало разрешение на полеты в Грузию российской авиакомпании «Азимут». Гражданская авиация заявляет, что авиакомпания «Азимут» не входит в черный список ЕС, хотя и находится под санкциями Украины. Компания будет совершать семь рейсов в неделю.

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