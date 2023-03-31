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Источники «Новой газеты» утверждают о серьезных переменах в здоровье Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров несколько лет страдает серьезным заболеванием, которое плохо поддается лечению и может привести к недостаточности внутренних органов. С июня прошлого года состояние регионального политика ухудшилось, сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.
Издание пишет, что болезнь, которой якобы страдает Кадыров, сопровождается сильными болевыми приступами, а его одышка является признаком осложнения состояния легких (также страдают и почки).
Одним из свидетельств серьезного ухудшения здоровья Кадырова издание считает и активный пиар сыновей политика в СМИ. Речь идет о поездке его детей в Украину, встречу старшего сына Ахмата Кадырова с президентом России Владимиром Путиным и активное вовлечение сыновей в дела республики.
Сообщения о проблемах со здоровьем у главы Чечни появились еще в начале февраля. Так, о возможной болезни и наркозависимости Кадырова заявлял Ахмед Закаев. В марте немецкий таблоид Bild со ссылкой на Закаева писал о заболевании почек у главы Чечни, ссылаясь на его появления на публике с опухшим лицом. Сайт также сообщал о приезде в Грозный нефролога из Абу-Даби Ясина Ибрагима М. Эль Шахату.
О болезни Кадырова также писал оппозиционный чеченский телеграм-канал NIYSO. Создатель движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев утверждал, что заболевание «не слишком серьезное».
В середине марта, после поездки в Кремль, Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни - опубликовал пост, в котором рассказал, что «здоров и полон сил».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров обеспокоен возможностью усиления внутреннего сопротивления в республике, которое подорвет его авторитарное правление, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным экспертов, об этом говорит немедленная и демонстративная реакция Кадырова на перестрелку в Гудермесе, в ходе которой силовики убили двух местных жителей.
- После встречи Путина и Кадырова в ISW пришли к выводу, что глава Чечни опасается потерять расположение президента России из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений на войне в Украине.
- На этой неделе старший сын Рамзана Кадырова, 17-летний Ахмат Кадыров, прибыл в Азербайджан на встречу с министрами экономики и экологии страны. Ранее, в 16-летнем возрасте, Ахмат Кадыров был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи.
Другие новости дня
Зеленский ввел санкции против дочери Рамзана Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий. В списке оказалась четвертая дочь главы Чечни Табарик Кадырова, пишет Радио Свобода со ссылкой на опубликованный указ президента Украины.
За что именно против дочери чиновника введены санкции, не сообщается. Киев считает, что физические и юридические лица из списка имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.
В открытом доступе почти нет информации о том, где работает Табарик Кадырова. Она упоминается лишь в хвалебных постах местных чиновников, которые ежегодно поздравляют ее с днем рождения. Также сообщалось, что Кадырова вышла замуж в прошлом году.
Окружение Рамзана Кадырова отреагировало на новость 2 апреля. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов написал пост в телеграме с оскорблениями в адрес президента Украины. Министр печати республики Ахмед Дудаев «обосновал« решение тем, что Зеленский «знает, откуда для него исходит угроза».
Всего санкции субботним указом введены против 33 физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.
Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.
- Сыновья главы Чечни 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию самопровозглашенной «ДНР». Эта поездка подробно освещалась в телеграм-канале Рамзана Кадырова – он утверждает, что его несовершеннолетние сыновья приняли участие в реальных боевых действиях. Критики заявили о монтаже.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных, при этом сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
В Финляндии по итогам выборов может смениться правящая коалиция
В Финляндии на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах с небольшим отрывом может победить оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо.
Такой прогноз дал местный общественный вещатель Yle, хотя официальный подсчет голосов пока продолжается. По данным Yle, НКП пожет получить в парламенте 48 мандатов - на два больше, чем националистическая партия «Истинные финны». Социал-демократической партии нынешнего премьер-министра Финляндии Санны Марин прогноз дает третье место и 43 депутатских кресла. Всего в парламенте 200 депутатов, отмечает Reuters.
37-летняя Марин сталкивается с критикой в адрес своей партии, в частности, по вопросу о госрасходах, пишет «Голос Америки».
В случае победы НКП ее председатель Орпо получит первый шанс сформировать коалицию. Партия лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее преимущество уменьшалось. Национальная коалиционная партия обещала в случае прихода к власти сократить расходы и остановить рост государственного долга.
Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича
Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Энтони Блинкен выразил серьезную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.
Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на «необходимость уважать решения российских властей». «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать... делу политическую окраску», - говорится в тексте МИД России.
Сергей Лавров отметил, что американский журналист был взят с поличным. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- В четверг Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича на два месяца, до 29 мая. Ранее в тот же день стало известно о его задержании в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Подробности при этом не приводились . Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Госдепартамент заявил в пятницу, что работает над получением консульского доступа к отправленному в следственный изолятор журналисту.
- Белый дом отверг обвинения в шпионаже в адрес американского гражданина Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения оправданными нет никаких оснований. Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.
В Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский
В Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной, когда там проходило выступление Z-блогера Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка» и телеграм-каналы Mash и 112. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Татарский погиб.
Вероятно, при взрыве также пострадали 16 человек, сообщает «Интерфакс».
В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.
Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере присутствовали приблизительно 100 человек.
Как пишет «Фонтанка», раньше кафе принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В выходные здесь собирался дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами против неравенства, насилия, угнетения и террора. Марш начался на проспекте Агмашенебели, перед новым театром имени Васо Абашидзе и завершился в саду Дадиани.
Как отметили участники марша, государство взяло на себя местные и международные обязательства для достижения гендерного равенства, в том числе в рамках плана евроинтеграции из 12 пунктов, однако жестокое и унизительное обращение в отношении женщин не прекращается.
Участники марша призвали политиков публично отмежеваться от насилия в отношении женщин, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
До начала шествия на место прибыл Народный защитник Леван Иоселиани. Он отметил, что положение женщин, защита прав являются приоритетом.
«Выражаю солидарность с содержанием этой акции, что любое насилие в отношении женщин недопустимо. Я солидарен со всеми женщинами, которые испытывают насилие. Положение женщин, защита прав является приоритетом, поэтому я здесь», - отметил Иоселиани.
WP написала о покупке квартиры со счета Абрамовича учительнице Путина
Американская газета The Washington Post сообщила об обнаруженных недавно финансовых отчетах, из которых следует, что с ошорного счета, тайно контролируемого бизнесменом Романом Абрамовичем, была оплачена квартира в Тель-Авиве для бывшей учительницы Владимира Путина.
Как говорится в статье, опубликованной 2 апреля, во время государственного визита в Израиль в 2005 году российский президент провел короткую встречу со своей бывшей учительницей немецкого языка Миной Юдицкой-Берлинер. Позднее он осыпал ее подарками и, по словам самой Юдицкой-Берлинер в интервью спустя 10 лет израильскому изданию, способствоваал покупке ей квартиры за 208 тысяч долларов, пишет WP.
Деньги на покупку недвижимости поступили, однако, не от Путина, а со счета, связанного с Абрамовичем, утверждается в публикации. Там же говорится, что найденные квитанции укрепляют предположение о финансовых связях между бизнесменом и Путиным, которые оба отрицали.
Роман Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя от СМИ опровержений и даже пытаясь действовать через суд, чтобы аннулировать статьи, в которых предполагалось, что он выполнял распоряжения Путина.
Документы, на которые сейчас ссылается The Washington Post, были, как отмечается, получены газетой совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Они включают дарственный договор, в котором записан перевод 245 тысяч долларов Юдицкой-Берлинер от компании Абрамовича на Кипре. Деньги поступили в период, когда она купила небольшую квартиру в центре Тель-Авива.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил прямо на вопросы о роли Путина в сделке и о том, привлекал ли он для этого Романа Абрамовича. Песков посоветовал обратиться в Федерацию еврейских общин России, сказав, что «любая благотворительная деятельность в Израиле осуществляется через эту организацию», пишет WP.
Представитель Абрамовича признал подарок, но заявил, что он был сделан не по указанию Путина, а после запроса от еврейской общины.
Роман Абрамович, категорически отрицающий финансовые связи с Кремлем, пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций после начала полномасштабной войны в Украине, напоминает Русская служба Би-би-си.
Европарламентарий: Грузия может получить статус кандидата на определенных условиях
Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС, даже если 12 рекомендаций Еврокомиссии будут выполнены не полностью. По словам фон Крамон, статус может быть предоставлен на конкретных условиях и приостановлен, если Тбилиси их не выполнит.
«Нам нужно найти способ решения проблемы, если к моменту перехода на этап оценки рекомендации не будут выполнены полностью. Для предоставления статуса кандидата могут быть выдвинуты какие-то условия, но мы сможем приостановить статус кандидата, если эти требования не будут выполнены», - цитирует фон Крамон SOVA.
Европарламентарий отметила, что важную роль в этом процессе будут играть выборы 2024 года и их подготовительный период, а Евросоюз будет наблюдать за соблюдением всех норм.
«Мы должны следить за тем, чтобы подготовительный этап к выборам, как и сами выборы, прошли в свободной, прозрачной и справедливой обстановке. Это будет самым важным с точки зрения окончательной оценки . Мы можем предоставить статус кандидата, но если Грузия не будет соответствовать требованиям, статус кандидата будет приостановлен», – сказала она.
В Константиновке в результате ракетной атаки погибли шесть человек
Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля», - написал Ермак в телеграме.
По словам чиновника, российская армия атаковала город из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня «Ураган».
Генштаб вооруженных сил Украины в сводке 2 апреля также сообщил, что российская армия по-прежнему сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ, как утверждает Киев, отбили на этих направлениях более 70 атак.
Минобороны России в сводке 2 апреля сообщило о боевых действиях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Удар по Константиновке ведомство не комментировало.
На ядерном полигоне КНДР зафиксирована высокая активность
На полигоне в Йонбене, главном ядерном комплексе Северной Кореи, зафиксирован высокий уровень активности. Об этом сообщает расследовательский проект 38 North.
Аналитики изучили мартовские спутниковые снимки и пришли к выводу, что на объекте завершаются испытания легководного реактора. На полигоне строится новое вспомогательное здание. Согласно спутниковым снимкам за 3 и 17 марта, там также были сделаны выбросы воды из системы охлаждения реактора. Это говорит о его скором переходе в рабочее состояние, пишут расследователи.
В воскресенье, 2 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи распространило сообщение, в котором Пхеньян напомнил, что обладает ядерным оружием. «США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями», - говорится в заявлении, которое приводит южнокорейское агентство «Ренхап».
Комментарии опубликованы на фоне недавних военных учений США и Южной Кореи, а также заявления о проведении ими новых. Крупнейшие в истории двух стран маневры пройдут в июне – на фоне празднования 70-летия американо-южнокорейского альянса.
Во время прошлых учений Пхеньян активизировал работу по запускам ракет, в том числе имитировал ядерные взрывы.
Секретарь СНБО Украины опубликовал план «12 шагов по деоккупации Крыма»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». Документ предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.
Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника «Русский военный корабль идет на…», переименование Севастополя в «Объект №6».
По словам Данилова, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет «определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории». «Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», - отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.
Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, пишет Данилов.
Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о «12 шагах по деоккупации Крыма», заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно.
«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», - отметил Развожаев в разговоре с ТАСС.
Защита обжаловала решение суда о взятии под стражу Лазаре Григориадиса
Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда в отношении 21-летнего Лазаре Григориадиса о взятии его под стражу на период следствия по делу о нападении на полицейских во время мартовских акций протеста. Защита просит заменить предварительное заключение на залог. Лазаре грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
Накануне акция в поддержку Лазаре Григориадиса прошла у Госканцелярии – без громких речей, но под музыку. Вчера же за четыре часа активистами было собрано почти 20 тысяч лари для оплаты услуг адвокатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лазаре Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества». По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта на улице Чантурия поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.
Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался. Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются слова сотрудников полиции. Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.
Медики проводят акцию возле Республиканской больницы и Тбилиси
«Республиканская - наш дом», - под таким лозунгом возле Республиканской больницы в Тбилиси проходит акция в поддержку клиники. Врачи как Республиканской больницы, так и других клиник протестуют против сноса здания и строительства нового.
Участники акции выражают недоверие Минздраву и отмечают, что клиника не нуждается в демонтаже, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как объясняет медик Нино Хачапуридзе, очень бесперспективно и утопично распределять врачей в другие клиники.
«Есть возможность того, чтобы мы работали, а то, что нужно сделать, - делать параллельно. Очень бесперспективно и утопично распределять врачей в другую клинику. Что необходима реабилитация - однозначно», - говорит медик.
- Министр здравоохранения Зураб Азарашвили несколько дней назад объявил, что инфраструктура больницы, построенной в 60-70-х годах прошлого века, не соответствует современным стандартам. «Мы получили рекомендации, финансово эффективнее будет снести больницу и построить новое здание», – сказал министр.
- Сначала распространилась информация, что территория больницы будет передана инвестору, а новая больница взамен будет построена в другом месте, но сейчас Минздрав это отрицает.
Президент Турции утвердил решение о вступлении Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации вступления Финляндии в НАТО. Таким образом, уже все страны альянса готовы принять нового члена. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально присоединится к Североатлантическому союзу в ближайшие дни. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что вопрос будет решен не позднее, чем в ближайшие две недели.
По оценке Хаависто, Финляндия может получить официальное приглашение для вступления в НАТО в начале следующей недели, в понедельник или вторник. Финальная обработка документов также не займет больше недели, - сказал глава финского МИД информационному агентству Yle.
Ранее нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО после начала военного вторжения России в Украину. Большинство стран альянса приветствовали это решение. Против выступали Венгрия и Турция. Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 27 марта. После одобрения Турции препятствий для присоединения Финляндии к НАТО больше нет.
В отношении Швеции Венгрия и Турция пока не вынесли одобрительного вердикта. Венгрия ссылается на вмешательство Швеции в ее внутренние дела, а также на необходимость вначале принять собственное антикоррупционное законодательство. Турция требует от Швеции занять более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и экстрадировать более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.
В Тбилиси прошла акция в поддержку Лазаре Григориадиса
В Тбилиси накануне вечером, 1 апреля, прошла акция в поддержку Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских митингов против закона об «иноагентах». Митинг состоялся без громких речей, но под музыку, сообщает Tbilisi_life.
Молодому человеку грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
За четыре часа на помощь Лазаре было собрано почти 20 тысяч лари (более 7,8 тыс. долларов) для оплаты услуг адвокатов и для поддержки семьи.
На акцию пришла депутат Европарламента Виола фон Крамон.
Символом акции стала фотография, которую активно тиражировали проправительственные каналы, рассчитывая вызвать негативную реакцию в обществе. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после этого назвал 21-летнего Лазаре человеком «нарушенной ориентации».
Виола фон Крамон подчеркнула, что такие слова оскорбительны.
Участники акции заявляли журналистам, что власти нарушают презумпцию невиновности и решили показательно наказать Лазаре, чтобы запугать его поколение.
Премьер Грузии опубликовал пост по случаю Всемирного дня осведомленности об аутизме
По случаю Всемирного дня осведомленности об аутизме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал пост в Facebook. По словам главы правительства, долг государства заключается в обеспечении равных условий развития для каждого гражданина и расширении доступа для людей со специальными потребностями, пишет SOVA.
«Сегодня весь цивилизованный мир отмечает Всемирный день осведомленности об аутизме. Долг государства – обеспечить равные условия развития для каждого гражданина и расширить доступ для людей со специальными потребностями, которые нуждаются в особом внимании со стороны государства.
Кроме того, очень важны роль и активная включенность общества в дело повышения осведомленности об аутизме, что в последнее время становится все более заметным. Мы все вместе должны заботиться о защите прав на здоровье, образование и трудоустройство наших сограждан и вместе создавать лучшую среду для всех», - написал премьер.
Россия председательствует в Совбезе ООН, Украина против
Начиная с 1 апреля Россия исполняет обязанности страны-председательницы Совета безопасности ООН. Это вызвало протест Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это говорит о банкротстве Совбеза ООН как международной институции.
В своем ежевечернем телеобращении Зеленский напомнил, что Россия ведет захватническую войну, в ходе которой гибнут мирные жители Украины, включая детей. Он заявил о необходимости реформы глобальных институтов, включая Совет безопасности. «Террористы должны отвечать за террор, а не председательствовать где-либо», - сказал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе «худшей первоапрельской шуткой в мире». «Страна, которая систематически нарушает все фундаментальные правила международной безопасности, будет возглавлять орган, единственная цель которого - сохранять международную безопасность», - указал Кулеба.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 1 апреля написал у себя в твиттере: «Россия председательствует в Совбезе ООН. Очень подходит к дате - дню смеха. Несмотря на то, что Россия - постоянный член Совбеза, она постоянно нарушает саму суть устава ООН». Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет противостоять любым злоупотреблениям полномочиями со стороны России.
По информации The Guardian, такие страны, как США, Великобритания и Франция могут понизить уровень своего представительства в Совбезе ООН на время председательства России. Однако о бойкоте или протесте речи не идет.
- Статус страны-председателя Совета безопасности ООН во многом формален. 15 стран - членов Совбеза - председательствуют в нем по очереди, каждая один месяц. Их ротация осуществляется в алфавитном порядке. В последний раз Россия играла роль председателя Совбеза в феврале 2022 года - в тот месяц, когда она начала военное вторжение в Украину.
В Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев
Вечером 1 апреля в Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев. Он сделал это после того, как узнал, что двое его племянников погибли в ходе боевых действий в Украине. В районе был введен план «Заря»: место захвата было оцеплено, движение перекрыто. Захватчик сдался правоохранительным органам, заложники не пострадали.
По информации изданий «База» и Astra, инцидент произошел в доме культуры в деревне Плавна Брянской области. Там временно дислоцировалась военная часть 44073. В заложниках были пятеро мобилизованных рядовых и три офицера. Предположительно, один из заложников смог связаться с экстренными службами.
Захватчик - 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области. Он был вооружен автоматом и гранатами.
По предварительным данным, Дмитрий не выдвигал никаких требований. После прибытия спецслужб он сдался.
- Мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. От мобилизованных регулярно поступают жалобы на то, что их переводят в штурмовые роты без достаточной подготовки. Также они жалуются на недостаток снабжения, жестокое обращение со стороны командиров, и на то, что командование бросает их.
Суд в Киеве отправил митрополита УПЦ Павла под домашний арест
Суд в Киеве вечером в субботу отправил наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщают украинские СМИ.
Сообщается, что под домашним арестом Павел будет находиться по месту регистрации, в Бориспольском районе, а не на территории Лавры. По словам митрополита, в деревенском доме сейчас нет света и предметов обихода
Прокуроры также подавали ходатайство о запрете Павлу общаться с верующими через интернет, в том числе записывать видеообращения. О его удовлетворении не сообщалось.
Ранее служба безопасности Украины подтвердила, что против митрополита Павла выдвинуты обвинения в совершении уголовных преступлений. Его подозревают по двум статьям Уголовного кодекса – о разжигании межрелигиозной розни, а также оправдании российской агрессии в отношении Украины.
СБУ опубликовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла, в которых, как утверждает инициированная службой экспертизма, священнослужитель «неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним», а также «делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора».
У Павла утром в субботу прошли обыски, затем Павла отвезли на допрос, а затем в суд для избрания меры пресечения. Прокуратура просила отправить его под круглосуточный домашний арест. Судебное заседание перенесли после того, как митрополит заявил о плохом самочувствии. Сначала было объявлено, что суд пройдет в понедельник, однако затем суд решил все же рассмотреть дело вечером в субботу.
В суде митрополит заявил, что «никогда не был на стороне агрессии», не упомянув при этом о России.
Священнослужитель также заявил, что его обвинили в том, что он якобы проклинал президента Украины. Павел в своем недавнем видеообращении к Владимиру Зеленскому сказал, что «наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». Митрополит подчеркнул, что никого не проклинал, а просто цитировал Евангелие. СБУ не сообщает о том, чтобы Павла обвиняли в оскорблении президента.
Дело в отношении митрополита УПЦ, которая, как считают власти Украины, не порвала связей с Московским патриархатом, возбуждено на фоне противостояния в Киево-Печерской лавре. Власти Украины обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ. В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру.
Служба безопасности Украины также сообщила о введении санкций в отношении 17 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Кроме того, введен запрет на въезд на территорию Украины для 250 клириков Русской православной церкви.
Также лишены гражданства Украины 19 священнослужителей УПЦ, обладающих российским гражданством. Два человека будут депортированы в Россию. В отношении Павла санкции были введены ранее.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут – по его мнению, они сами «потихоньку» покинут территорию.
- В конце ноября в Киево-Печерской лавре прошли обыски. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминались слова «матушка – Русь».
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем недавнем докладе отметило, что действия украинских властей в отношении УПЦ могут носить дискриминационный характер. МИД Украины в ответ призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок.
- УПЦ - одна из двух крупнейших православных религиозных организаций Украины, наряду с автокефальной ПЦУ. После начала войны УПЦ заявила о «независимости» от Московского патриархата, однако эта независимость не оформлена юридически. Власти считают, что ряд священников и иерархов УПЦ де-факто занимают пророссийскую позицию.
Зеленский ввел санкции против семей Медведева и Кабаевой
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий.
Всего санкции субботним указом введены против 33-х физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.
Санции введены также против дочери Рамзана Кадырова и членов семьи замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Под санкции попали руководители ряда российских регионов, в том числе Краснодарского края, Ростовской, Мурманской и Новгородской областей, члены Центризбиркома и российские военные, включая начальника ракетных войск Михаила Матвеевского и командующего ракетными войсками стратегического назначения России Сергея Каракаева.
Под ограничения также попал бывший глава запорожского авиазавода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. СБУ задержала его в октябре прошлого года и обвинила в коллаборационистской деятельности. Богуслаев арестован. Свою вину он не признает.
Также санкции введены против Минфина России и Совета Федерации. Среди предприятий, которые оказались под санкциями Киева, – Волжский электромеханический завод, НПО «Электромаш», Красногорский завод «Электродвигатель» и ряд других предприятий, которые занимаются производством в том числе для военных целей.
Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.
Согласно указу Зеленского, ограничения вводятся на десять лет. Для четырех компаний сделано исключение и санкции будут действовать пять лет. Под исключения попали челябинское НПО «Электромашина», бийский «Сибприбормаш», Нижнеломовский электромеханический завод и Славгородский завод радиоаппаратуры.
Киев считает, что физические и юридические лица, попавшие в список, имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.
Российская сторона новый пакет санкций пока не комментировала.
Ломджария: Предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС станет крахом путинской пропаганды
Бывший Народный защитник Грузии Нино Ломджария считает, что предоставление Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС станет крахом путинской пропаганды в Грузии. Об этом она заявила после панельной дискуссии, организованной Фондом Генриха Белля. В ней приняли участие депутат Европарламента Виола фон Крамон и представители неправительственных организаций.
«Мой главный посыл им заключался в том, что все мы, чей голос доходит до европейских структур, до европейских политиков, должны объяснить им, насколько важно сегодня предоставить статус Грузии. Мы должны им объяснить, что предоставление статуса – действительно, это будет крах путинской российской пропаганды в Грузии, и предоставление этого статуса укрепит граждан Грузии, усилит прозападные настроения. Если же мы статус не получим, произойдет обратное», - цитирует Ломджария SOVA.
В этой связи Нино Ломджария призвала использовать любую возможность, чтобы разъяснить этот контекст европейским партнерам Тбилиси. Экс-омбудсмен отметила, что в последнее время на этот счет просачивается «позитивная информация», что, по ее словам, очень важно, поскольку и в Брюсселе начали понимать, к чему может привести отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС.
Зеленский ввел санкции против экс-главы «Мотор Сич» Богуслаева
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против российских граждан и предприятий. Под ограничения также попал бывший глава запорожского авиазавода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслев. СБУ задержала его в октябре прошлого года и обвинила в коллаборационистской деятельности.
Богуслаев арестован. Свою вину он не признает.
Кроме того, под санкции попали руководители ряда российских регионов, в том числе Краснодарского края, Ростовской, Мурманской и Новгородской областей, члены Центризбиркома и российские военные, включая начальника ракетных войск Михаила Матвеевского и командующего ракетными войсками стратегического назначения России Сергея Каракаева.
Также санкции введены против Минфина России и Совета Федерации.
Среди предприятий, которые оказались под санкциями Киева – Волжский электромеханический завод, НПО «Электромаш», Красногорский завод «Электродвигатель» и ряд других предприятий, которые занимаются производством в том числе для военных целей.
Согласно указу Зеленского, ограничения вводятся на 10 лет.
В Батуми проходит акция оппозиции под лозунгом «Вместе - в Европу»
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» проводит акцию протеста в Батуми под лозунгом «Вместе - в Европу». Сторонники ЕНД собрались перед зданием правительства Аджарской автономной республики.
Лидеры партии призвали их выйти и на митинг в поддержку евроинтеграции на центральном проспекте Тбилиси, который состоится 9 апреля, сообщает SOVA.
Главное требование участников протеста к властям – выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС. Они также требуют освобождения политзаключенных – третьего президента Михаила Саакашвили и генерального директора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.
Президент Грузии выступила на саммите «Буча – ответственность России за преступления»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила солидарность с Украиной и выразила уверенность, что война скоро закончится ее победой. Зурабишвили дистанционно приняла участие в саммите «Буча – ответственность России за преступления, совершенные в Украине». В саммите участвовали президенты Украины и Молдовы, премьер-министрам Словакии, Словении и Хорватии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Россия до сих пор продолжает оккупировать 20% территории Грузии, что каждый день создает гуманитарные проблемы. Именно поэтому все грузины понимают боль и страдания, которые переживают украинцы, и выражают непоколебимую солидарность с Украиной.
Сегодня сомнения и колебания исчезли, международное сообщество понимает, что демократия и свобода под угрозой и стоит цивилизационный выбор: между диктаторским и опасным правлением России и нашими коллективными усилиями, направленными на строительство свободного, мирного, демократического и процветающего будущего», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии подчеркнула, что мир наступит тогда, когда Россия откажется от своих империалистических устремлений и согласится стать государством, которое, как и другие, признает границы своих соседей.
«Президент Зеленский, от имени грузинского народа позвольте еще раз выразить нашу солидарность, пожелать вам мужества и непоколебимой решимости в борьбе за будущее вашей страны и Европы. Я убеждена, что в Буче погибли не напрасно и с победой Украины и украинского народа скоро установится мир!», – заявила Зурабишвили.
Накануне президент выступила перед парламентом Грузии, упрекнув правительство страны в том, что «в отношении Украины мы не проявили ни дипломатии, ни мудрости, ни подходящей нам исторической солидарности».
«Да, мы присоединяемся к резолюциям ООН, но избегаем всех других проявлений моральной, политической солидарности», – сказала Зурабишвили. Во время выступления президента в парламенте зал покинули часть депутатов от правящей партии, а председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что Зурабишвили делает «бессмысленные заявления».
В результате встречи армянских и азербайджанских представителей в Сюнике ситуация улучшилась - СНБ
На участке Тех-Корнидзор (Сюникская область) была проведена встреча с участием представителей Армении и Азербайджана и проведены работы по корректировке границы, в результате чего ситуация существенно улучшилась.
Об этом сегодня, 1 апреля, заявили в Службе национального безопасности (СНБ) Армении. В СНБ отметили, что в настоящее время работы продолжаются, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно, пишет Радио Азатутюн.
Ранее в СНБ заявили, что во время развертывания пограничников двух стран в соответствии с достигнутыми между Арменией и Азербайджаном договоренностями в пяти точках азербайджанская сторона продвинулись на 100-300 метров вглубь армянской территории и закрепились там.
Еще один грузинский боец погиб под Бахмутом – Михаил Мазанашвили
Еще один грузинский боец погиб в Украине в боях под Бахмутом на стороне ВСУ. Известно имя погибшего – Михаил Мазанашвили, 29 лет, родом из Горийского муниципалитета. Последние годы он жил в Украине, где у него была семья.
С 24 февраля прошлого года в Украине погибли 40 грузин, которые пошли воевать против российского вторжения. Среди них граждане Грузии и грузины, которые имели также украинское гражданство, пишет агентство «Новости-Грузия».
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