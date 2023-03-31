Источники «Новой газеты» утверждают о серьезных переменах в здоровье Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько лет страдает серьезным заболеванием, которое плохо поддается лечению и может привести к недостаточности внутренних органов. С июня прошлого года состояние регионального политика ухудшилось, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что болезнь, которой якобы страдает Кадыров, сопровождается сильными болевыми приступами, а его одышка является признаком осложнения состояния легких (также страдают и почки).

Одним из свидетельств серьезного ухудшения здоровья Кадырова издание считает и активный пиар сыновей политика в СМИ. Речь идет о поездке его детей в Украину, встречу старшего сына Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным и активное вовлечение сыновей в дела республики.

Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.

О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».

В середине марта, после поездки в Кремль, Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни - опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил».